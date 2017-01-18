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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:35, 30 Nisan 2017 Pazar
Politika
11:44, 30 Nisan 2017 Pazar

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HSK Ã¼yeliÄŸi iÃ§in baÅŸvurular SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor
HSK Ã¼yeliÄŸi iÃ§in baÅŸvurular SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor

TBMM tarafÄ±ndan Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±, 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MeclisÂ tarafÄ±ndanÂ Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna (HSK) seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±,Â 2 MayÄ±s SalÄ±Â gÃ¼nÃ¼ sona eriyor.

ÃœÃ§Ã¼ YargÄ±tay, biri DanÄ±ÅŸtay Ã¼yeleri ve Ã¼Ã§Ã¼ yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n hukuk dallarÄ±nda gÃ¶rev yapan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ile avukatlar arasÄ±ndan olmak Ã¼zere,Â HSK'ya 7 Ã¼ye seÃ§ecek olanÂ TBMM, baÅŸvurularÄ± Anayasa ve Adalet komisyonlarÄ± Ã¼yelerinden kurulu karma komisyona gÃ¶nderecek.

Komisyon, 10 gÃ¼n iÃ§inde, her bir Ã¼yelik iÃ§in 3 adayÄ± Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluÄŸuyla belirleyecek.

Birinci oylamada Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oylamalar yapÄ±lacak; bu oylamalarda Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸunun oyunu alan aday seÃ§ilecek.

BeÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oylamada en Ã§ok oyu alan seÃ§ilecek. Ãœyelerin 2 katÄ± aday arasÄ±ndan ad Ã§ekme usulÃ¼ ile Ã¼ye belirleme iÅŸlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu, aynÄ± usul ve nisaplarÄ± gÃ¶zeterek 15 gÃ¼n iÃ§inde seÃ§imi tamamlayacak.



Ä°lgili Konular HSK TBMM
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