DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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12:35, 30 Nisan 2017 Pazar
Irak
11:52, 30 Nisan 2017 Pazar

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"Musul'da sivillere havadan yardÄ±m yapÄ±lsÄ±n"

Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±ndaki abluka altÄ±nda bulunan sivillerin durumuna dikkati Ã§ekerek sivillere havadan gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

IrakÂ Meclis BaÅŸkanÄ±Â Selim el-Cuburi, BaÄŸdat'ta meclisin en bÃ¼yÃ¼k SÃ¼nni grubu GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Koalisyonu tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkede her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r ve devlet dÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n bulunmasÄ±nÄ± kabul etmediklerini belirterek, "TerÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±nda uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ± BaÄŸdat hÃ¼kÃ¼metiyle koordinasyon ÅŸartÄ±yla ve yasal Ã§erÃ§evede kabul edebiliriz." dedi.

"YETERLÄ° GIDA YARDIMI HAVADAN YAPILSIN"

"GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin operasyonlarda Musul'da DEAÅž'in ablukasÄ± altÄ±nda bulunan sivillerin durumunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmasÄ± gerekiyor." ifadesini kullanan Cuburi, "Musul'un batÄ±sÄ±nda abluka altÄ±nda bulunan bÃ¶lgelere yeterli gÄ±da yardÄ±mÄ± havadan yapÄ±lsÄ±n. 'YardÄ±mlarÄ±n terÃ¶ristlerin eline geÃ§eceÄŸi' korku ve endiÅŸesinden kurtulmamÄ±z lazÄ±m." mesajÄ±nÄ± verdi.

DEAÅž kontrolÃ¼ndeki Musul'un batÄ±sÄ±nda binlerce sivil abluka altÄ±nda bulunuyor.



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Irak Haberleri
quot Musul'da sivillere havadan yardÄ±m yapÄ±lsÄ±n quot
"Musul'da sivillere havadan yardÄ±m yapÄ±lsÄ±n"

Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±ndaki abluka altÄ±nda bulunan sivillerin durumuna dikkati Ã§ekerek sivillere havadan gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
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