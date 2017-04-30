Trump'tan Duterte'ye davet

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ±Â Rodrigo DuterteÂ ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifakÄ± pekiÅŸtirmek Ã¼zere Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi bildirildi.
Filipinler Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ernie Abella, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Washington yÃ¶netiminin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifaka baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisinin Durterte ile "yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi geliÅŸtirme" isteÄŸini ifade ettiÄŸini belirtti.
Abella, Trump'Ä±n, Duterte'nin bazÄ± dÃ¼nya liderlerini misafir edeceÄŸi DoÄŸu Asya Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere kasÄ±m ayÄ±nda Filipinler'i ziyaret etmeyi "dÃ¶rt gÃ¶zle beklediÄŸinden" bahsettiÄŸini kaydetti.
ABD, TÃ¼rkiye'yi tehdit eden PKK'yÄ± askeri yardÄ±mlarÄ±yla Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼Ã§lendirerek, NATO'nun kuruluÅŸ amacÄ±nÄ± ihlal ediyor
Suriye'nin Humus ilinde rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan yedinci tahliye konvoyunun bir kÄ±smÄ± yola Ã§Ä±ktÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi bildirildi
Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±ndaki abluka altÄ±nda bulunan sivillerin durumuna dikkati Ã§ekerek sivillere havadan gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
ABD, TSK'nÄ±n YPG'ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve Ã¶zel kuvvetlerini sevk etti. Pentagon da askeri hareketliliÄŸi doÄŸruladÄ±.
Hollanda'da Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ teÅŸkilatlarÄ±na baÄŸlÄ± Hollanda Ä°slam Federasyonu ve Hollanda Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ tarafÄ±ndan organize edilen etkinlikte, 25 farklÄ± noktada Ä°slamiyet hakkÄ±nda bilgi verildi
Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Ãœyesi el-Bustani, "Esed gÃ¼Ã§leri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldÄ±rÄ±yor" dedi
Kolombiyaâ€™nÄ±n Cartagena kentinde bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
KÃ¼ba'nÄ±n batÄ±daki Artemisa bÃ¶lgesinde askeri uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Ã¼lkedeki Åžiilere "Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi ikinci turu iÃ§in YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron'a oy verilmesi konusundaki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrar etti
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± 'sert' ve 'kararlÄ±' bir tepki verilmesi istendi.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, "Husiler ve onlarÄ±n mÃ¼ttefiki olan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n elinde bulunan, Ä°ran'da Ã¼retilen ve Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirilen balistik fÃ¼zeler, merkezi ÅŸehirleri ve Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± vurmaya devam ediyor" dedi
Emmanuel Macron, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi halinde milletvekili genel seÃ§imlerinde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisi veya merkez sol Sosyalist Parti ile ittifak kurmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rkiye olmadan zayÄ±f olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve NATO iÃ§in anahtar bir Ã¼lkedir" yorumunda bulundu.
GÃ¼ney Filipinler'in Mindanao AdasÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda 7.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte bir deprem meydana geldi.