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14:43, 30 Nisan 2017 Pazar
Amerika
13:25, 30 Nisan 2017 Pazar

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Trump'tan Duterte'ye davet
Trump'tan Duterte'ye davet

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ±Â Rodrigo DuterteÂ ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifakÄ± pekiÅŸtirmek Ã¼zere Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi bildirildi.

Filipinler Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ernie Abella, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Washington yÃ¶netiminin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifaka baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisinin Durterte ile "yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi geliÅŸtirme" isteÄŸini ifade ettiÄŸini belirtti.

Abella, Trump'Ä±n, Duterte'nin bazÄ± dÃ¼nya liderlerini misafir edeceÄŸi DoÄŸu Asya Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere kasÄ±m ayÄ±nda Filipinler'i ziyaret etmeyi "dÃ¶rt gÃ¶zle beklediÄŸinden" bahsettiÄŸini kaydetti.



Ä°lgili Konular trump Duterte
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