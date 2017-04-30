13:25, 30 Nisan 2017 Pazar

Trump'tan Duterte'ye davet





ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ±Â Rodrigo DuterteÂ ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifakÄ± pekiÅŸtirmek Ã¼zere Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi bildirildi. Filipinler Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ernie Abella, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Washington yÃ¶netiminin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifaka baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisinin Durterte ile "yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi geliÅŸtirme" isteÄŸini ifade ettiÄŸini belirtti. Abella, Trump'Ä±n, Duterte'nin bazÄ± dÃ¼nya liderlerini misafir edeceÄŸi DoÄŸu Asya Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere kasÄ±m ayÄ±nda Filipinler'i ziyaret etmeyi "dÃ¶rt gÃ¶zle beklediÄŸinden" bahsettiÄŸini kaydetti.

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