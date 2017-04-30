13:27, 30 Nisan 2017 Pazar

Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'ninÂ HumusÂ ilindeÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ rejimi kuÅŸatmasÄ±ndakiÂ VaerÂ semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 7. tahliye konvoyundaki bazÄ± araÃ§lar,Â Ä°dlib'in kuzey kÄ±rsalÄ±na hareket etmeye baÅŸladÄ±.

Humus ve Ä°dlib'de edinilen bilgiye gÃ¶re, Vaer'den Ã§Ä±kacak bin 850 kiÅŸilik kafilenin bir kÄ±smÄ±, semtten hareket ederek muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib'in kuzey kÄ±rsalÄ±ndaki Maret Ä°hvan kampÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

926 Ã‡OCUK VE 425 KADIN

BugÃ¼n semtten ayrÄ±lmasÄ± beklenen 50 otobÃ¼slÃ¼k kafilede, 3 engelli ile aralarÄ±nda bebeklerin de olduÄŸu 926 Ã§ocuk ve 425 kadÄ±n bulunuyor.

Vaer semtindeki bir bÃ¶lgede toplanan 507 aileyi taÅŸÄ±yacak konvoya, rejim KÄ±zÄ±lay'Ä±na ait ambulanslarÄ±n yanÄ±nda sivillerin eÅŸyalarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 8 tÄ±r da eÅŸlik edecek.

Vaer'den mart ayÄ±nda baÅŸlayan tahliyelerle ayrÄ±lmak zorunda kalan ilk iki kafile, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda, Halep'in Cerablus ilÃ§esinde kurulan kamplara gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kafile, Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine, 4, 5, ve 6. kafileler Cerablus'taki ZoÄŸara kampÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸti.

Rejim gÃ¼Ã§lerinin uzun sÃ¼ren saldÄ±rÄ± ve kuÅŸatmasÄ±nda kalan Vaer'den ÅŸu ana kadar yaklaÅŸÄ±k 13 bin kiÅŸi ayrÄ±lmak zorunda kalÄ±rken, gelecek haftalarda tahliyelerin devam etmesi planlanÄ±yor.