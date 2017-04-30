Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'ninÂ HumusÂ ilindeÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ rejimi kuÅŸatmasÄ±ndakiÂ VaerÂ semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 7. tahliye konvoyundaki bazÄ± araÃ§lar,Â Ä°dlib'in kuzey kÄ±rsalÄ±na hareket etmeye baÅŸladÄ±.
Humus ve Ä°dlib'de edinilen bilgiye gÃ¶re, Vaer'den Ã§Ä±kacak bin 850 kiÅŸilik kafilenin bir kÄ±smÄ±, semtten hareket ederek muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib'in kuzey kÄ±rsalÄ±ndaki Maret Ä°hvan kampÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.
BugÃ¼n semtten ayrÄ±lmasÄ± beklenen 50 otobÃ¼slÃ¼k kafilede, 3 engelli ile aralarÄ±nda bebeklerin de olduÄŸu 926 Ã§ocuk ve 425 kadÄ±n bulunuyor.
Vaer semtindeki bir bÃ¶lgede toplanan 507 aileyi taÅŸÄ±yacak konvoya, rejim KÄ±zÄ±lay'Ä±na ait ambulanslarÄ±n yanÄ±nda sivillerin eÅŸyalarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 8 tÄ±r da eÅŸlik edecek.
Vaer'den mart ayÄ±nda baÅŸlayan tahliyelerle ayrÄ±lmak zorunda kalan ilk iki kafile, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda, Halep'in Cerablus ilÃ§esinde kurulan kamplara gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kafile, Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine, 4, 5, ve 6. kafileler Cerablus'taki ZoÄŸara kampÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸti.
Rejim gÃ¼Ã§lerinin uzun sÃ¼ren saldÄ±rÄ± ve kuÅŸatmasÄ±nda kalan Vaer'den ÅŸu ana kadar yaklaÅŸÄ±k 13 bin kiÅŸi ayrÄ±lmak zorunda kalÄ±rken, gelecek haftalarda tahliyelerin devam etmesi planlanÄ±yor.
ABD, TÃ¼rkiye'yi tehdit eden PKK'yÄ± askeri yardÄ±mlarÄ±yla Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼Ã§lendirerek, NATO'nun kuruluÅŸ amacÄ±nÄ± ihlal ediyor
Suriye'nin Humus ilinde rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan yedinci tahliye konvoyunun bir kÄ±smÄ± yola Ã§Ä±ktÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi bildirildi
Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±ndaki abluka altÄ±nda bulunan sivillerin durumuna dikkati Ã§ekerek sivillere havadan gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
ABD, TSK'nÄ±n YPG'ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve Ã¶zel kuvvetlerini sevk etti. Pentagon da askeri hareketliliÄŸi doÄŸruladÄ±.
Hollanda'da Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ teÅŸkilatlarÄ±na baÄŸlÄ± Hollanda Ä°slam Federasyonu ve Hollanda Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ tarafÄ±ndan organize edilen etkinlikte, 25 farklÄ± noktada Ä°slamiyet hakkÄ±nda bilgi verildi
Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Ãœyesi el-Bustani, "Esed gÃ¼Ã§leri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldÄ±rÄ±yor" dedi
Kolombiyaâ€™nÄ±n Cartagena kentinde bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
KÃ¼ba'nÄ±n batÄ±daki Artemisa bÃ¶lgesinde askeri uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Ã¼lkedeki Åžiilere "Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi ikinci turu iÃ§in YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron'a oy verilmesi konusundaki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrar etti
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± 'sert' ve 'kararlÄ±' bir tepki verilmesi istendi.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, "Husiler ve onlarÄ±n mÃ¼ttefiki olan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n elinde bulunan, Ä°ran'da Ã¼retilen ve Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirilen balistik fÃ¼zeler, merkezi ÅŸehirleri ve Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± vurmaya devam ediyor" dedi
Emmanuel Macron, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi halinde milletvekili genel seÃ§imlerinde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisi veya merkez sol Sosyalist Parti ile ittifak kurmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rkiye olmadan zayÄ±f olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve NATO iÃ§in anahtar bir Ã¼lkedir" yorumunda bulundu.
GÃ¼ney Filipinler'in Mindanao AdasÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda 7.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte bir deprem meydana geldi.