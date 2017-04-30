13:30, 30 Nisan 2017 Pazar

SÄ±nÄ±r Ã¶tesi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na misliyle karÅŸÄ±lÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Hatay, ÅžanlÄ±urfa, Kilis ve Mardin'e Suriye topraklarÄ±ndan son 2 yÄ±lda taciz ateÅŸi, havan ya da roket gibi mÃ¼himmatla 16 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi, 2 askerin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±lara misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilerekÂ 18 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n noktada bulunan Mardin'e 4, ÅžanlÄ±urfa'ya 2, Kilis'e bir ve Hatay'a yÃ¶nelik 9 saldÄ±rÄ±da 15 hudut karakolu, PKK'nÄ±nÂ hedefinde yer aldÄ±.

PKK/PYD/YPG'nin, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z nÃ¶bet tutan MehmetÃ§ik'e yÃ¶nelik hain saldÄ±rÄ±larÄ±na anÄ±nda yanÄ±t verildi.

Karakollarda da hasara yol aÃ§an saldÄ±rÄ±lar, meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle karÅŸÄ±lÄ±k bularak Ã§ok sayÄ±da PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, operasyonlarda Ã§ok miktarda mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

Suriye ile sÄ±nÄ±r komÅŸusu olan ve Ã§ok sayÄ±da Suriyeli'ye kucak aÃ§an Hatay'a da zaman zaman sÄ±nÄ±rÄ±n karÅŸÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlendi. PKK mensuplarÄ±nca yapÄ±lan 9 hain saldÄ±rÄ±da 2 asker ÅŸehit oldu, bir karakolda hasar oluÅŸtu.

Hatay 2. Piyade Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± CilvegÃ¶zÃ¼ Piyade Hudut Karakolunda gÃ¶revli personelin bulunduÄŸu nÃ¶bet mevzisinden 10 EylÃ¼l 2015'te Suriye tarafÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine yapÄ±lan devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda bir asker, Suriye tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸle yaralandÄ±. YaralÄ± asker, hastanedeki mÃ¼dahaleye raÄŸmen ÅŸehit oldu.

AYNI KARAKOLA 2 KEZ SALDIRIÂ

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼lkeye gelebilecek her tÃ¼rlÃ¼ tehlike iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z askerlerin nÃ¶bet tuttuÄŸu Erol Ã‡avuÅŸ Hudut Karakolu da 8 EylÃ¼l 2016 ve 27 Nisan 2017'de iki kez saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi haline geldi.

Suriye'deki sÃ¶zde "Afrin kantonu"nun karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Erol Ã‡avuÅŸ Hudut Karakoluna 8 EylÃ¼l 2016'da sÄ±nÄ±r Ã¶tesinden makineli tÃ¼feklerle taciz ateÅŸi aÃ§Ä±ldÄ±. AteÅŸe meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda anÄ±nda makineli tÃ¼feklerle karÅŸÄ±lÄ±k verildi. AynÄ± karakola 27 Nisan'da da Zagros silahÄ±yla atÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Hatay'Ä±n GÃ¼ntepe Hudut Karakolu sorumluluk bÃ¶lgesindeki boÅŸ araziye de 20 Ekim 2016'da PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca 5 havan mermisi atÄ±lmasÄ± Ã¼zerine tespit edilen hedeflere misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildi. Herhangi bir can ve mal ve kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± olay sonrasÄ±nda angajman kurallarÄ± gereÄŸince tespit edilen terÃ¶r hedeflerine Curcurum Hudut BÃ¶lÃ¼ÄŸÃ¼'nde konuÅŸlu FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleriyle atÄ±ÅŸ yapÄ±larak misliyle mukabelede bulunuldu.

KESKÄ°N NÄ°ÅžANCI ATEÅžÄ°YLE ÅžEHÄ°T DÃœÅžTÃœ

ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki BÃ¼kÃ¼lmez Hudut Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli bir asker, 22 Mart 2017'de nÃ¶beti sÄ±rasÄ±nda Suriye'de PKK/PYD/YPG iÅŸgali altÄ±ndaki bÃ¶lgeden aÃ§Ä±lan keskin niÅŸancÄ± ateÅŸiyle ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼. Er HÃ¼seyin KoroÃ§'un ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ olayda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± kapsamÄ±nda ateÅŸ aÃ§Ä±larak misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildi.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG unsurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Afrin'den Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki GÃ¶khan Hudut Karakoluna da 26 Nisan 2017'de havanlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ± sonucu karakolun bazÄ± yerlerinde hasar oluÅŸurken, can kaybÄ± ve yaralanan olmadÄ±.

Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinden PKK/PYD/YPG'lilerce, 26 Nisan 2017'de Afrin Hudut Karakoluna tanksavar atÄ±ÅŸlarÄ±yla hudut tacizinde bulunuldu. Karakoldaki araca isabet eden ateÅŸte can kaybÄ± yaÅŸanmazken, hudut emniyet gÃ¶revindeki gÃ¼venlik kuvvetlerine yÃ¶nelik, PKK/PYD/YPG kontrolÃ¼ndeki Suriye topraklarÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸe derhal meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerince 27 Nisan'da 39'uncu Mekanize Piyade TugayÄ± 2'nci Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Halepli Hudut Karakoluna makineli tÃ¼fekle 30-40, Ufuk Hudut Karakolu bÃ¶lgesinde bulunan ZMA aracÄ±na Zagros silahÄ± ile 5 atÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.

SALDIRILARA CEVAP VERÄ°LEREK 18 TERÃ–RÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD/YPG unsurlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ve CeylanpÄ±nar ilÃ§esindeki hudut karakollarÄ±na 27 Nisan'da havan mermisi atÄ±ldÄ±.

AkÃ§akale ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan 20'nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± TekÃ§e Hudut Karakolu kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zetleme tepesine havan ya da roketle saldÄ±rÄ±da bulunuldu. SaldÄ±rÄ±da hafif yaralanan bir asker, hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rÄ± Ã¼zerine sÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TSK birliklerince, bÃ¶lgedeki terÃ¶r hedeflerine angajman kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilerek 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin Rasulayn ilÃ§esinden PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca CeylanpÄ±nar'daki AteÅŸoÄŸlu Hudut Karakoluna 27 Nisan'da havan mermisiyle saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. TSK tarafÄ±ndan misliyle mukabelede bulunulmasÄ± neticesinde 3'Ã¼ roketatarÄ± kullananlar olmak Ã¼zere 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

TANKSAVARLARLA TACÄ°Z ATIÅžI, 2 ARAÃ‡TA KARAR

Mardin'de de PKK/PYD/YPG tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki karakollar hedef alÄ±narak saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±.

Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda 26 Nisan 2017'de AkdoÄŸan ve Karatepe, Haznedar Hudut Karakoluna PKK/PYD/YPG iÅŸgali altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden terÃ¶ristlerce tanksavar silahlarÄ±yla hudut tacizinde bulunuldu. Karakollar bÃ¶lgesine isabet eden tanksavar mermilerinin patlamasÄ± sonucu iki araÃ§ta hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybÄ± ve yaralanma olmadÄ±. PKK/PYD/YPG'li terÃ¶ristlerce yapÄ±lan taciz atÄ±ÅŸlarÄ±na da meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildi.

Ä°lÃ§edeki 5. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Mehmet YaylacÄ± Hudut Karakolu nÃ¶bet mevzisine 27 Nisan'da hafif silahla 5 atÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.

Bu arada, 3 KasÄ±m 2016'da Suriye'nin KamÄ±ÅŸlÄ± kentindeki PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca, Nusaybin ilÃ§esine kadro ve malzeme aktarmak amacÄ±yla kazÄ±lmÄ±ÅŸ, 400 metre uzunluÄŸunda ve sÄ±nÄ±rÄ± 50 metre geÃ§en, iÃ§inde patlayÄ±cÄ±larÄ±n olduÄŸu tÃ¼nel bulundu. TÃ¼nel, iÃ§indeki patlayÄ±cÄ±larla imha edildi.

KÄ°LÄ°S

Kilis'teki DemirÄ±ÅŸÄ±k Hudut Karakolu sorumluluk bÃ¶lgesine havan mermisi atÄ±lmasÄ± Ã¼zerine TSK'nÄ±n sÄ±nÄ±r hattÄ±nda konuÅŸlu birliklerinden FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleriyle Halep'e baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esindeki PKK/PYD/YPG hedeflerine 15 Åžubat 2016'da top atÄ±ÅŸlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.