Ä°stanbul Valisi Åžahin'den '1 MayÄ±s' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ ile ilgili alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
YapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n, Ã¼lkemiz genelinde olduÄŸu gibi Ä°stanbulâ€™da Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlanacaÄŸÄ± belirtilerek kutlamalarÄ±n huzur ve barÄ±ÅŸ iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± iÃ§in bir dizi tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. VatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlamasÄ± amacÄ±ylaÂ 30 bin 101 Emniyet mensubunun gÃ¶revlendirildiÄŸine dikkat Ã§ekildi.
AÃ§Ä±klamada; "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±n aksamamasÄ± iÃ§in saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve ÅžiÅŸhane Metro istasyonlarÄ± kapalÄ± kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geÃ§iÅŸ yapacaktÄ±r. AyrÄ±ca KabataÅŸ-Taksim FÃ¼nikÃ¼ler hattÄ± ve KarakÃ¶y-TÃ¼nel FÃ¼nikÃ¼ler hattÄ± ile BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve KarakÃ¶y Ä°skeleleri (Dentur ve Turyol Ä°skeleleri dahil) hizmet vermeyecektir. Ä°ptal edilen seferlerin haricinde ilimizde toplu ulaÅŸÄ±m vasÄ±talarÄ± hizmetlerine devam edecektir." denildi.
1 MayÄ±s 2017 Pazartesi saat 04.00'dan kutlamalar sona erene kadar BakÄ±rkÃ¶y ve BeyoÄŸlu'nda bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± ifade edilerek, ÅŸu bilgiler verildi:
"Ä°ncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, Ä°smail Erez BulvarÄ±, Ekrem Kurt BulvarÄ±, Fikret YÃ¼zaltÄ± Caddesi, BahÃ§esaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, AkÄ±l Hastanesi Caddesi. Belirlenen alternatif gÃ¼zergahlar ise ÅŸÃ¶yle:D-100 Kuzey-GÃ¼ney, Sahil Kennedy Caddesi, YÃ¼ce Tarla Caddesi, Ä°skele Caddesi, Prof. Turan GÃ¼neÅŸ Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik SaÄŸlam Caddesi. TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±, Mete Caddesi, GÃ¼mÃ¼ÅŸsuyu Caddesi, SÄ±raselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, FerikÃ¶y ile DolmabahÃ§e arasÄ± tÃ¼neli (gidiÅŸ-geliÅŸ)."
Valilik aÃ§Ä±klamasÄ±nda, alternatif yollar ise ÅŸu ÅŸekilde belirtildi:
"UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden ve PerÅŸembe PazarÄ±'ndan gelen akÄ±m, KasÄ±mpaÅŸa ve KarakÃ¶y istikametine, KasÄ±mpaÅŸa'dan gelen akÄ±m, Tuz AmbarÄ± Ä±ÅŸÄ±klardan HaskÃ¶y ve KarakÃ¶y istikametine, Dolapdere'den gelen akÄ±m, Divan KavÅŸaÄŸÄ±'ndan ve TÃ¼nel Ã¼zerinden ÅžiÅŸli istikametine veya Stat Ã¼zerinden BeÅŸiktaÅŸ istikametine, DolmabahÃ§e Gazhane Caddesi'nden gelen akÄ±m, GÃ¼mÃ¼ÅŸsuyu'na verilmeden BeÅŸiktaÅŸ veya KarakÃ¶y istikametine yÃ¶nlendirilecek."
Trafikteki insanlarÄ±n farklÄ± gÃ¼zergahlara yÃ¶nlendirileceÄŸi aktarÄ±lan ve vatandaÅŸlarÄ±n izin verilen alanlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki toplanma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na itibar etmemeleri istenen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Ä°ÅŸÃ§i ve emekÃ§i kardeÅŸlerimizin 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlar; vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan, izin verilen alanlar dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan toplanma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na itibar etmemeleri, resmi kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n ve gÃ¶revli personellerin ikaz ve uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almalarÄ± ve alÄ±nan tedbirlerin uygulanmasÄ± esnasÄ±nda kurallara uymalarÄ± hususlarÄ±nda destek, anlayÄ±ÅŸ ve hassasiyet beklentimizi ifade eder, kamuoyunun bilgilerine saygÄ±yla sunarÄ±z."
Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ ile ilgili alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin, "Ä°stanbul genelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 30 bin 101 Emniyet mensubumuz gÃ¶rev alacaktÄ±r." bilgisini aÃ§Ä±kladÄ±.
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