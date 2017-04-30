ABD, PYD ortaklÄ±ÄŸÄ± ile NATO anlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal ediyor | GRAFÄ°KLÄ°

ABD,Â TÃ¼rkiye'yi tehdit eden PYD/PKK'yÄ± askeri yardÄ±mlarÄ±ylaÂ SuriyeÂ sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼Ã§lendiriyor.Â NATO anlaÅŸmasÄ±naÂ gÃ¶re "mÃ¼ttefiÄŸi TÃ¼rkiye"nin gÃ¼venliÄŸini gÃ¼Ã§lendirme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olan ABD, Ä°ttifak'Ä±n kuruluÅŸ amacÄ±nÄ± ihlal ediyor.
ABD'nin, ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nda ve geliÅŸiminde en bÃ¼yÃ¼k pay sahibi olduÄŸu NATO'nun kuruluÅŸ anlaÅŸmasÄ±, Ã¼yelerinin toplu savunma ve barÄ±ÅŸ ile gÃ¼venliÄŸin korunmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±nÄ± birleÅŸtirmekte kararlÄ± olduklarÄ±na vurgu yaparak baÅŸlÄ±yor.
NATO anlaÅŸmasÄ±, ABD ve TÃ¼rkiye gibi mÃ¼ttefiklere birbirinin gÃ¼venliÄŸini gÃ¼Ã§lendirme sorumluluÄŸu getiriyor. ABD ise PKKâ€™nÄ±n Suriye'nin beÅŸte birine yayÄ±lÄ±p, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir tehdide dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine neden oldu.
AnlaÅŸma, Ã¼yelerine saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan mÃ¼ttefiklerine yardÄ±m yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getirirken, PYD/PKK, NATO Ã¼yesi TÃ¼rkiyeâ€™ye, yine NATO Ã¼yesi ABD'den aldÄ±ÄŸÄ± silahlarla saldÄ±rÄ±yor.Â
TÃ¼rkiye'nin 26 Nisan'da Suriye'ninÂ KaraÃ§okÂ ve Irak'Ä±nÂ SincarÂ bÃ¶lgesindeki PYD/PKK hedefleriniÂ vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±nÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±nda Amerikan yapÄ±mÄ± TOW fÃ¼zesi kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan PYD/PKK'lÄ±larÄ±n sahada Ã§ekerek sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rsellerden yapÄ±lan incelemeye gÃ¶re, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elindeÂ TOW fÃ¼zelerininÂ yanÄ± sÄ±ra ABD menÅŸeli ÅŸu silah ve askeri araÃ§ gereÃ§ler var:
Ã‡oklu roket atarlar ve roket atar rampalarÄ±, 80 ve 120 mm Ã¼retimi havanlar, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tÃ¼fekleri, Humwee tipi askeri araÃ§lar, Cougar tipi zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, insansiz kÃ¼Ã§Ã¼k hava gÃ¶zlem araÃ§larÄ±.
ABD, TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli kereler talep etmesine raÄŸmen satmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± FGM-148 Javelin Anti-tank fÃ¼zelerini yine PKK'nÄ±n Suriye kadrolarÄ±yla paylaÅŸÄ±yor.
AA'nÄ±n harita alan Ã¶lÃ§Ã¼mlerine gÃ¶re, Suriye topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'den fazlasÄ± ve TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 65'i Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eline geÃ§miÅŸ durumda.
ABD'nin Suriye'de mÃ¼ttefik olarak nitelediÄŸi PYD/PKK mensuplarÄ±, Ã¼lke genelinde "SDG" adÄ±nÄ± kullanÄ±yor.Â
SDG ismine geÃ§iÅŸ yapÄ±lmasÄ±ndan itibaren ABD,Â PYD/PKK'ya yardÄ±mlarÄ±nÄ± hÄ±zla artÄ±rdÄ±. Amerikan yÃ¶netimi, askeri yardÄ±mlarÄ±nÄ± PYD/PKK'ya deÄŸil SDG'ye yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta silahlarÄ±n yalnÄ±zca bu yapÄ± iÃ§inde sayÄ±larÄ± birkaÃ§ yÃ¼zÃ¼ geÃ§meyen "Suriye Arap Koalisyonu"na yÃ¶nlendirdiklerini iddia ederek, TÃ¼rkiye'nin tepkilerini Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
ABD, TÃ¼rkiye'yi tehdit eden PKK'yÄ± askeri yardÄ±mlarÄ±yla Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼Ã§lendirerek, NATO'nun kuruluÅŸ amacÄ±nÄ± ihlal ediyor
Suriye'nin Humus ilinde rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan yedinci tahliye konvoyunun bir kÄ±smÄ± yola Ã§Ä±ktÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi bildirildi
Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±ndaki abluka altÄ±nda bulunan sivillerin durumuna dikkati Ã§ekerek sivillere havadan gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
ABD, TSK'nÄ±n YPG'ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve Ã¶zel kuvvetlerini sevk etti. Pentagon da askeri hareketliliÄŸi doÄŸruladÄ±.
Hollanda'da Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ teÅŸkilatlarÄ±na baÄŸlÄ± Hollanda Ä°slam Federasyonu ve Hollanda Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ tarafÄ±ndan organize edilen etkinlikte, 25 farklÄ± noktada Ä°slamiyet hakkÄ±nda bilgi verildi
Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Ãœyesi el-Bustani, "Esed gÃ¼Ã§leri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldÄ±rÄ±yor" dedi
Kolombiyaâ€™nÄ±n Cartagena kentinde bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
KÃ¼ba'nÄ±n batÄ±daki Artemisa bÃ¶lgesinde askeri uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Ã¼lkedeki Åžiilere "Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi ikinci turu iÃ§in YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron'a oy verilmesi konusundaki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrar etti
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± 'sert' ve 'kararlÄ±' bir tepki verilmesi istendi.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, "Husiler ve onlarÄ±n mÃ¼ttefiki olan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n elinde bulunan, Ä°ran'da Ã¼retilen ve Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirilen balistik fÃ¼zeler, merkezi ÅŸehirleri ve Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± vurmaya devam ediyor" dedi
Emmanuel Macron, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi halinde milletvekili genel seÃ§imlerinde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisi veya merkez sol Sosyalist Parti ile ittifak kurmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rkiye olmadan zayÄ±f olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve NATO iÃ§in anahtar bir Ã¼lkedir" yorumunda bulundu.
GÃ¼ney Filipinler'in Mindanao AdasÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda 7.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte bir deprem meydana geldi.