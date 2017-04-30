14:07, 30 Nisan 2017 Pazar

ABD, PYD ortaklÄ±ÄŸÄ± ile NATO anlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal ediyor | GRAFÄ°KLÄ°

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD,Â TÃ¼rkiye'yi tehdit eden PYD/PKK'yÄ± askeri yardÄ±mlarÄ±ylaÂ SuriyeÂ sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼Ã§lendiriyor.Â NATO anlaÅŸmasÄ±naÂ gÃ¶re "mÃ¼ttefiÄŸi TÃ¼rkiye"nin gÃ¼venliÄŸini gÃ¼Ã§lendirme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olan ABD, Ä°ttifak'Ä±n kuruluÅŸ amacÄ±nÄ± ihlal ediyor.

ABD'nin, ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nda ve geliÅŸiminde en bÃ¼yÃ¼k pay sahibi olduÄŸu NATO'nun kuruluÅŸ anlaÅŸmasÄ±, Ã¼yelerinin toplu savunma ve barÄ±ÅŸ ile gÃ¼venliÄŸin korunmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±nÄ± birleÅŸtirmekte kararlÄ± olduklarÄ±na vurgu yaparak baÅŸlÄ±yor.

NATO anlaÅŸmasÄ±, ABD ve TÃ¼rkiye gibi mÃ¼ttefiklere birbirinin gÃ¼venliÄŸini gÃ¼Ã§lendirme sorumluluÄŸu getiriyor. ABD ise PKKâ€™nÄ±n Suriye'nin beÅŸte birine yayÄ±lÄ±p, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir tehdide dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine neden oldu.

AnlaÅŸma, Ã¼yelerine saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan mÃ¼ttefiklerine yardÄ±m yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getirirken, PYD/PKK, NATO Ã¼yesi TÃ¼rkiyeâ€™ye, yine NATO Ã¼yesi ABD'den aldÄ±ÄŸÄ± silahlarla saldÄ±rÄ±yor.Â

TSK'NIN KARAÃ‡OK HAREKATINA ABD FÃœZESÄ°YLE CEVAP

TÃ¼rkiye'nin 26 Nisan'da Suriye'ninÂ KaraÃ§okÂ ve Irak'Ä±nÂ SincarÂ bÃ¶lgesindeki PYD/PKK hedefleriniÂ vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±nÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±nda Amerikan yapÄ±mÄ± TOW fÃ¼zesi kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

PKK'NIN ELÄ°NDEKÄ° DÄ°ÄžER ABD SÄ°LAHLARI

Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan PYD/PKK'lÄ±larÄ±n sahada Ã§ekerek sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rsellerden yapÄ±lan incelemeye gÃ¶re, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elindeÂ TOW fÃ¼zelerininÂ yanÄ± sÄ±ra ABD menÅŸeli ÅŸu silah ve askeri araÃ§ gereÃ§ler var:

Ã‡oklu roket atarlar ve roket atar rampalarÄ±, 80 ve 120 mm Ã¼retimi havanlar, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tÃ¼fekleri, Humwee tipi askeri araÃ§lar, Cougar tipi zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, insansiz kÃ¼Ã§Ã¼k hava gÃ¶zlem araÃ§larÄ±.

ABD, TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli kereler talep etmesine raÄŸmen satmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± FGM-148 Javelin Anti-tank fÃ¼zelerini yine PKK'nÄ±n Suriye kadrolarÄ±yla paylaÅŸÄ±yor.

TÃœRKÄ°YE-SURÄ°YE SINIRININ YÃœZDE 65'Ä°NÄ° ELE GEÃ‡Ä°RDÄ°Â

AA'nÄ±n harita alan Ã¶lÃ§Ã¼mlerine gÃ¶re, Suriye topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'den fazlasÄ± ve TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 65'i Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eline geÃ§miÅŸ durumda.

ABD "SDG" maskesine sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yorÂ

ABD'nin Suriye'de mÃ¼ttefik olarak nitelediÄŸi PYD/PKK mensuplarÄ±, Ã¼lke genelinde "SDG" adÄ±nÄ± kullanÄ±yor.Â

SDG ismine geÃ§iÅŸ yapÄ±lmasÄ±ndan itibaren ABD,Â PYD/PKK'ya yardÄ±mlarÄ±nÄ± hÄ±zla artÄ±rdÄ±. Amerikan yÃ¶netimi, askeri yardÄ±mlarÄ±nÄ± PYD/PKK'ya deÄŸil SDG'ye yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta silahlarÄ±n yalnÄ±zca bu yapÄ± iÃ§inde sayÄ±larÄ± birkaÃ§ yÃ¼zÃ¼ geÃ§meyen "Suriye Arap Koalisyonu"na yÃ¶nlendirdiklerini iddia ederek, TÃ¼rkiye'nin tepkilerini Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.