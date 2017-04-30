'Baypas ameliyatı sonrası ilk 8 haftaya dikkat'

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semiramis Özyılmaz, baypas ameliyatı olan hastaların günlük yaşam aktivitelerini geri kazanması için ilk 8 haftalık rehabilitasyon döneminin çok önemli olduğunu bildirdi.
Doç. Dr. Özyılmaz yaptığı açıklamada, baypas ameliyatı sonrasında hastaların solunum fonksiyonlarında bazı bozukluklar ortaya çıktığını belirtti.
Hastalara ameliyat sonrası ilk etapta mobilizasyon egzersizleri ve solunum rehabilitasyonu uygulandığını anlatan Özyılmaz, hastaneden taburcu edilenlere günlük yaşama adapte olması için 8 haftalık rehabilitasyon süreci uygulandığını ifade etti.
Baypas ameliyatı sonrası hastalara çeşitli egzersizler uygulandığını belirten Özyılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:
''Hastalar ameliyattan dolayı ve operasyon esnasında bir pompaya bağlı kaldıklarından solunum fonksiyonları bozuluyor ve akciğerlerinde yoğun biçimde balgam birikimi oluyor. Akciğerler tam randımanlı çalışmıyor, yüzde 50 kapasitesini kaybetmiş oluyor. Göğüsteki yaraya bağlı hastaların fonksiyonel kapasiteleri de sınırlanıyor. Günlük yaşam aktiviteleri de normalin dışında oluyor. Biz bu durumun normalleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Hastalar korktukları için de bazı şeyleri yapamıyor. Solunum egzersizleriyle öksürmeyi ve balgamı nasıl çıkarmaları gerektiğini anlatıyoruz. Özel kullandığımız teknikler ve aletlerle hastalara çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Günlük yaşam aktivitelerini kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Yürüyüş egzersiz programlarını belirliyoruz. Göğüs, baş ve boyun egzersizleri yaptırarak hastanın genel bütünlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. Hastaları bireysel olarak değerlendirip ona göre bir rehabilitasyon süreci öneriyoruz”
Semiramis Özyılmaz, ameliyat sonrası hastaların 8 hafta boyunca göğüs kafeslerini korumaları gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
''Çünkü göğüs kafesi kemiğinin iyileşmesi için 8 hafta geçmesi gerekiyor. Hasta, asimetrik hareketlerden kaçınmalı. Tek eliyle bir şey kaldırması, itmesi veya çekmesi yasak. Örneğin ev içerisinde elektrik süpürgesi kullanması, çamaşır yıkaması, bir şeyler silkelemesi yasak. Araba kullanması yasak. Bunun sebebi de hastalarda ameliyattan dolayı reflekslerde de bir azalma oluyor. Onun için ilk 8 hafta araba kullanmak yasak. Sigara ve alkol kullanılması yasak. Bunun dışında oturma ve kalkmasına dikkat etmesi gerekiyor. Bacaklarda da dikiş olduğundan dolayı 6 ay boyunca varis çorabı kullanılmasını öneriyoruz.''
Doç. Dr. Özyılmaz, baypas ameliyatı olan hastaların günlük yaşam aktivitelerini geri kazanması için ilk 8 haftalık rehabilitasyon döneminin çok önemli olduğunu bildirdi
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