Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:10, 01 Mayıs 2017 Pazartesi
Sağlık
Güncelleme: 02:24, 01 Mayıs 2017 Pazartesi

  • Paylaş
'Baypas ameliyatı sonrası ilk 8 haftaya dikkat'
'Baypas ameliyatı sonrası ilk 8 haftaya dikkat'

Doç. Dr. Özyılmaz, baypas ameliyatı olan hastaların günlük yaşam aktivitelerini geri kazanması için ilk 8 haftalık rehabilitasyon döneminin çok önemli olduğunu bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semiramis Özyılmaz, baypas ameliyatı olan hastaların günlük yaşam aktivitelerini geri kazanması için ilk 8 haftalık rehabilitasyon döneminin çok önemli olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Özyılmaz yaptığı açıklamada, baypas ameliyatı sonrasında hastaların solunum fonksiyonlarında bazı bozukluklar ortaya çıktığını belirtti.

Hastalara ameliyat sonrası ilk etapta mobilizasyon egzersizleri ve solunum rehabilitasyonu uygulandığını anlatan Özyılmaz, hastaneden taburcu edilenlere günlük yaşama adapte olması için 8 haftalık rehabilitasyon süreci uygulandığını ifade etti.

Baypas ameliyatı sonrası hastalara çeşitli egzersizler uygulandığını belirten Özyılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

''Hastalar ameliyattan dolayı ve operasyon esnasında bir pompaya bağlı kaldıklarından solunum fonksiyonları bozuluyor ve akciğerlerinde yoğun biçimde balgam birikimi oluyor. Akciğerler tam randımanlı çalışmıyor, yüzde 50 kapasitesini kaybetmiş oluyor. Göğüsteki yaraya bağlı hastaların fonksiyonel kapasiteleri de sınırlanıyor. Günlük yaşam aktiviteleri de normalin dışında oluyor. Biz bu durumun normalleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Hastalar korktukları için de bazı şeyleri yapamıyor. Solunum egzersizleriyle öksürmeyi ve balgamı nasıl çıkarmaları gerektiğini anlatıyoruz. Özel kullandığımız teknikler ve aletlerle hastalara çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Günlük yaşam aktivitelerini kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Yürüyüş egzersiz programlarını belirliyoruz. Göğüs, baş ve boyun egzersizleri yaptırarak hastanın genel bütünlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. Hastaları bireysel olarak değerlendirip ona göre bir rehabilitasyon süreci öneriyoruz”

Semiramis Özyılmaz, ameliyat sonrası hastaların 8 hafta boyunca göğüs kafeslerini korumaları gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

''Çünkü göğüs kafesi kemiğinin iyileşmesi için 8 hafta geçmesi gerekiyor. Hasta, asimetrik hareketlerden kaçınmalı. Tek eliyle bir şey kaldırması, itmesi veya çekmesi yasak. Örneğin ev içerisinde elektrik süpürgesi kullanması, çamaşır yıkaması, bir şeyler silkelemesi yasak. Araba kullanması yasak. Bunun sebebi de hastalarda ameliyattan dolayı reflekslerde de bir azalma oluyor. Onun için ilk 8 hafta araba kullanmak yasak. Sigara ve alkol kullanılması yasak. Bunun dışında oturma ve kalkmasına dikkat etmesi gerekiyor. Bacaklarda da dikiş olduğundan dolayı 6 ay boyunca varis çorabı kullanılmasını öneriyoruz.''



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Sağlık Haberleri
Baypas ameliyatı sonrası ilk 8 haftaya dikkat'
'Baypas ameliyatı sonrası ilk 8 haftaya dikkat'

Doç. Dr. Özyılmaz, baypas ameliyatı olan hastaların günlük yaşam aktivitelerini geri kazanması için ilk 8 haftalık rehabilitasyon döneminin çok önemli olduğunu bildirdi
Türkiye'de ilk kez kanser hastasına akciğer nakli yapıldı
Türkiye'de ilk kez kanser hastasına akciğer nakli yapıldı

Türkiye'de 2009'da ilk başarılı akciğer naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Kutlu, akciğer kanseri hastasına yaptığı nakille bir ilke daha imza attı
Boşanmanın psikolojisi
Boşanmanın psikolojisi

Doğru zamanda, doğru adım atmak önemli. Boşanma evlilik gibi mutluluk vermese de bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor.
Fizyo-trak' fizik tedaviyi kolaylaştıracak FOTO
'Fizyo-trak' fizik tedaviyi kolaylaştıracak | FOTO

Üniversite öğrencilerinin felçli ve fizik tedavi ihtiyacı duyan hastalar için yaptıkları "Fizyo-trak" üretim için firmalardan teklif bekliyor
Oyunun çocuk gelişimi açısından faydaları
Oyunun çocuk gelişimi açısından faydaları

Psikoloğunuz diyor ki; Oyun ne kadar geliştirilir ve çocuğa oyun oynama fırsatı ne kadar çok verilirse o oranda faydalı olur.
Bakanlık 'mutlu aile' olmanın yollarını anlatıyor
Bakanlık 'mutlu aile' olmanın yollarını anlatıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, sağlıklı, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip ailelerin oluşması için hayata geçirilen Aile Eğitim Programı kapsamında 570 bin 211 kişi eğitim aldı
Sıtma dünya genelinde 429 bin can aldı'
'Sıtma dünya genelinde 429 bin can aldı'

Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 212 milyon kişi sıtma hastalığına yakalanırken, bu kişilerden 429 bini hayatını hayatını kaybettiği açıklandı
Tembellik değil öğrenme güçlüğü
Tembellik değil öğrenme güçlüğü

Çocuk başarılı olamadığında hemen bir kişilik özelliği iliştirilir; tembellik. Hâlbuki sorun, etkili çalışma tekniklerini bilmemektendir.
Ev yapımı konservelere dikkat
Ev yapımı konservelere dikkat

Adana'da aynı aileden üç kişinin domates konservesi yedikten sonra hayatını kaybettiği iddiaları üzerine uzmanlar ev yapımı sebze konservelerinin sağlık açısından tehlikeli olabileceğine dikkati çekti
İletişimde bir orta yol atılganlık
İletişimde bir orta yol; atılganlık

Saldırganlık ve çekingenlik dışında insanı iletişimde sağlıklı kılacak üçüncü yol vardır ki bu da atılganlıktır.
Çocuklarda sorumluluk duygusu
Çocuklarda sorumluluk duygusu

Çocuğun sorumluluğu öğrenmeye başlayacağı yaşlar çok küçük yaşlardır.
Göz seğirmesi ciddi göz hastalıklarının belirtisi olabilir
Göz seğirmesi ciddi göz hastalıklarının belirtisi olabilir

Uzun süreli göz seğirmesi şikayetinin altında daha ciddi nedenler, göz ya da sinir sistemine bağlı hastalıklar yatıyor olabilir
Çocuklarda yeme alışkanlıkları
Çocuklarda yeme alışkanlıkları

Çocuk yemeyi öğrenir yeter ki baskıcı, ısrarcı, kontrolcü bir çatışma içine girilmesin.
quot Sosyal destek kanserle mücadelede çok önemli quot
"Sosyal destek, kanserle mücadelede çok önemli"

Kanser hastalarının tıbbi tedaviden en iyi faydayı elde etmelerinde ve hastalık sürecinde yaşanan psikososyal sorunları en aza indirmelerinde sosyal desteğin önemli bir role sahip olduğu belirtildi
Televizyon çocuk ve iletişim
Televizyon, çocuk ve iletişim

Televizyon, günlük yaşantımızda en çok kullandığımız, yaygın etkisi çok fazla olan bir iletişim aracı.
Sınav kaygısı nasıl aşılır
Sınav kaygısı nasıl aşılır

Yapılan araştırmalarda sınav heyecanı ve kaygısının yüzde 30 oranında başarısızlığa sebep olduğu tespit edilmiştir.





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 