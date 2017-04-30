Zonguldak'ta antitank fÃ¼zesi parÃ§alarÄ± ele geÃ§irildi

Zonguldak LimanÄ±Â gÃ¼mrÃ¼k sahasÄ±nda bir tÄ±rda,Â antitank fÃ¼zeÂ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 2 dÃ¼rbÃ¼n ile 2 tetik mekanizmasÄ± ele geÃ§irilirken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°ran uyruklu 1 kiÅŸi tutuklandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Zonguldak GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin denetimi kapsamÄ±nda, 27 Nisan'da Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak LimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k sahasÄ±na gelen E.E'nin (38) kullandÄ±ÄŸÄ± tÄ±rÄ±n Ã§ekici ve dorsesinde arama yapÄ±ldÄ±.
Aramada, gizli bÃ¶lmelere saklanmÄ±ÅŸ halde antitank fÃ¼ze yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 2 dÃ¼rbÃ¼n ile 2 tetik mekanizmasÄ± ele geÃ§irildi.
Olaya iliÅŸkin Ä°ran uyruklu tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ E.E, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
Bu arada E.E'nin, Ukrayna'dan aldÄ±ÄŸÄ± malzemeleri, Ro-Ro gemisiyle Zonguldak LimanÄ±'ndan Ä°ran'a gÃ¶tÃ¼receÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Gezi kapsamÄ±nda, Ankara, Gaziantep ve Ä°stanbul kamu kurumlarÄ±, mÃ¼lteci kampÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rel mekanlar ziyaret edilecek
Ä°HH, Orta Asyaâ€™da "15 Temmuz Demokrasi Åžehitleri"nin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak amacÄ±yla KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n kuzeyindeki Tokmok ve BalÄ±kÃ§Ä± ÅŸehirlerine Ã¼Ã§ cami inÅŸasÄ± projesi baÅŸlattÄ±
Zonguldak LimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k sahasÄ±nda bir tÄ±rda, antitank fÃ¼ze yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 2 dÃ¼rbÃ¼n ile 2 tetik mekanizmasÄ± ele geÃ§irildi
Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ ile ilgili alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin, "Ä°stanbul genelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 30 bin 101 Emniyet mensubumuz gÃ¶rev alacaktÄ±r." bilgisini aÃ§Ä±kladÄ±.
SÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Hatay, ÅžanlÄ±urfa, Kilis ve Mardin'e PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca son 2 yÄ±lda taciz ateÅŸi, havan ya da roket gibi mÃ¼himmatla 16 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi
TBMM tarafÄ±ndan Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±, 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor
Ä°stanbul'da "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda 1 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± caddeler trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara PTT eklendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mukherjee'nin davetlisi olarak bugÃ¼n Hindistan'a gidecek
Ä°stanbul'da, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ± provoke edecekleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 16 kiÅŸi yakalandÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda gÃ¶revden alÄ±nan kamu gÃ¶revlilerinin iade iÅŸlemleri ile sonrasÄ±ndaki mali ve sosyal haklarÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK'da yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan Ã§iftler, birlikte baÅŸvurmalarÄ± halinde tenfiz tanÄ±ma davasÄ± aÃ§madan TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi kadrosu ihdas edildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara konu olan arkadaÅŸ bulma programlarÄ±na yasak getirildi