Dünya Bülteni Haber Portalı

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Filistin
15:56, 30 Nisan 2017 Pazar

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"Hamas yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor"

Hamas Basın Sözcüsü Kasım, “Hamas fikirlerinden ödün vermeden yeni bir vizyon geliştirmeye ihtiyaç duyuyor” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Basın Sözcüsü Hazım Kasım, "Hamas, fikirlerinden ödün vermeden yeni bir vizyon geliştirmeye ihtiyaç duyuyor." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki ofisinde konuşan Kasım, yarın açıklanacağı duyurulan ve Hamas'ın genel prensipleriyle politikalarını belirleyecek yeni siyasi belgeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"HAMAS ZAMANA UYGUN BİR YENİLENMEYE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Hamas hareketi olarak Filistin davasına daha iyi hizmet etmek için bölgesel dengeleri yeniden gözden geçirdiklerini ve yenilenme yoluna gittiklerini belirten Kasım, "Hamas’ın kuruluşunun üzerinden 30 yıl gibi uzun bir zaman geçti. Dolayısıyla Hamas zamana uygun bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Kasım, Hamas'ın açıklayacağı yeni siyasi belgesini realite ile uyumlu yeni bir deklarasyon olacağını belirterek, "Hamas, Filistin sahasında artık daha çok söze sahip. 2006’daki seçimlerden sonra Filistin siyasal alanında da bir ortağa dönüştü. Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler geliştirdi, ittifaklar oluşturdu. Şimdi Hamas fikirlerinden ödün vermeden yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor." bilgisini aktardı.

"HAMAS, MEŞAL'İN AÇIKLAMALARIYLA YENİDEN KENDİSİNİ TANIMLAYACAK"

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal tarafından yarın Katar'ın başkenti Doha'da açıklanacak siyasi belge ile kendisini yeniden tanımlayacağını ve bir özgürlük hareketi olduğunu vurgulayacağını ifade eden Kasım, "Filistin'in İsrail işgalinden kurtuluşun yöntem ve hedefleri açıklanacak. Bölge ülkeleriyle ilişkileri gözden geçirip bu ülkelerin mezhebi farklılıklarını aşarak ve bu ülkelerin Filistin davasına destek olmalarını sağlamanın yollarını arayacak." şeklinde konuştu.

HAREKETİN HER İKİ BOYUTU DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Kasım, siyasal ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra silahlı direniş boyutunu güçlendireceğini kaydederek, yeni siyasi belge açıklanırken hareketin siyasi ve silahlı olmak üzere her iki boyutunun da göz önünde bulundurulacağını kaydetti.

Hamas’ın yeni siyasi belgesinin "daha pragmatik" olacağı şeklindeki yorumları da değerlendiren Kasım, "Hamas her ne kadar ideolojik bir boyuta sahip olsa da mevcut durumla uyumlu çelişkiye düşmekten hep kaçındı. Pragmatik olacağı yönündeki yorumların bizdeki karşılığı hakim olan duruma uygun hareket etmek" olduğunu belirtti.

Kasım, Hamas’ın direniş yöntemlerini, İsrail ile ateşkes antlaşmalarını ve Filistin Yönetimi ile uzlaşı arayışlarını birarada belirleyen politik bir zekaya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bütün bunlar uzmanların deyimiyle pragmatik adımlardı. İşte bu yeni belge bütün bu gelişmelerin halka arz edilmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

"SORUNUMUZ YAHUDLERLE DEĞİL İŞGALLE"

Hamas’ın kurucu lideri Şeyh Ahmed Yasin’in Yahudilerle ilgili "Bizim sorunumuz Yahudilerle değil, topraklarımızı işgal edenler iledir. Öyle ki benim komşum veya amca oğlum evimi gasp etmeye çalışırsa onunla bile savaşırım." şeklindeki sözlerini hatırlatan Kasım şöyle devam etti:

"Hamas bu siyasi belge ile İsrail'e karşı olan direnişin Yahudilere düşmanlık şeklinde yanlış bir anlaşılmaya neden olan düşünceyi netliğe kavuşturacaktır. Bizim sorunumuz Yahudilerle değil, işgal gücü iledir. Böylece düşmanlığımızın Yahudiler veya Yahudilikle alakası olmadığı açıklığa kavuşacaktır."

Kasım, Hamas’ın yeni siyasi belgesinde İsrail’i tanıma durumunun olmadığını vurgulayarak, "Hamas’ın işgal gücünü tanıma durumu kesinlikle söz konusu bile olamaz. Hamas, kuzeyden güneye Akdeniz’den Ürdün Nehri’ne kadar uzanan Filistin topraklarını işgal eden bir yapıya meşruiyet kazandırma gibi bir durumu asla kabul etmez." şeklinde konuştu.

Hamas’ın Filistinli taraflar arasında varılacak bir ulusal uzlaşı kapsamında iki devletli çözüm önerisini kabul edeceğini belirten Kasım, "Hamas, İsrail’i tanımama ve 1948’den bu yana göçe zorlanmış Filistinlilerin dönüşü şartlarıyla iki devletli çözümü kabul eder." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular filistin Hazım Kasım meşal İsrail Hamas
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