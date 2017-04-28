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Makedonya Meclisi'nde yaşananların en yakın tanığı konuştu
Makedonya Meclisi'nde yaşananların en yakın tanığı konuştu

Makedonya Meclisi'nde aralarında milletvekili, polis ve basın mensuplarının da bulunduğu onlarca kişinin yaralandığı olaylarda saatlerce meclis binasında rehin kalan AA kameramanı Abdul, yaşadıklarını anlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya Meclisi'nde, perşembe akşamı yaşanan, aralarında milletvekili, polis ve basın mensuplarının da bulunduğu onlarca kişinin yaralandığı olaylarda saatlerce meclis binasında rehin kalan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Vedat Abdul, yaşadıklarını anlattı.

O gece, gerginlik nedeniyle meclis başkanı seçimi ertelenmesine rağmen çoğunluğu elinde bulunduran Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki siyasi partilerin meclis başkanını seçmesi sonrası SDSM Genel Başkanı Zoran Zaev'in basına açıklama yapacağı yere geçtiklerini aktaran Abdul, 20'den fazla medya mensubunun, Zaev'in açıklamasını beklediğini söyledi.

Abdul, o sırada duruma tepki gösteren İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlısı protestocuların meclis binası önünde toplandıklarını ve bina içine girmeye çalıştıklarını gördüklerini anlatarak, "Önce ciddiye almadık. Sonuçta kanunlar var. Ellerini kollarını sallayarak içeri giremezler. Aradan beş dakika bile geçmeden içeri girdiler." diye konuştu.

İki yıldır AA'da çalıştığını ve onlarca kez meclise gittiğini dile getiren Abdul, meclisin içinin tam bir labirenti andırdığını, binaya ilk kez gelen birinin ön kapıdan girdiğinde kaçıncı katta olduğunu dahi kestiremeyeceğini, ayrıca ikinci ve üçüncü katlara çıkışın da oldukça karmaşık olduğunu belirtti. 

"DIŞARI ÇIKARSANIZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Odada bir saate yakın saklandıktan sonra telefonunun şarjının azaldığını ve dışarıdan aldığı bilgilere göre bina önündeki kalabalığın da sürekli arttığını anlatan Abdul, şöyle devam etti:

"Bir çıkış yolu bulmak umuduyla ilk kata indim. Karşıma diğer medya kuruluşlarından üç kişi çıktı. Onlar da kaçmıştı. Birlikte yürümeye başladık. Nereden çıkacağımızı bilmiyorduk. Bir anda ellerinde tabanca olan maskeli üç kişi karşımıza çıktı. Bizi alıp diğerlerinin yanına götürdüler. 10 ila 12 kişiydik. Biraz zaman geçtikten sonra bizi önce iki, ardından üç odaya ayırıp üstümüzü aradılar. Eşofmanlı, spor ayakkabılı 20 ila 30 yaşlarında gençlerdi. Ellerindeki tabancalarla kimin hangi odaya gideceğini işaret ediyorlardı. Odaya geçtik, ışığı kapattık. Bizi 'Dışarı çıkarsanız sizi öldürürüz' diye tehdit ettiler."

Abdul, gizli şekilde İdriz ile telefonda konuşmaya devam ettiğini ve içerideki durumu aktardığını belirterek, "Bana sakin olmam gerektiğini, durumumla ilgilendiklerini söyledi. Aynı şekilde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da birkaç kez arayıp sakin olmamı, durumu çözmeye çalıştıklarını söyledi." şeklinde konuştu.

O GECE YAŞANANLAR

Mecliste perşembe günü yapılan oturumda Makedon milliyetçisi VMRO-DPMNE ile SDSM öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni meclis başkanının seçilmesine yönelik planlanan oturum ertelenmişti.

Oturum ertelenmesine rağmen mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut Partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi Meclis Başkanı seçmişti.

VMRO-DPMNE yanlısı protestocular, Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından meclis önünde toplanırken yüzleri maskeli bir grup da binaya girerek bazı milletvekilleri ile basın mensuplarını rehin alıp darp etmişti.

Olaylara karıştıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınırken, aralarında milletvekili, polis ve basın mensuplarının da bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.



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