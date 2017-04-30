16:38, 30 Nisan 2017 Pazar

BM muhabirlerinin TÃ¼rkiye gezisi yarÄ±n baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) muhabirlerinin Ankara, Gaziantep ve Ä°stanbul'u kapsayan ve bir hafta sÃ¼recekÂ TÃ¼rkiye gezisiÂ yarÄ±n baÅŸlayacak.

Ä°sviÃ§re YabancÄ± Gazeteciler DerneÄŸiÂ (APES) tarafÄ±ndan organize edilen veÂ BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â desteÄŸiyle yapÄ±lacak geziye 10 BM muhabiri katÄ±lacak.

Gezi kapsamÄ±nda 1 MayÄ±s akÅŸamÄ± Ankara'ya gidecek gazeteciler, 2-4 MayÄ±s tarihlerinde Ankara'da bazÄ± bakanlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Muhabirler, TBMM, BaÅŸbakanlÄ±k, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Anadolu AjansÄ±, TRT, YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ziyaret edecek.

BM muhabirlerinin, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.

4 MayÄ±s'ta Ankara'dan Gaziantep'e hareket edecek olan gazeteciler, 5 MayÄ±s'ta ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek mÃ¼lteci kamplarÄ±nÄ± gezecek.

5 MayÄ±s'ta Ä°stanbul'u ziyaret edecek olan gazeteciler, kÃ¼ltÃ¼rel gezilerle programÄ± tamamlayacak ve 7 MayÄ±s'ta TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lacak.