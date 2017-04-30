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Afganistan
16:59, 30 Nisan 2017 Pazar

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ABD Afganistan'a yeniden geri döndü!
ABD Afganistan'a yeniden geri döndü!

ABD'nin, 2014 yılında geri çekildiği Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetine 300 asker gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetine 300 kişilik birlik gönderdiği bildirildi.

Afganistan'daki ABD birlikleri komutanlığından yapılan açıklamada, 300 kişilik birliğin ABD deniz piyadelerinden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, askerlerin bölgede konuşlandırılmasının nedeni Afgan ordusuna eğitim, danışmanlık ve terörle mücadele olarak gösterildi.

ABD'nin ilk olarak 11 Eylül saldırıları sonrasında askeri birlik gönderdiği Helmand vilayetinden, 2014'te askerlerini geri çekmişti.

Bölgede, Afgan güvenlik güçlerinin büyük kayıplar vermesi ve Taliban'ın etkinliğini arttırması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla özel kuvvetlerine bağlı 5 bin yeni askerin Afganistan'a gönderileceği açıklanmıştı.



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