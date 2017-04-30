ASEAN'dan Kuzey Kore'nin füze denemelerine tepki

Güney Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin endişelerini dile getirirken, bölgenin barış ve istikrarı için tarafları sükunete çağırdı.
Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN Zirvesi'nin ardından yapılan açıklamada, ASEAN'a üye ülke liderlerinin, başta Kuzey Kore'nin füze denemeleri olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelerden "ciddi endişe" duyduğu belirtildi.
Açıklamada, Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahsızlanmaya yönelik çabaların ASEAN tarafından desteklendiği vurgulanırken, tüm tarafların acil çözüm için gerekli koşulların sağlanmasına yönelik adım atması tavsiyesinde bulunuldu.
Zirve'nin bu yılki başkanlığını yürüten Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de dünkü kapanışta yaptığı konuşmada, ASEAN ülkelerinin Kore Yarımadası'nda yaşanan olaylardan endişeli olduğunu söyledi.
ABD'ye, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un "oyunları"na karşı itidal çağrısında bulunan Duterte, "Görünüşe göre iki ülke oyuncakla oynuyor. O oyuncaklar eğlenmek için değil." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre, Kuzey Kore, ABD'yi, "gözdağı vermek" amacıyla bölgeye sevk ettiği denizaltısını batırmakla tehdit etti.
ABD yönetimi son dönemde Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirmek amacıyla uluslararası toplumun desteğiyle ülke üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma yönünde strateji izliyor.
Pyongyang yönetiminin, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen ASEAN zirveden önce Tayland büyükelçisini Manila'ya göndererek, zirvede Kuzey Kore üzerinde "baskı oluşturulmamasını" istediği iddia edilmişti.
Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'nın katılımıyla Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 30. ASEAN Zirvesi dün sona ermişti.
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