HAVELSAN'ndan IDEF'e Ã¶zel 'ATAK'

ATAK helikopteriÂ pilotlarÄ±nÄ±n eÄŸitimi iÃ§in Ã¼retilenÂ simÃ¼latÃ¶rler, Ã¶zel bir versiyonla ilk kezÂ 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF'17) sergilenecek.
TÃ¼rkiye'nin lider, Avrupa'nÄ±n Ã¶nde gelen simÃ¼latÃ¶r Ã¼reticilerinden HAVELSAN, ATAK helikopterinde eÄŸitim alacak pilotlarÄ±n simÃ¼latÃ¶r yardÄ±mÄ± ile yeteneklerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve eÄŸitimlerinin simÃ¼latÃ¶rler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla pekiÅŸtirilmesi amacÄ±yla ihtiyaÃ§ duyulan Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼retimi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Bu proje kapsamÄ±nda birden fazla set Ã¼rÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilip, kullanÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Bu kapsamda pilotlara yÃ¶nelik ilk set Ã¼rÃ¼n "silah" ve "aviyonik sistem" eÄŸiticilerinden oluÅŸturularak TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne teslim edildi ve halen gÃ¶rev yapÄ±yor. ATAK helikopterinde pilot ve silahÃ§Ä±nÄ±n Ã¶nlÃ¼ arkalÄ± konumlanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla bu iki gÃ¶revin gerekleri aynÄ± simÃ¼latÃ¶rde istenilen dÃ¼zeyde gerÃ§ekleÅŸtirilemiyor. Bu yÃ¼zden 2 ayrÄ± simÃ¼latÃ¶r bir set halinde Ã¼retiliyor.
SimÃ¼latÃ¶rlerde uydu fotoÄŸraflarÄ± ve 3 boyutlu modellemeler kullanÄ±lÄ±yor. Ã‡evrede bulunan elektrik direklerinden arazi yÃ¼ksekliklerine kadar her ÅŸey gerÃ§eÄŸe uygun olarak sistemde yer alÄ±yor. Ã–zellikle helikopterlerin baÅŸÄ±na en Ã§ok gelebilecek; elektrik tellerine takÄ±lma, motoru arÄ±zasÄ± gibi eÄŸitimler simÃ¼latÃ¶rlerde defalarca tecrÃ¼be edilerek benzer bir durum uÃ§uÅŸta meydana gelirse pilotlarÄ±n kaza kÄ±rÄ±m durmunda bunun Ã¼stesinden gelebilmesine yÃ¶nelik eÄŸitimler veriliyor.
HAVELSAN Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'ninÂ simÃ¼latÃ¶rÂ Ã¼retim ve mÃ¼kemmeliyet merkezi olanÂ HAVELSAN'Ä±n, kara, deniz ve hava unsurlarÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ simÃ¼latÃ¶rÃ¼ yerli ve milli imkanlarla geliÅŸtirip, kullanÄ±ma sunduÄŸunu sÃ¶yledi.
ATAK Projesi kapsamÄ±nda ilgili bÃ¼tÃ¼n simÃ¼latÃ¶r setlerinin Ã¼retimi gÃ¶revininÂ HAVELSAN'a verildiÄŸini dile getiren Atalay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"BunlarÄ±n iÃ§inde pilot eÄŸitimleri, pilotlarÄ±n aviyonik sistem eÄŸitimleri, uÃ§uÅŸ eÄŸitimleri, tam gÃ¶rev eÄŸitimleri ve helikopterlerin tamir-bakÄ±mÄ±nÄ± yapacak uzmanlarÄ±n eÄŸitimleri iÃ§in simÃ¼latÃ¶r serisi Ã¼retimleri gerÃ§ekleÅŸtirdik. BugÃ¼ne kadar bu serinin gerek pilotlarÄ±n aviyonik eÄŸitimi gerekse bakÄ±mcÄ±larÄ±n bakÄ±m eÄŸitimi iÃ§in gerekli simÃ¼latÃ¶rlerden tamamladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼retimleri TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine teslim ettik.
TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinÄ±n Helikopter SimÃ¼latÃ¶r EÄŸitim Merkezleri (HELSÄ°M) var. Bu merkezlerde yine daha Ã¶nce HAVELSAN tarafÄ±ndan diÄŸer helikopterler iÃ§in Ã¼retilmiÅŸ helikopter simÃ¼latÃ¶rleri mevcut. Yerli helikopterimiz ATAK'Ä±n simÃ¼latÃ¶rlerini de teslim etmeye baÅŸladÄ±k. Bunlardan pilot eÄŸitimi ve teknisyen eÄŸitimi simÃ¼latÃ¶rlerini tamamladÄ±k. Tam gÃ¶rev simÃ¼latÃ¶rÃ¼ iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor."Â
ATAK helikopteri pilotlarÄ±nÄ±n eÄŸitimi iÃ§in Ã¼retilen simÃ¼latÃ¶rler, Ã¶zel bir versiyonla ilk kez 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF'17) sergilenecek
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