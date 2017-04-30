18:51, 30 Nisan 2017 Pazar

Dera'da hava saldırılarında 10 ölü





Suriye'nin güneyindeki Dera il merkezinde, muhaliflerin kontrolündeki Dera Beled semtine düzenlenen şiddetli hava saldırıları ve top atışları sonucu en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin güneyindeki Dera il merkezinde, muhaliflerin kontrolündeki Dera Beled semtine düzenlenen şiddetli hava saldırıları ve top atışları sonucu en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekiplerinden Muhammed el-Yusuf yaptığı açıklamada, Dera'daki muhaliflerin kontrolündeki göçmen ailelerin yaşadığı Dera Beled'e bugün çok yoğun hava saldırıları ve top atışları düzenlendiğini belirtti. Yusuf, saldırlar sonucu çoğunluğu çocuklardan ve kadınlardan oluşan en az 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Beşşar Esed rejiminin, saldırılarda varil bombaları kullandığı ileri sürüldü. Hava saldırılarına Rusya'nın katılıp katılmadığı henüz netlik kazanmadı.

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