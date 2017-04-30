CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Hindistan'da

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° saatÂ 16.55'te Hindistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Yeni Delhi'ye gitti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Palam Askeri ÃœssÃ¼'ne geliÅŸindeÂ HindistanÂ GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Vijay Goel, Hindistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Rahul Kulshreshth ile TÃ¼rkiye'nin Yeni Delhi BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Åžakir Ã–zkan Torunlar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan da Yeni Delhi'ye geldi.
TÃœYAP FuarcÄ±lÄ±k ve Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen Ä°stanbul Autoshow 2017 fuarÄ±nÄ±, 11 gÃ¼nde yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸi ziyaret etti
TÃœÄ°K'in 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler arasÄ±nda birinci olan Sinop, geÃ§en yÄ±l da ilk sÄ±rada yer aldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±
Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 15 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi
DiyarbakÄ±r'da Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Peygamber SevdalÄ±larÄ± Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° saat 16.55'te Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'ye gitti
Gezi kapsamÄ±nda, Ankara, Gaziantep ve Ä°stanbul kamu kurumlarÄ±, mÃ¼lteci kampÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rel mekanlar ziyaret edilecek
Ä°HH, Orta Asyaâ€™da "15 Temmuz Demokrasi Åžehitleri"nin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak amacÄ±yla KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n kuzeyindeki Tokmok ve BalÄ±kÃ§Ä± ÅŸehirlerine Ã¼Ã§ cami inÅŸasÄ± projesi baÅŸlattÄ±
Zonguldak LimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k sahasÄ±nda bir tÄ±rda, antitank fÃ¼ze yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 2 dÃ¼rbÃ¼n ile 2 tetik mekanizmasÄ± ele geÃ§irildi
Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ ile ilgili alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin, "Ä°stanbul genelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 30 bin 101 Emniyet mensubumuz gÃ¶rev alacaktÄ±r." bilgisini aÃ§Ä±kladÄ±.
SÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Hatay, ÅžanlÄ±urfa, Kilis ve Mardin'e PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca son 2 yÄ±lda taciz ateÅŸi, havan ya da roket gibi mÃ¼himmatla 16 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi
TBMM tarafÄ±ndan Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±, 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor
Ä°stanbul'da "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda 1 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± caddeler trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara PTT eklendi