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Afganistan
18:57, 30 Nisan 2017 Pazar

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Hikmetyar üst düzey yetkililer tarafından karşılandı
Hikmetyar üst düzey yetkililer tarafından karşılandı

Afganistan'da geçen yıl hükümetle barış anlaşması imzalayan silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde törenle karşılandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'da geçen yıl hükümetle barış anlaşması imzalayan silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde törenle karşılandı.

Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen karşılama törenine, Devlet Başkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, Devlet Başkanı Milli Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar, İçişleri Bakanı Tac Muhammad Cahid, Parlamenter İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gulam Faruk Vardak, Afganistan Alimler Şurası Başkanı Kiyamuddin Keşşaf, Yüksek Barış Konseyi üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda Hizb-i İslami Partisi üyesi katıldı.

Törende konuşan Devlet Başkanı İkinci Yardımcısı Daniş, Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami üyelerinin Afganistan devletiyle barış anlaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Afganistan'daki diğer muhalif gruplara seslenen Daniş, "Savaştan el çekin, masum insanları öldürmekle bir yere varamazsınız." dedi.

Daniş, ülkedeki terör örgütlerinin müzakere masasına oturarak tüm sorunları çözebileceklerini belirtti.

TALİBAN'A BARIŞ ÇAĞRISI

Hizb-i İslami Partisi lideri Hikmetyar da Afganistan'ı fiili durumdan kurtarmanın tek yolunun barış olduğunu vurguladı.

Hikmetyar, "Taliban örgütü de barışa katılıp sorunlarını çözebilir, çatışma yerine müzakere yolunu denemesi lazım, barış katılmak herhangi bir makam istemek anlamına gelmez." diye konuştu.

Afganistan'da istikrarın sağlanması için barışa katıldıklarını dile getiren Hikmetyar, devletten herhangi bir makam istemediklerini bildirdi.

Hikmetyar, Afganistan'daki kadınların haklarını savunmak için de çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

BARIŞ ANLAŞMASI

Devlet Başkanı Eşref Gani ile Hizb-i İslami lideri Hikmetyar arasında geçen yıl barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma maddeleri arasında Gülbeddin Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir kışla yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.

Hizb-i İslami Partisi, 14 yıldır Afganistan hükümetine karşı savaşıyordu. Örgüt üyeleri birçok kez Kabil başta olmak üzere çeşitli kentlerde güvenlik güçlerini ve yabancıları hedef alan saldırılar düzenlemişti.



İlgili Konular Afganistan gulbuddin hikmetyar
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