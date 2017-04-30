19:05, 30 Nisan 2017 Pazar

DiyarbakÄ±r'da 'Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±' etkinliÄŸi | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'daÂ Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±Â dolayÄ±sÄ±ylaÂ Peygamber SevdalÄ±larÄ± Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konuluÂ etkinlikÂ gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Merkez BaÄŸlar ilÃ§esindeki Nevruz ParkÄ±'nda dÃ¼zenlenen etkinlik, HafÄ±z Emin Ã‡iÃ§ek'in Kur'an-Ä± Kerim okumasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Siyer AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Muhammed Emin YÄ±ldÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, DiyarbakÄ±râ€™Ä±n iman ve Ä°slam ÅŸehri olduÄŸunu sÃ¶yledi. Burada sadece peygamberin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ ihya etmek iÃ§in bulunduklarÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Åžu anda MÄ±sÄ±r zindanlarÄ±nda bulunan mazlumlarÄ±n yÃ¼reklerine su serptiniz, Filistin sokaklarÄ±ndaki mazlumlarÄ± gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼nÃ¼z. Suriye'de, Halep'te evleri viran olmuÅŸ o insanlara sahipsiz olmadÄ±klarÄ±nÄ± en gÃ¼r sedayla duyurdunuz. Daha dÃ¼n Surâ€™da yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ evleri yÃ¼rekleri mahsun olmuÅŸlara, 'Sahipsiz deÄŸilsiniz, sizin elinizden tutan peygamber sevdalÄ±larÄ± var' dediniz."

Adaletsiz, zulÃ¼mlerin kol gezdiÄŸi bir dÃ¶nemde yaÅŸanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"DÃ¼nyaya birileri eÄŸer adalet getirecekse bu ne ABD, Rusya, Ä°srail, Avrupa ne de BM olacak. Bir tek gÃ¼Ã§ getirecek o da MÃ¼slÃ¼manlar olacak. Buna kesinlikle inanÄ±n ve bunun iÃ§in gayret edin. Ä°nÅŸallah DiyarbakÄ±r'da, Batman'da Mardin'de, ÅžÄ±rnak'ta Ã¼retilen bu peygamber sevgisi sadece cihana yayÄ±lmakla kalmayacak, adaleti, hakkaniyeti, ÅŸehadeti ve sevdayÄ± da yayacak."

6-7 Ekimâ€™de kurban eti daÄŸÄ±tÄ±rken PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce katledilen Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yasin, sen elindeki o kurban etini mazlumlara gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in seferber oldun ama o mazlumlara eti ulaÅŸtÄ±ramadÄ±n. Allah'Ä±n huzuruna boynu bÃ¼kÃ¼k bir biÃ§imde gittin. Boynun bÃ¼kÃ¼k olmasÄ±n ey yiÄŸit delikanlÄ±, bak ektiÄŸin tohumlar meyveye durdu. DiyarbakÄ±r meydanÄ± Ã§iÃ§ekler aÃ§tÄ±. O Ã§iÃ§ekler bambaÅŸka bir noktaya gelecek ve bÃ¼tÃ¼n Ã§orak topraklarÄ± Allah'Ä±n izniyle yeÅŸertecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"PEYGAMBERDEN KOPUK BÄ°R HAYAT OLAMAZ"

Peygamber SevdalÄ±larÄ± Platformu BaÅŸkanÄ± Adnan AkgÃ¶nÃ¼l de etkinliÄŸe vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

Program iÃ§in aylardÄ±r hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan AkgÃ¶nÃ¼l, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"VatandaÅŸlar konu peygamber olunca kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ± ve alana akÄ±n etti. Hazreti Muhammed'in doÄŸumu bizleri tekrardan bir araya getirdi. Bu manzaranÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lmesini istiyoruz. Peygamberden kopuk bir hayat olamaz. Peygamberin sevgi ve muhabbeti mutlaka gÃ¶nÃ¼llere yerleÅŸmelidir. O sevgi ve muhabbet gÃ¶nÃ¼llere yerleÅŸtiÄŸinde insanlar dÃ¼nya ve ahiret saadetine kavuÅŸacaktÄ±r."

"17 saatlik yolu aÅŸarak geldim"

Programa DiyarbakÄ±r'Ä±n yanÄ± sÄ±ra farklÄ± illerden Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Gaziantep'ten geldiÄŸini ifade eden BeÅŸir YÄ±ldÄ±rÄ±m, katÄ±lÄ±mÄ±n yoÄŸun olmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, "Hazreti Muhammed'in ÅŸemsiyesi altÄ±nda tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarla bir arada bulunmak iÃ§in buradayÄ±z." dedi.

Ispartaâ€™dan gelen Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi UÄŸur KaÃ§maz, iÃ§indeki peygamber sevdasÄ±ndan dolayÄ± DiyarbakÄ±r'Ä± ziyaret ettiÄŸini belirterek, "Maddi sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmeme raÄŸmen Ã¼Ã§ bursumu harcayarak, bu kutlu sevda iÃ§in 17 saatlik yolu aÅŸarak geldim." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°lahilerin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hafta dolayÄ±sÄ±yla okunan hatim, salavat, Yasin ve tesbihatlarÄ±n sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Etkinlik, Ulu Cami Ä°mamÄ± Osman YaÄŸmur'un okuduÄŸu duanÄ±n ardÄ±ndan sona erdi.

Programa, MÄ±sÄ±r, Suriye, ÃœrdÃ¼n, Ä°ran, Irak baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lkeden kanaat Ã¶nderleri ile HÃœR DAVA Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu da katÄ±ldÄ±.