DiyarbakÄ±r'da 'Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±' etkinliÄŸi | FOTO

DiyarbakÄ±r'daÂ Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±Â dolayÄ±sÄ±ylaÂ Peygamber SevdalÄ±larÄ± Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konuluÂ etkinlikÂ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Merkez BaÄŸlar ilÃ§esindeki Nevruz ParkÄ±'nda dÃ¼zenlenen etkinlik, HafÄ±z Emin Ã‡iÃ§ek'in Kur'an-Ä± Kerim okumasÄ±yla baÅŸladÄ±.
Siyer AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Muhammed Emin YÄ±ldÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, DiyarbakÄ±râ€™Ä±n iman ve Ä°slam ÅŸehri olduÄŸunu sÃ¶yledi. Burada sadece peygamberin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ ihya etmek iÃ§in bulunduklarÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Åžu anda MÄ±sÄ±r zindanlarÄ±nda bulunan mazlumlarÄ±n yÃ¼reklerine su serptiniz, Filistin sokaklarÄ±ndaki mazlumlarÄ± gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼nÃ¼z. Suriye'de, Halep'te evleri viran olmuÅŸ o insanlara sahipsiz olmadÄ±klarÄ±nÄ± en gÃ¼r sedayla duyurdunuz. Daha dÃ¼n Surâ€™da yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ evleri yÃ¼rekleri mahsun olmuÅŸlara, 'Sahipsiz deÄŸilsiniz, sizin elinizden tutan peygamber sevdalÄ±larÄ± var' dediniz."
Adaletsiz, zulÃ¼mlerin kol gezdiÄŸi bir dÃ¶nemde yaÅŸanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"DÃ¼nyaya birileri eÄŸer adalet getirecekse bu ne ABD, Rusya, Ä°srail, Avrupa ne de BM olacak. Bir tek gÃ¼Ã§ getirecek o da MÃ¼slÃ¼manlar olacak. Buna kesinlikle inanÄ±n ve bunun iÃ§in gayret edin. Ä°nÅŸallah DiyarbakÄ±r'da, Batman'da Mardin'de, ÅžÄ±rnak'ta Ã¼retilen bu peygamber sevgisi sadece cihana yayÄ±lmakla kalmayacak, adaleti, hakkaniyeti, ÅŸehadeti ve sevdayÄ± da yayacak."
6-7 Ekimâ€™de kurban eti daÄŸÄ±tÄ±rken PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce katledilen Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yasin, sen elindeki o kurban etini mazlumlara gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in seferber oldun ama o mazlumlara eti ulaÅŸtÄ±ramadÄ±n. Allah'Ä±n huzuruna boynu bÃ¼kÃ¼k bir biÃ§imde gittin. Boynun bÃ¼kÃ¼k olmasÄ±n ey yiÄŸit delikanlÄ±, bak ektiÄŸin tohumlar meyveye durdu. DiyarbakÄ±r meydanÄ± Ã§iÃ§ekler aÃ§tÄ±. O Ã§iÃ§ekler bambaÅŸka bir noktaya gelecek ve bÃ¼tÃ¼n Ã§orak topraklarÄ± Allah'Ä±n izniyle yeÅŸertecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Peygamber SevdalÄ±larÄ± Platformu BaÅŸkanÄ± Adnan AkgÃ¶nÃ¼l de etkinliÄŸe vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.
Program iÃ§in aylardÄ±r hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan AkgÃ¶nÃ¼l, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"VatandaÅŸlar konu peygamber olunca kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ± ve alana akÄ±n etti. Hazreti Muhammed'in doÄŸumu bizleri tekrardan bir araya getirdi. Bu manzaranÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lmesini istiyoruz. Peygamberden kopuk bir hayat olamaz. Peygamberin sevgi ve muhabbeti mutlaka gÃ¶nÃ¼llere yerleÅŸmelidir. O sevgi ve muhabbet gÃ¶nÃ¼llere yerleÅŸtiÄŸinde insanlar dÃ¼nya ve ahiret saadetine kavuÅŸacaktÄ±r."
Programa DiyarbakÄ±r'Ä±n yanÄ± sÄ±ra farklÄ± illerden Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
Gaziantep'ten geldiÄŸini ifade eden BeÅŸir YÄ±ldÄ±rÄ±m, katÄ±lÄ±mÄ±n yoÄŸun olmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, "Hazreti Muhammed'in ÅŸemsiyesi altÄ±nda tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarla bir arada bulunmak iÃ§in buradayÄ±z." dedi.
Ispartaâ€™dan gelen Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi UÄŸur KaÃ§maz, iÃ§indeki peygamber sevdasÄ±ndan dolayÄ± DiyarbakÄ±r'Ä± ziyaret ettiÄŸini belirterek, "Maddi sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmeme raÄŸmen Ã¼Ã§ bursumu harcayarak, bu kutlu sevda iÃ§in 17 saatlik yolu aÅŸarak geldim." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°lahilerin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hafta dolayÄ±sÄ±yla okunan hatim, salavat, Yasin ve tesbihatlarÄ±n sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Etkinlik, Ulu Cami Ä°mamÄ± Osman YaÄŸmur'un okuduÄŸu duanÄ±n ardÄ±ndan sona erdi.
Programa, MÄ±sÄ±r, Suriye, ÃœrdÃ¼n, Ä°ran, Irak baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lkeden kanaat Ã¶nderleri ile HÃœR DAVA Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu da katÄ±ldÄ±.
TÃœYAP FuarcÄ±lÄ±k ve Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen Ä°stanbul Autoshow 2017 fuarÄ±nÄ±, 11 gÃ¼nde yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸi ziyaret etti
TÃœÄ°K'in 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler arasÄ±nda birinci olan Sinop, geÃ§en yÄ±l da ilk sÄ±rada yer aldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±
Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 15 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi
DiyarbakÄ±r'da Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Peygamber SevdalÄ±larÄ± Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° saat 16.55'te Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'ye gitti
Gezi kapsamÄ±nda, Ankara, Gaziantep ve Ä°stanbul kamu kurumlarÄ±, mÃ¼lteci kampÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rel mekanlar ziyaret edilecek
Ä°HH, Orta Asyaâ€™da "15 Temmuz Demokrasi Åžehitleri"nin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak amacÄ±yla KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n kuzeyindeki Tokmok ve BalÄ±kÃ§Ä± ÅŸehirlerine Ã¼Ã§ cami inÅŸasÄ± projesi baÅŸlattÄ±
Zonguldak LimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k sahasÄ±nda bir tÄ±rda, antitank fÃ¼ze yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 2 dÃ¼rbÃ¼n ile 2 tetik mekanizmasÄ± ele geÃ§irildi
Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ ile ilgili alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin, "Ä°stanbul genelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 30 bin 101 Emniyet mensubumuz gÃ¶rev alacaktÄ±r." bilgisini aÃ§Ä±kladÄ±.
SÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Hatay, ÅžanlÄ±urfa, Kilis ve Mardin'e PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca son 2 yÄ±lda taciz ateÅŸi, havan ya da roket gibi mÃ¼himmatla 16 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi
TBMM tarafÄ±ndan Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±, 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor
Ä°stanbul'da "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda 1 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± caddeler trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara PTT eklendi