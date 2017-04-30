19:15, 30 Nisan 2017 Pazar

TÃ¼rkiye'de ilk kez kanser hastasÄ±na akciÄŸer nakli yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de ilk kez, akciÄŸer kanseri olan bir hastayaÂ akciÄŸerÂ nakli operasyonu yapÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye'de 2009'da ilk baÅŸarÄ±lÄ± akciÄŸer naklini gerÃ§ekleÅŸtiren Prof. Dr. Cemal AsÄ±m Kutlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ekiple gerÃ§ekleÅŸtirilen nakille TÃ¼rkiye'nin adÄ± bu alanda baÅŸarÄ±lÄ± uygulama yapan sayÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±na girdi.

TÃ¼rkiye Organ Nakli VakfÄ±nÄ±n (TONV) koordinasyonuyla Organ Nakli KoordinatÃ¶rleri DerneÄŸi (ONKOD), KaraciÄŸer Nakli DerneÄŸi, TÄ±p Hukuku DerneÄŸi ve TÃ¼rk YoÄŸun BakÄ±m DerneÄŸinin iÅŸbirliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len UluslararasÄ± Organ Nakli AÄŸÄ± (International Transplant Network) Ã§erÃ§evesinde, Malezya'da bulunan TÃ¼rk heyetinden GÃ¶ÄŸÃ¼s Cerrahi UzmanÄ± Prof. Dr. Kutlu, AA muhabirine akciÄŸer nakliyle ilgili bilgi verdi.

TÃ¼m nakiller iÃ§eresinde akciÄŸer naklinin oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu, akciÄŸer rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± tehdit etmesi durumunda ve solunum yetmezliÄŸi bulunan hastalarda nakil seÃ§eneÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸini anlatan Kutlu, KOAH, iltihabi akciÄŸer hastalÄ±klarÄ±, akciÄŸerin sertleÅŸmesi ve akciÄŸer basÄ±ncÄ±nda nedeni bilinmeyen artÄ±ÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra nadiren akciÄŸer kanseri hastalarÄ±nda da akciÄŸer naklinin yapÄ±labildiÄŸini ifade etti.

Prof. Dr. Kutlu, akciÄŸer kanseri hastalarÄ±nda nakil uygulamasÄ±nÄ±n dÃ¼nya Ã¶rneklerinin Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. Bu tip hastalarÄ±n baÅŸka bir tedavi ÅŸansÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Kutlu, "Bu hastalÄ±klarÄ±n akciÄŸer naklinden sonra tekrar nÃ¼ks etme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunuyor. Bu nedenle dÃ¼nyada uygulama oranÄ± az. Bu nakil, ABD ve Ä°ngiltere'de ve Avusturalya'da yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan bazÄ± Ã¶rnekler ciddi baÅŸarÄ±larÄ±n elde edildiÄŸini gÃ¶sterdi." dedi.

"HASTAMIZ 3 SONRA NORMAL YAÅžAMINA DÃ–NDÃœ"

TÃ¼rkiye'de de bir sÃ¼re Ã¶nce ilk defa akciÄŸer kanseri bir hastaya nakil yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼jdesini veren Kutlu, nakil gerÃ§ekleÅŸtirilen 44 yaÅŸÄ±ndaki D.A'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5,5 yÄ±l Ã¶nce akciÄŸer ameliyatÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

Operasyonda, hastanÄ±n Ã¶zel bir tip olan akciÄŸer kanseri olduÄŸu tespit edildiÄŸini, saÄŸ akciÄŸerinden bir parÃ§a Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Kutlu, hastalÄ±ÄŸÄ±n bir sÃ¼re sonra nÃ¼ks ettiÄŸini sÃ¶yledi. Kutlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"HastamÄ±z son evredeydi Ã§Ã¼nkÃ¼, bu tip akciÄŸer kanserleri akciÄŸer iÃ§erisinde kalmaya, Ã§ok odaktan Ã§Ä±kmaya ve akciÄŸer iÃ§erisinde kalarak vÃ¼cuda yayÄ±lmama eÄŸiliminde olan nadir gÃ¶rÃ¼len bir tÃ¼rdÃ¼ fakat, hastalÄ±k her iki akciÄŸerde de ilerledi ve ciddi solunum yetmezliÄŸi geliÅŸti. Bu arada hasta, yoÄŸun onkoloji tedavisi aldÄ± ancak tÃ¼m yapÄ±lanlar hastalÄ±ÄŸÄ±n seyrini yavaÅŸlatmaktan Ã¶teye gidemedi.

HastamÄ±za baÅŸka bir tedavi seÃ§eneÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, akciÄŸer nakli olabilme imkanÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bunun uygun olup olmayacaÄŸÄ±nÄ±n belirlenebilmesi iÃ§in Ã§ok incelemede bulunduk ve yurt dÄ±ÅŸÄ± konsÃ¼ltasyonlar yaptÄ±k. TÃ¼m incelemelerden sonra hastamÄ±zÄ±n akciÄŸer nakline uygun olabileceÄŸine karar verdik."

"TAKÄ°PLERÄ° YAPILIYOR ÅžU ANDA SAÄžLIK DURUMU GAYET Ä°YÄ°"

D.A'nÄ±n isminin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nakil bekleme listesine yazÄ±lmasÄ±ndan hemen sonra durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini aktaran Kutlu, hastaya ek destek tedavisi verilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Kutlu, makineden oksijen alÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ECMO diye isimlendirilen bir tedaviye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu uygulamanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde uygun bir akciÄŸer bulunduÄŸuna iÅŸaret etti.

D.A'ya, Ä°stanbul Yeni YÃ¼zyÄ±l Ãœniversitesi Gaziosman PaÅŸa Hastanesi ve Kartal KoÅŸuyolu Hastanesi ekiplerinin birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu nakil yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kutlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"30 AralÄ±k 2016'da TÃ¼rkiye'de bir akciÄŸer kanseri hastasÄ±na ilk akciÄŸer naklini ekibimizle birlikte gerÃ§ekleÅŸtirdik. BaÅŸarÄ±lÄ± bir uygulama oldu. HastamÄ±z ameliyatÄ±n bitiminde ECMO'dan, iki gÃ¼n sonra da solunum cihazÄ±ndan ayrÄ±ldÄ± ve yoÄŸun fizyoterapi programÄ± uygulandÄ±. HastamÄ±z yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ ay sonra normal yaÅŸamÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Takipleri yapÄ±lÄ±yor ve ÅŸu anda saÄŸlÄ±k durumu gayet iyi. Ãœmit ediyoruz ki ilerleyen zamanlarda nÃ¼ks olmadan uzun yÄ±llar yaÅŸar ve arkasÄ±ndan gelecek pek Ã§ok hastaya Ã¶rnek olur."

D.A'nÄ±n yeni yÄ±la yeni bir akciÄŸerle "Merhaba" dediÄŸini vurgulayan Kutlu, hem hastanÄ±n ve ailesinin hem de operasyona imza atan tÃ¼m ekibin Ã§ok mutlu olduÄŸunu belirtti.

"TÃœM AKCÄ°ÄžER KANSERÄ° HASTALARI Ä°Ã‡Ä°N UYGUN DEÄžÄ°L"

Kutlu, akciÄŸer kanseri hastalarÄ±nÄ±n operasyona uygunluÄŸunun iyi belirlenmesi halinde bu tÃ¼r bir naklin yapÄ±labileceÄŸine dikkati Ã§ekti.

Her akciÄŸer kanseri hastasÄ± iÃ§in nakil seÃ§eneÄŸinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Kutlu, "Burada akciÄŸer naklinin tÃ¼m akciÄŸer kanseri hastalarÄ± iÃ§in uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekmek isteriz. AkciÄŸer kanserleri arasÄ±nda Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k bir oran akciÄŸer nakline aday olabilir." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.