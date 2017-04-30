19:21, 30 Nisan 2017 Pazar

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 1 MayÄ±s mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, emeÄŸiyle, alÄ±n teriyle, Ã¼retimiyle Ã¼lke iÃ§in deÄŸer Ã¼reten bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.

Ãœretim sektÃ¶rlerinde bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren iÅŸÃ§i ve emekÃ§ilerin bir yandan evlerine helal lokma gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken aynÄ± zamanda Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ± ve refahÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1 MayÄ±s'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan birlik, dayanÄ±ÅŸma ve haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± mÃ¼cadele gÃ¼nÃ¼ olarak bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada kutlanÄ±rken aynÄ± zamanda Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 1 MayÄ±s'Ä±n bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada ve TÃ¼rkiye'de, toplumsal barÄ±ÅŸÄ± ve saÄŸduyuyu gÃ¼Ã§lendiren bir bayram olmasÄ±nÄ± temenni etti.

Ä°ÅŸÃ§i ve emekÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, haklarÄ±na sahip Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± ve Ã¶rgÃ¼tlenme haklarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±nÄ±n sosyal politikalarÄ±n esasÄ±nÄ± teÅŸkil ettiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Son 15 yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz dÃ¼zenlemelerle Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na dair birÃ§ok beklentiyi karÅŸÄ±layabilen TÃ¼rkiye, sendikalarÄ±mÄ±z ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerimizin de katkÄ±larÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±zdaki ve endÃ¼striyel iliÅŸkilerimizdeki sorunlarÄ±n asgariye indirilmesi iÃ§in ihtiyaÃ§ duyulan adÄ±mlarÄ± atmaya devam etmektedir. Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki sorunlarÄ±n diyalog ve iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸmasÄ± ile Ã¼lkemizdeki demokratik gÃ¼ven ve istikrar ortamÄ±nÄ±n daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸine yÃ¼rekten inanÄ±yorum. 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ bÃ¼tÃ¼n tartÄ±ÅŸmalardan Ã§Ä±kararak emekÃ§ilerimize bayram olarak armaÄŸan eden hÃ¼kÃ¼metimiz adÄ±na tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za bir kez daha tebriklerimi iletiyorum."