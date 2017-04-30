Fransızların yüzde 47'si Macron ve Le Pen'e güvenmiyor

Fransızların yüzde 42'si, cumhurbaşkanı adayları Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in ülkeyi birleştireceğine inanmıyor.
IFOP araştırma şirketinin anketine göre, Fransızların yüzde 54'ü Le Pen'i "endişe verici" bulurken, bu oran Macron'da yüzde 25 düzeyinde oldu.
Adaylardan beklenen terörle mücadele performansı konusunda ise Le Pen'den beklenti duyan Fransızların oranı yüzde 42, bu konuda Macron'a güvenenler ise yüzde 22 oranında.
Her iki adayın da tam anlamıyla dürüst olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 47, insanların gündelik ihtiyaçlarını anlamadıklarını değerlendirenlerin oranı yüzde 44, işsizliği düşürmekte başarısız olacaklarını düşünenlerin oranı ise yüzde 45 düzeyinde.
Ankete göre, Macron ve Le Pen'in ülkeyi birleştireceğine inanmayanların oranı ise yüzde 42.
Anketin 26-28 Nisan tarihlerinde, bin kişiye yapıldığı bildirildi.
Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan Marine Le Pen, ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.
Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, merkez sağ ve merkez soldan ikinci tur için önemli oranda destek alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmıştı.
Marine Le Pen ve Emmanuel Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.
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