Avusturya'da KÃ¼ltÃ¼r ve Kitap FuarÄ±

Avusturya'nÄ±n Dornbirn ÅŸehrinde TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼r ve edebiyatÄ±nÄ± sanat severlerle buluÅŸturan '12. Avusturya KÃ¼ltÃ¼r ve Kitap FuarÄ±' baÅŸladÄ±.
Ãœlkenin Ä°sviÃ§re sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Voarlberg eyaletine baÄŸlÄ± Dornbirn ÅŸehrinde Avusturya Ä°slam TopluluÄŸu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ (IGMG) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±naÂ Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk ve AvusturyalÄ± yetkililerÂ katÄ±ldÄ±.
Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle ile baÅŸlayan programda konuÅŸan IGMG Genel BaÅŸkanÄ±Â Kemal ErgÃ¼n, TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu etkinlik aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir dialog ortamÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸunu, Ã¼lkede yaÅŸayan yerli ve yabancÄ± bir Ã§ok katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ anlatan gÃ¼zel Ã¶rnekleriÂ yakÄ±ndan gÃ¶rme imkanÄ± bulduÄŸunu bildirdi.
Ãœlkede yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Â Avusturya'yÄ± kendi vatanÄ± gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ErgÃ¼n, "Bizim inancÄ±mÄ±zda gettolaÅŸma yoktur, bizim inancÄ±mÄ±zda ayrÄ±ÅŸtÄ±rma yoktur. Biz yeryÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ademlerin ve HavvalarÄ±n bir emaneti olarak alÄ±rÄ±z." dedi.
Â Avusturya Ä°slam Toplumu Â BaÅŸkanÄ± (IGGÃ–) Ä°brahim Olgun, bu tarz organizasyonlarÄ±n birlikte yaÅŸama kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Bizim dinimiz nerede yaÅŸÄ±yor olursak olalÄ±m barÄ±ÅŸtan yanadÄ±r, bu anlamda bu fuara sadece mÃ¼slÃ¼manlarÄ±n deÄŸil diÄŸer dinlerden olan insanlarÄ±nda geliyor olmasÄ± mutluluk vericidir." ifadesini kullandÄ±.
Programa katÄ±lan Vorarlberg Eyaleti Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±Â Erich SchwÃ¤rzler, okumayÄ± teÅŸvik eden KÃ¼ltÃ¼r ve Kitap FuarÄ±nÄ±n Dornbirn ÅŸehrinde yapÄ±lmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, birlikte yaÅŸamÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in yapÄ±lan hizmetler hakkÄ±nda bilgi verdi.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸta ses sanatÃ§Ä±sÄ±Â SelÃ§uk BalcÄ±, izleyenlere keyifli anlar yaÅŸattÄ±.
Bir hafta sÃ¼recek etkinlikte, kitap tanÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk mutfaÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere, el sanatlarÄ± ve Ã§eÅŸitli etkinlikler vatandaÅŸlarÄ±n beÄŸenisine sunulacak.
TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼r ve edebiyatÄ±nÄ± sanat severlerle buluÅŸturan '12. Avusturya KÃ¼ltÃ¼r ve Kitap FuarÄ±' baÅŸladÄ±
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