GÃ¼ncelleme: 19:44, 30 Nisan 2017 Pazar

TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ± Sinop'ta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunun (TÃœÄ°K) 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'de en mutlu insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler sÄ±ralamasÄ±nda birinci olan Sinop, 2016'da da ilk sÄ±rada yer aldÄ±.

TÃœÄ°K tarafÄ±ndan daha Ã¶nce yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda "YaÅŸam memnuniyeti en yÃ¼ksek, en gÃ¼venli ÅŸehir, yaÅŸlÄ± nÃ¼fusun en fazla olduÄŸu kent" gibi konularda ilk sÄ±rada bulunmasÄ±yla dikkati Ã§eken Sinop, yeniden TÃ¼rkiye'ninÂ en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kent seÃ§ilerek ikinci kez bu unvanÄ±n sahibi oldu.

Åžehir merkezinde trafik Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± "hoÅŸgÃ¶rÃ¼ kenti"Â Sinop, ikinci kez aldÄ±ÄŸÄ± buÂ unvanla adeta mutluluÄŸuna mutluluk kattÄ±.

"FARKLI Ã–ZELLÄ°KLERÄ°YLE TÃœRKÄ°YE GÃœNDEMÄ°NDE KENDÄ°SÄ°NE YER BULUYOR"

Belediye BaÅŸkanÄ± Baki ErgÃ¼l yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kent sÄ±ralamasÄ±nda ikinci kez ilk sÄ±rada yer almalarÄ±ndan dolayÄ± gurur duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SinoplularÄ±n kendilerini mutlu hissetmelerinin birden fazla nedeni bulunduÄŸunu dile getiren ErgÃ¼l, yerel yÃ¶neticiler olarak insanlarÄ± mutlu edebilmek iÃ§in mesai saati gÃ¶zetmeden Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiklerini anlattÄ±.

Sinop'un her geÃ§en gÃ¼n farklÄ± Ã¶zellikleriyle TÃ¼rkiye gÃ¼ndeminde kendisine yer bulduÄŸuna iÅŸaret eden ErgÃ¼l,"Sinop doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi, insanlarÄ±n birbirlerine olan yaklaÅŸÄ±mlarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ bu unvanÄ± sonuna kadar hak ediyor. Bu araÅŸtÄ±rma bize gÃ¶steriyor ki her sene mutluluÄŸumuza mutluluk katÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Sinop, toplumun her kesiminin kendisini rahatÃ§a ifade edebildiÄŸi bir hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ve sevgi kenti. GÃ¼venlik, ulaÅŸÄ±m, yerel hizmetlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n memnuniyetlerini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu unvana yeniden sahip olmaktan dolayÄ± gurur duyduk. Biz de yerel yÃ¶neticiler olarak bu kentin insanlarÄ±nÄ± mutlu edebilmek iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." diye konuÅŸtu.

"KADINLAR Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK GÃœVENLÄ° BÄ°R ÅžEHÄ°R"

Sinop'un ikinci kez mutlu ÅŸehir seÃ§ilmesi, kentte yaÅŸayan vatandaÅŸlarca memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±.

GÃ¼lbahar Karaduman KarslÄ±, Sinop'un en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸinin insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

Kentin her yerine rahatlÄ±kla ulaÅŸÄ±m saÄŸlanabildiÄŸini vurgulayan KarslÄ±, Sinop'un Ã¶zellikle kadÄ±nlar iÃ§in Ã§ok gÃ¼venli bir ÅŸehir olduÄŸunu sÃ¶yledi.