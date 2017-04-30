TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ± Sinop'ta

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunun (TÃœÄ°K) 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'de en mutlu insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler sÄ±ralamasÄ±nda birinci olan Sinop, 2016'da da ilk sÄ±rada yer aldÄ±.
TÃœÄ°K tarafÄ±ndan daha Ã¶nce yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda "YaÅŸam memnuniyeti en yÃ¼ksek, en gÃ¼venli ÅŸehir, yaÅŸlÄ± nÃ¼fusun en fazla olduÄŸu kent" gibi konularda ilk sÄ±rada bulunmasÄ±yla dikkati Ã§eken Sinop, yeniden TÃ¼rkiye'ninÂ en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kent seÃ§ilerek ikinci kez bu unvanÄ±n sahibi oldu.
Åžehir merkezinde trafik Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± "hoÅŸgÃ¶rÃ¼ kenti"Â Sinop, ikinci kez aldÄ±ÄŸÄ± buÂ unvanla adeta mutluluÄŸuna mutluluk kattÄ±.
Belediye BaÅŸkanÄ± Baki ErgÃ¼l yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kent sÄ±ralamasÄ±nda ikinci kez ilk sÄ±rada yer almalarÄ±ndan dolayÄ± gurur duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SinoplularÄ±n kendilerini mutlu hissetmelerinin birden fazla nedeni bulunduÄŸunu dile getiren ErgÃ¼l, yerel yÃ¶neticiler olarak insanlarÄ± mutlu edebilmek iÃ§in mesai saati gÃ¶zetmeden Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiklerini anlattÄ±.
Sinop'un her geÃ§en gÃ¼n farklÄ± Ã¶zellikleriyle TÃ¼rkiye gÃ¼ndeminde kendisine yer bulduÄŸuna iÅŸaret eden ErgÃ¼l,"Sinop doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi, insanlarÄ±n birbirlerine olan yaklaÅŸÄ±mlarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ bu unvanÄ± sonuna kadar hak ediyor. Bu araÅŸtÄ±rma bize gÃ¶steriyor ki her sene mutluluÄŸumuza mutluluk katÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Sinop, toplumun her kesiminin kendisini rahatÃ§a ifade edebildiÄŸi bir hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ve sevgi kenti. GÃ¼venlik, ulaÅŸÄ±m, yerel hizmetlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n memnuniyetlerini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu unvana yeniden sahip olmaktan dolayÄ± gurur duyduk. Biz de yerel yÃ¶neticiler olarak bu kentin insanlarÄ±nÄ± mutlu edebilmek iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." diye konuÅŸtu.
Sinop'un ikinci kez mutlu ÅŸehir seÃ§ilmesi, kentte yaÅŸayan vatandaÅŸlarca memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±.
GÃ¼lbahar Karaduman KarslÄ±, Sinop'un en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliÄŸinin insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmasÄ± olduÄŸunu belirtti.
Kentin her yerine rahatlÄ±kla ulaÅŸÄ±m saÄŸlanabildiÄŸini vurgulayan KarslÄ±, Sinop'un Ã¶zellikle kadÄ±nlar iÃ§in Ã§ok gÃ¼venli bir ÅŸehir olduÄŸunu sÃ¶yledi.
TÃœYAP FuarcÄ±lÄ±k ve Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen Ä°stanbul Autoshow 2017 fuarÄ±nÄ±, 11 gÃ¼nde yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸi ziyaret etti
TÃœÄ°K'in 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler arasÄ±nda birinci olan Sinop, geÃ§en yÄ±l da ilk sÄ±rada yer aldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±
Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 15 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi
DiyarbakÄ±r'da Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Peygamber SevdalÄ±larÄ± Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° saat 16.55'te Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'ye gitti
Gezi kapsamÄ±nda, Ankara, Gaziantep ve Ä°stanbul kamu kurumlarÄ±, mÃ¼lteci kampÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rel mekanlar ziyaret edilecek
Ä°HH, Orta Asyaâ€™da "15 Temmuz Demokrasi Åžehitleri"nin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak amacÄ±yla KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n kuzeyindeki Tokmok ve BalÄ±kÃ§Ä± ÅŸehirlerine Ã¼Ã§ cami inÅŸasÄ± projesi baÅŸlattÄ±
Zonguldak LimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k sahasÄ±nda bir tÄ±rda, antitank fÃ¼ze yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 2 dÃ¼rbÃ¼n ile 2 tetik mekanizmasÄ± ele geÃ§irildi
Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ ile ilgili alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin, "Ä°stanbul genelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 30 bin 101 Emniyet mensubumuz gÃ¶rev alacaktÄ±r." bilgisini aÃ§Ä±kladÄ±.
SÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Hatay, ÅžanlÄ±urfa, Kilis ve Mardin'e PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca son 2 yÄ±lda taciz ateÅŸi, havan ya da roket gibi mÃ¼himmatla 16 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi
TBMM tarafÄ±ndan Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±, 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor
Ä°stanbul'da "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda 1 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± caddeler trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara PTT eklendi