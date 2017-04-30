Ä°stanbul Autoshow yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rladÄ±

Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸinden (ODD) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃœYAP FuarcÄ±lÄ±k ve ODD iÅŸbirliÄŸiyle dÃ¼zenlenenÂ Ä°stanbul Autoshow 2017Â fuarÄ±, basÄ±n ve VIP gÃ¼nÃ¼ dahil 11 gÃ¼n sonunda yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸiyi aÄŸÄ±rladÄ±.
Fuarda, TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren ve ODD bÃ¼nyesinde yer alan otomotiv markalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra teknoloji, inovasyon, biliÅŸim, aksesuar ve yan sanayi firmalarÄ±, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ve basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±, dÃ¼nyadaki pek Ã§ok fuar ile yarÄ±ÅŸan sergilemeler ve ÅŸovlar gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ana sponsorluÄŸunu Shell&Turcas, sigorta sponsorluÄŸunu Generali Sigorta ve etkinlik sponsorluÄŸunu RedBull.com'un Ã¼stlendiÄŸi fuar, yaÅŸtan misafiri 11 gÃ¼n boyunca aÄŸÄ±rladÄ±.
Ä°stanbul Autoshow 2017'nin lisanslÄ± Ã¼rÃ¼nlerinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Autoshow Store"dan Ã¼rÃ¼nler satÄ±ÅŸa sunuldu, "Instawall" adÄ±ndaki Ã¶zel alandan sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Fuara katÄ±lan otomobil firmalarÄ±nÄ±n stantlarÄ±nda en son teknolojiler etkileyici ÅŸovlar eÅŸliÄŸinde sunuldu. Cep telefonu Ã¼zerinden uzaktan kontrol edilerek park edilebilen otomobil, Ã¶zel bir yazÄ±lÄ±mla dans eden araÃ§ Ã¼retim robot kollarÄ±, yakÄ±nda vizyona girecek bilim kurgu filmlerinde kullanÄ±lan uzay aracÄ±, yarÄ± robot-yarÄ± otomobil mankenler ve TÃ¼rkiye ralli tarihine tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ yarÄ±ÅŸ araÃ§larÄ± Ä°stanbul Autoshow 2017'de izlendi.
TÃœYAP FuarcÄ±lÄ±k ve Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen Ä°stanbul Autoshow 2017 fuarÄ±nÄ±, 11 gÃ¼nde yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸi ziyaret etti
TÃœÄ°K'in 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler arasÄ±nda birinci olan Sinop, geÃ§en yÄ±l da ilk sÄ±rada yer aldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±
Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 15 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi
DiyarbakÄ±r'da Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Peygamber SevdalÄ±larÄ± Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° saat 16.55'te Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'ye gitti
Gezi kapsamÄ±nda, Ankara, Gaziantep ve Ä°stanbul kamu kurumlarÄ±, mÃ¼lteci kampÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rel mekanlar ziyaret edilecek
Ä°HH, Orta Asyaâ€™da "15 Temmuz Demokrasi Åžehitleri"nin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak amacÄ±yla KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n kuzeyindeki Tokmok ve BalÄ±kÃ§Ä± ÅŸehirlerine Ã¼Ã§ cami inÅŸasÄ± projesi baÅŸlattÄ±
Zonguldak LimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k sahasÄ±nda bir tÄ±rda, antitank fÃ¼ze yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 2 dÃ¼rbÃ¼n ile 2 tetik mekanizmasÄ± ele geÃ§irildi
Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ ile ilgili alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin, "Ä°stanbul genelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 30 bin 101 Emniyet mensubumuz gÃ¶rev alacaktÄ±r." bilgisini aÃ§Ä±kladÄ±.
SÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Hatay, ÅžanlÄ±urfa, Kilis ve Mardin'e PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca son 2 yÄ±lda taciz ateÅŸi, havan ya da roket gibi mÃ¼himmatla 16 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi
TBMM tarafÄ±ndan Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±, 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor
Ä°stanbul'da "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda 1 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± caddeler trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara PTT eklendi