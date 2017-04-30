19:45, 30 Nisan 2017 Pazar

Ä°stanbul Autoshow yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸinden (ODD) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃœYAP FuarcÄ±lÄ±k ve ODD iÅŸbirliÄŸiyle dÃ¼zenlenenÂ Ä°stanbul Autoshow 2017Â fuarÄ±, basÄ±n ve VIP gÃ¼nÃ¼ dahil 11 gÃ¼n sonunda yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸiyi aÄŸÄ±rladÄ±.

Fuarda, TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren ve ODD bÃ¼nyesinde yer alan otomotiv markalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra teknoloji, inovasyon, biliÅŸim, aksesuar ve yan sanayi firmalarÄ±, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ve basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±, dÃ¼nyadaki pek Ã§ok fuar ile yarÄ±ÅŸan sergilemeler ve ÅŸovlar gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ana sponsorluÄŸunu Shell&Turcas, sigorta sponsorluÄŸunu Generali Sigorta ve etkinlik sponsorluÄŸunu RedBull.com'un Ã¼stlendiÄŸi fuar, yaÅŸtan misafiri 11 gÃ¼n boyunca aÄŸÄ±rladÄ±.

Ä°stanbul Autoshow 2017'nin lisanslÄ± Ã¼rÃ¼nlerinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Autoshow Store"dan Ã¼rÃ¼nler satÄ±ÅŸa sunuldu, "Instawall" adÄ±ndaki Ã¶zel alandan sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Fuara katÄ±lan otomobil firmalarÄ±nÄ±n stantlarÄ±nda en son teknolojiler etkileyici ÅŸovlar eÅŸliÄŸinde sunuldu. Cep telefonu Ã¼zerinden uzaktan kontrol edilerek park edilebilen otomobil, Ã¶zel bir yazÄ±lÄ±mla dans eden araÃ§ Ã¼retim robot kollarÄ±, yakÄ±nda vizyona girecek bilim kurgu filmlerinde kullanÄ±lan uzay aracÄ±, yarÄ± robot-yarÄ± otomobil mankenler ve TÃ¼rkiye ralli tarihine tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ yarÄ±ÅŸ araÃ§larÄ± Ä°stanbul Autoshow 2017'de izlendi.