Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:27, 30 Nisan 2017 Pazar
Avrupa
19:47, 30 Nisan 2017 Pazar

  • Paylaş
Fransız avukatlar Le Pen'e karşı birleşti
Fransız avukatlar Le Pen'e karşı birleşti

Fransız avukatlar cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesi için çağrıda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransız avukatlar cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesi için çağrıda bulundu.

İlk olarak Paris'te çalışan birkaç avukatın başlattığı kampanyayla imzaya açılan bildiride, Le Pen'in iktidara gelmesi halinde "hukuk düzeninin sona ereceği" ifade edildi.

Fransa Cumhuriyetinin adalet, eşitlik, dayanışma, güvenlik, çoğulculuk, inançlara saygı gibi kavramlar üzerine kurulu olduğu belirtilen bildiride, bu değerlerin ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve otoriterlikle değiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

İKİ GÜNDE BİLDİRİYE BİNDEN FAZLA FRANSIZ AVUKAT İMZA ATTI

Geçtiğimiz cuma günü sosyal ağlar vasıtasıyla dağıtılmaya başlanan bildiriye binden fazla Fransız avukat imza attı.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan aşırı sağcı Marine Le Pen, ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı. 

Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, merkez sağ ve merkez soldan ikinci tur için önemli oranda destek alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmıştı.

Marine Le Pen ve Emmanuel Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.



İlgili Konular Le Pen fransa
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Lübnan'da 'Trablus Günü' mehter ile başladı
Lübnan'da 'Trablus Günü' mehter ile başladı

Lübnan'da "Trablus Günü" etkinlikleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş ile başladı
Fransız avukatlar Le Pen'e karşı birleşti
Fransız avukatlar Le Pen'e karşı birleşti

Fransız avukatlar cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesi için çağrıda bulundu
Fransızların yüzde 47'si Macron ve Le Pen'e güvenmiyor
Fransızların yüzde 47'si Macron ve Le Pen'e güvenmiyor

Fransızların yüzde 42'si Macron ve Le Pen'in ülkeyi birleştireceğine inanmıyor. Her iki cumhurbaşkanı adayının da tam anlamıyla dürüst olmadığını düşünen Fransızların oranı yüzde 47.
Hikmetyar üst düzey yetkililer tarafından karşılandı
Hikmetyar üst düzey yetkililer tarafından karşılandı

Afganistan'da geçen yıl hükümetle barış anlaşması imzalayan silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde törenle karşılandı
Dera'da hava saldırılarında 10 ölü
Dera'da hava saldırılarında 10 ölü

Suriye'nin güneyindeki Dera il merkezinde, muhaliflerin kontrolündeki Dera Beled semtine düzenlenen şiddetli hava saldırıları ve top atışları sonucu en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi
DEAŞ'tan PKK'dan kaçıp Fırat Kalkanı'na sığındılar
DEAŞ'tan PKK'dan kaçıp Fırat Kalkanı'na sığındılar

DEAŞ ve PYD/PKK'nın Suriye’de işgal ettiği bölgelerden kaçan aileler, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kurtarılan güvenli bölgelere sığınıyor
ASEAN'dan Kuzey Kore'nin füze denemelerine tepki
ASEAN'dan Kuzey Kore'nin füze denemelerine tepki

Manila'da toplanan ASEAN ülke liderleri, Kuzey Kore'nin füze denemelerinden endişe duyduklarını bildirdi
ABD Afganistan'a yeniden geri döndü
ABD Afganistan'a yeniden geri döndü!

ABD'nin, 2014 yılında geri çekildiği Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetine 300 asker gönderdi
Makedonya Meclisi'nde yaşananların en yakın tanığı konuştu
Makedonya Meclisi'nde yaşananların en yakın tanığı konuştu

Makedonya Meclisi'nde aralarında milletvekili, polis ve basın mensuplarının da bulunduğu onlarca kişinin yaralandığı olaylarda saatlerce meclis binasında rehin kalan AA kameramanı Abdul, yaşadıklarını anlattı
quot Hamas yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor quot
"Hamas yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor"

Hamas Basın Sözcüsü Kasım, “Hamas fikirlerinden ödün vermeden yeni bir vizyon geliştirmeye ihtiyaç duyuyor” dedi
Le Pen'den quot Avro öldü quot çıkışı
Le Pen'den "Avro öldü" çıkışı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Le Pen, ülkesinin Frank para birimine geri dönmesi gerektiğini savundu
ABD PYD ortaklığı ile NATO anlaşmasını ihlal ediyor GRAFİKLİ
ABD, PYD ortaklığı ile NATO anlaşmasını ihlal ediyor | GRAFİKLİ

ABD, Türkiye'yi tehdit eden PKK'yı askeri yardımlarıyla Suriye sınırında güçlendirerek, NATO'nun kuruluş amacını ihlal ediyor
Rejim kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor
Rejim kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor

Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan yedinci tahliye konvoyunun bir kısmı yola çıktı
Trump'tan Duterte'ye davet
Trump'tan Duterte'ye davet

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi
quot Musul'da sivillere havadan yardım yapılsın quot
"Musul'da sivillere havadan yardım yapılsın"

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğü Musul'un batısındaki abluka altında bulunan sivillerin durumuna dikkati çekerek sivillere havadan gıda yardımı yapılmasını istedi
ABD askeri YPG'liler ile nöbette
ABD askeri YPG'liler ile nöbette!

ABD, TSK'nın YPG'ye yönelik yaptığı operasyonların ardından, Türkiye-Suriye sınırına zırhlı araç ve özel kuvvetlerini sevk etti. Pentagon da askeri hareketliliği doğruladı.

Haberler

Fransızların yüzde 47'si Macron ve Le Pen'e güvenmiyor
Fransızların yüzde 47'si Macron ve Le Pen'e güvenmiyor

Le Pen'den "Avro öldü" çıkışı
Le Pen'den quot Avro öldü quot çıkışı

Hollande, Macron'a oy verilmesi çağrısını yineledi
Hollande Macron'a oy verilmesi çağrısını yineledi

Fransa, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı
Fransa Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı

Fransa'da Başbakan'ın evine hırsız girdi
Fransa'da Başbakan'ın evine hırsız girdi

Fransız medyasından Le Pen'e tepki
Fransız medyasından Le Pen'e tepki

Tarihte bugün: İtalya’nın faşist lideri Mussolini öldürüldü
Tarihte bugün İtalya nın faşist lideri Mussolini öldürüldü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 