Güncelleme: 00:10, 01 Mayıs 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Taksim'de 34 kişinin öldüğü 1 Mayıs olayları yaşandı

GÜNÜN OLAYI

Taksim'de kanlı 1 Mayıs olayları yaşandı (1977)

Kanlı 1 Mayıs, 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramında, 34 kişinin hayatını kaybettiği 136 kişinin yaralandığı olaydır.

1 Mayıs 1977 günü İşçi Bayramı'nı kutlamak üzere çeşitli illerden İstanbul'a gelen yaklaşık 500 bin kişi DİSK'in organizasyonu önderliğinde Taksim Meydanı'nı doldurdu. Katılımın yüksek olması sebebiyle kortejlerin alana girmesi uzun sürmüş, miting de uzamıştır

Saat 19.00 sularında dönemin DİSK başkanı Kemal Türkler konuşmasının sonuna geldiğinde etraftan silah sesleri duyulmaya başlandı. Sular İdaresi binasının üstünden ve meydandaki otelin çeşitli katlarından açılan bu ateş sonucu insanlar panik halde kaçmaya başladı, kısa bir süre içinde Etap Marmara Oteli'nin (Bugün The Marmara Oteli) de üst katlarından da ateş açıldı.

İnsanlar panik halde kaçmaya çalışırken panzerler de kalabalığın arasına doğru girmeye ve kitleleri sıkıştırarak Kazancı Yokuşu'na itmeye başladı. Kalabalığa ateş açılıyordu fakat polis ateş açanlara değil, kalabalığın üstüne saldırıyordu. Bir kamyonun tıkadığı Kazancı Yokuşu'ndan aşağıya kaçmaya çalışan kalabalığı daha da korkutmak için bir daha ateş açıldı. İnsanlar panzerler altında kalarak ve birbirlerini ezerek kaçmaya devam etti.

28 kişi ezilme ya da boğulma nedeniyle, 5 kişi vurulma nedeniyle, 1 kişi de panzer altında kalarak hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğu Kazancı Yokuşu'nun başında, park edilmiş kamyon yüzünden sıkışarak ölmüşlerdi. 470 kişi göz altına alındı fakat hiçbirinin olayla ilgisi kurulamadı. Ateşi kimin açtığı tam olarak belirlenememiş, olay halen aydınlatılamamıştır. Sular idaresinin çatısından ve otel odalarından ateş açanlar bulunamamıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

Kanuni Sultan Süleyman Son Seferine Çıktı (1566)

Kanuni sultan Süleyman son ve on üçüncü seferine 1 Mayıs 1566 tarihinde çıktı. Bu seferin sonunda Avusturyalıların elinden Zigetvar Kalesi alınacak fakat o kalenin alındığını göremeyecektir. Bu sefer sırasında 71 yaşında bulunuyordu.

Cin Ali Bey İsyanı Sona Erdi (1773)

Soyu Mısır Kölemenlerine dayanan Cin Ali Bey Osmanlı-Rus savaşından istifade ederek isyan çıkardı ve sultanlığını ilan etti. Üzerine gönderilen kuvvetler Salihiyye Savaşında onu yendiler ve yakaladılar. Cin Ali Bey idam edildi ve kesik başı 1 Mayıs 1773 tarihinde İstanbul'a gönderildi.

Rusya İle Baltalimanı Antlaşması İmzalandı (1849)

Rusya ile Osmanlı devleti Eflak-Boğdan meselesi yüzünden karşı karşıya geldiler. Her iki devlette Eflak-Boğdan'a asker soktular. Bunun üzerine durumu görüşmek için Rusya'nın isteği ile diplomatik görüşmeler başladı. Sonuçta 1 Mayıs 1849'da İstanbul'da Baltalimanı Sözleşmesi imzalandı. Osmanlı Devleti büyük bir krizi diplomatik yolla aştı. Fakat Eflak-Boğdan üzerinde ki hakimiyeti zayıfladı.

İngiltere Kıbrıs'ı Koloni Haline Getirdi (1925)

İngiltere 1914 tarihinde Kıbrıs'ı ilhak etmişti. Lozan Antlaşması ile bu durumu resmileştirdi ve 1 Mayıs 1925 tarihinden itibaren Kıbrıs'ı diğer kolonilerde olduğu gibi valiler ile idareye başladı.

SSCB İle ABD Arasında U-2 Krizi Çıktı (1960)

Adana İncirlik üssünden kalkan ve ABD'ye ait bir U-2 casus uçağı,Pakistan üzerinden SSCB topraklarına girdi. Bu uçak Sovyet hava sahası üzerinde 1 Mayıs 1960 tarihinde düşürüldü ve pilot yakalandı. Bu olay SSCB ile ABD arasında yeni bir krizin doğmasına yol açtı. Bu olay SSCB'nin 1962 yılında ellerindeki U-2 pilotunu serbest bırakması ile tamamen sona erdi.

Fransa Nükleer Güçler Arasına Katıldı (1962)

Fransa DeGaulle'nin cumhurbaşkanı olması ile birlikte tekrar güçlü ve etkin bir devlet olma siyasetine önem verdi. İlk olarak NATO içerisinde ABD ve İngiltere kadar söz sahibi olmak istediler. Bu istekleri gerçekleşmeyince de NATO'nun askeri kanadından bağımsız hareket etmeye başladılar. Nükleer güç olmak isteyen Fransa 1 Mayıs 1962 tarihinde ilk atom bombasını Büyük Sahra'da patlattı.

''Tanrıyı İnsan Yarattı'' Diyen Yargıtay Başkanı İmran Öktem Öldü (1969)

Yargıtay başkanı İmran Öktem 1967 yılında adli yıl açılış töreninde yaptığı ''Tanrıyı İnsan yarattı'' sözleri ile büyük tepki toplamıştı.Yargıtay birinci başkanı olarak görevini yürütürken 1 Mayıs 1969 tarihinde öldü. Maltepe Camisine 3 Mayıs 1969 tarihinde cenaze namazı için getirilen İmran Öktem'in cenaze töreninde olaylar çıktı. İmamlar cenaze namazını kıldırmak istemediler. Bir kısım vatandaşların protestosu nedeniyle sıkıntılı anlar yaşandı. Hatta İsmet İnönü'de protestocuların hedefi olmaktan güçlükle kurtarılmıştı.

ÖNEMLİ OLAYLAR

1707. İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya olarak birleşti.

1889. ''1 Mayıs'' işçilerin ortak bayramı olarak kabul edildi.

1932. Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.

1941. Orson Welles'in yönettiği ''Yurttaş Kane'' filmi ilk kez gösterildi.

1948. Hürriyet gazetesi, Sedat Simavi tarafından İstanbul'da kuruldu.

1959. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Uşak'ta, sayıları bine yaklaşan kalabalığın saldırısına uğradı. İnönü, atılan taşla yaralandı.

1964. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.

1975. Vietnam Savaşı sona erdi.

1984. DGM'ler 8 ilde göreve başladı.

2003. Bingöl'de 6.4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi öldü, 521 kişi öldü

2004 .On ülkenin AB'ye katılması: Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya

2006 . ABD tarihinin en büyük grevlerinden birine tanık oldu. Göçmen yasası protesto edildi.

2006 .Porto Riko hükümeti maddi sıkıntı nedeniyle tüm hükümet kuruluşlarını ve okulları kapattı.

2009 . 31 yıl sonra resmi olarak Taksime 5 bin kişilik bir sayıyla DİSK organizasyonuyla Taksime çıkıldı.

2009 . 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde kabine revizyonuna gidildi.

2010 . 32 yıl sonra Taksim'de ilk kez izinli olarak 1 Mayıs kutlamaları yapıldı.