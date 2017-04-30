GÃ¼ncelleme: 21:25, 30 Nisan 2017 Pazar

Oramiral BostanoÄŸlu'ndan 'DoÄŸu Akdeniz' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BÃ¼lent BostanoÄŸlu'nun DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rev yapanÂ TCG Gaziantep fÄ±rkateyniniÂ ziyareti veÂ Barbaros Hayreddin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisininÂ KKTC aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izlemesi, kuvvetli mesajlar taÅŸÄ±yor.Â

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurumsal internet sitesinden, Oramiral BostanoÄŸlu'nun Akdeniz KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rev yapan TCG GaziÌ‡antep fÄ±rkateynini 26 Nisan'da ziyaret ettiÄŸi, KKTC aÃ§Ä±klarÄ±nda araÅŸtÄ±rma faaliyetlerine baÅŸlayan Barbaros HayreddiÌ‡n PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izlediÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye'nin son dÃ¶nemde Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetler, Yunanistan tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip ediliyor. Ãœlkenin Savunma ve DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±nda bu konular gÃ¼ndeme gelirken, Yunan basÄ±nÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda ilan ettiÄŸi atÄ±ÅŸ sahalarÄ± ve Barbaros Hayreddin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin DoÄŸu Akdeniz'deki faaliyetlerinin konsey tarafÄ±ndan ele alÄ±nan diÄŸer konu baÅŸlÄ±klarÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi.

Bu durum yetkililerce, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz'deki yetki alanlarÄ± ile KKTC'nin haklarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucu olarak nitelendiriliyor. Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunmasÄ±na destek olmak, yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyetlere karÅŸÄ± caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k saÄŸlamak, Ceyhan ve YumurtalÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± stratejik petrol ulaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini desteklemek amacÄ±yla 2006'dan bu yana Akdeniz KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ± icra ediyor.

Harekat kapsamÄ±nda sÃ¶z konusu bÃ¶lge, sahile konuÅŸlu deniz gÃ¶zetleme sistemleri ile sÃ¼rekli kontrol ediliyor, fÄ±rkateynler, hÃ¼cumbotlar, yeni tip karakol gemileri ve denizaltÄ±lar bÃ¶lgede gÃ¶rev yapÄ±yor. Harekata deniz-hava unsurlarÄ± da katÄ±lÄ±yor.

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BostanoÄŸlu'nun harekat kapsamÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rev yapan TCG Gaziantep fÄ±rkateynini ziyaret etmesi, bu bakÄ±mdan ayrÄ± Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Donanma KomutanÄ± Oramiral Veysel KÃ¶sele'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ziyaret, "TÃ¼rkiye ve KKTC'nin deniz yetki alanlarÄ±ndaki hak ve menfaatlerini korumak iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin azim ve kararlÄ±lÄ±kla alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi" olarak yorumlandÄ±.

SÄ°SMÄ°K ARAÅžTIRMA GEMÄ°SÄ°NÄ°N Ã‡ALIÅžMALARINI TAKÄ°P ETTÄ°

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rkleri'nin haklarÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak nisan ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bazÄ± uluslararasÄ± hidrokarbon ÅŸirketleri ve konsorsiyumlarÄ±yla keÅŸif ve Ã¼retim sÃ¶zleÅŸmeleri imzalamasÄ±, bÃ¶lgedeki gerilimi artÄ±rdÄ±. Bu konjonktÃ¼rde Oramiral BostanoÄŸlu'nun ziyareti, yabancÄ± ÅŸirketlerin TÃ¼rkiye'nin deniz yetki alanlarÄ±nda izinsiz hidrokarbon arama ve Ã§Ä±karma faaliyetlerinde bulunmasÄ±na hiÃ§bir ÅŸekilde izin verilmeyeceÄŸine yÃ¶nelik net bir mesaj olarak deÄŸerlendiriliyor.

BostanoÄŸlu, ziyareti sÄ±rasÄ±nda KKTC aÃ§Ä±klarÄ±nda araÅŸtÄ±rma faaliyetlerine baÅŸlayan Barbaros HayreddiÌ‡n PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yerinde takip etti. Bu durum da geminin araÅŸtÄ±rma faaliyetlerinde TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgedeki hak ve menfaatlerinin vurgulanmasÄ± anlamÄ±nda Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

AyrÄ±ca, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde icra edilecek araÅŸtÄ±rma faaliyetlerinin, Ã¼lkenin uluslararasÄ± hukuktan doÄŸan haklarÄ±nÄ±n sonuna kadar kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n da aÃ§Ä±k iÅŸareti olarak gÃ¶steriliyor.