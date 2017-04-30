DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:12, 30 Nisan 2017 Pazar
Dubam
GÃ¼ncelleme: 21:25, 30 Nisan 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Oramiral BostanoÄŸlu'ndan 'DoÄŸu Akdeniz' mesajÄ± | ANALÄ°Z
Oramiral BostanoÄŸlu'ndan 'DoÄŸu Akdeniz' mesajÄ± | ANALÄ°Z
Foto: TCG Gaziantep fÄ±rkateyni

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BostanoÄŸlu'nun TCG Gaziantep fÄ±rkateynini ziyareti ve Barbaros Hayreddin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin KKTC aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izlemesi, kuvvetli mesajlar taÅŸÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BÃ¼lent BostanoÄŸlu'nun DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rev yapanÂ TCG Gaziantep fÄ±rkateyniniÂ ziyareti veÂ Barbaros Hayreddin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisininÂ KKTC aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izlemesi, kuvvetli mesajlar taÅŸÄ±yor.Â 

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurumsal internet sitesinden, Oramiral BostanoÄŸlu'nun Akdeniz KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rev yapan TCG GaziÌ‡antep fÄ±rkateynini 26 Nisan'da ziyaret ettiÄŸi, KKTC aÃ§Ä±klarÄ±nda araÅŸtÄ±rma faaliyetlerine baÅŸlayan Barbaros HayreddiÌ‡n PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izlediÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye'nin son dÃ¶nemde Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetler, Yunanistan tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip ediliyor. Ãœlkenin Savunma ve DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±nda bu konular gÃ¼ndeme gelirken, Yunan basÄ±nÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda ilan ettiÄŸi atÄ±ÅŸ sahalarÄ± ve Barbaros Hayreddin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin DoÄŸu Akdeniz'deki faaliyetlerinin konsey tarafÄ±ndan ele alÄ±nan diÄŸer konu baÅŸlÄ±klarÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi.

Bu durum yetkililerce, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz'deki yetki alanlarÄ± ile KKTC'nin haklarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucu olarak nitelendiriliyor. Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunmasÄ±na destek olmak, yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyetlere karÅŸÄ± caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k saÄŸlamak, Ceyhan ve YumurtalÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± stratejik petrol ulaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini desteklemek amacÄ±yla 2006'dan bu yana Akdeniz KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ± icra ediyor.

Harekat kapsamÄ±nda sÃ¶z konusu bÃ¶lge, sahile konuÅŸlu deniz gÃ¶zetleme sistemleri ile sÃ¼rekli kontrol ediliyor, fÄ±rkateynler, hÃ¼cumbotlar, yeni tip karakol gemileri ve denizaltÄ±lar bÃ¶lgede gÃ¶rev yapÄ±yor. Harekata deniz-hava unsurlarÄ± da katÄ±lÄ±yor.

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BostanoÄŸlu'nun harekat kapsamÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rev yapan TCG Gaziantep fÄ±rkateynini ziyaret etmesi, bu bakÄ±mdan ayrÄ± Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Donanma KomutanÄ± Oramiral Veysel KÃ¶sele'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ziyaret, "TÃ¼rkiye ve KKTC'nin deniz yetki alanlarÄ±ndaki hak ve menfaatlerini korumak iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin azim ve kararlÄ±lÄ±kla alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi" olarak yorumlandÄ±.

SÄ°SMÄ°K ARAÅžTIRMA GEMÄ°SÄ°NÄ°N Ã‡ALIÅžMALARINI TAKÄ°P ETTÄ°

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rkleri'nin haklarÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak nisan ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bazÄ± uluslararasÄ± hidrokarbon ÅŸirketleri ve konsorsiyumlarÄ±yla keÅŸif ve Ã¼retim sÃ¶zleÅŸmeleri imzalamasÄ±, bÃ¶lgedeki gerilimi artÄ±rdÄ±. Bu konjonktÃ¼rde Oramiral BostanoÄŸlu'nun ziyareti, yabancÄ± ÅŸirketlerin TÃ¼rkiye'nin deniz yetki alanlarÄ±nda izinsiz hidrokarbon arama ve Ã§Ä±karma faaliyetlerinde bulunmasÄ±na hiÃ§bir ÅŸekilde izin verilmeyeceÄŸine yÃ¶nelik net bir mesaj olarak deÄŸerlendiriliyor.

BostanoÄŸlu, ziyareti sÄ±rasÄ±nda KKTC aÃ§Ä±klarÄ±nda araÅŸtÄ±rma faaliyetlerine baÅŸlayan Barbaros HayreddiÌ‡n PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yerinde takip etti. Bu durum da geminin araÅŸtÄ±rma faaliyetlerinde TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgedeki hak ve menfaatlerinin vurgulanmasÄ± anlamÄ±nda Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

AyrÄ±ca, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde icra edilecek araÅŸtÄ±rma faaliyetlerinin, Ã¼lkenin uluslararasÄ± hukuktan doÄŸan haklarÄ±nÄ±n sonuna kadar kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n da aÃ§Ä±k iÅŸareti olarak gÃ¶steriliyor.



Ä°lgili Konular BÃ¼lent BostanoÄŸlu TCG Gaziantep fÄ±rkateyni KKTC
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Dubam Haberleri
Oramiral BostanoÄŸlu'ndan 'DoÄŸu Akdeniz' mesajÄ± ANALÄ°Z
Oramiral BostanoÄŸlu'ndan 'DoÄŸu Akdeniz' mesajÄ± | ANALÄ°Z

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BostanoÄŸlu'nun TCG Gaziantep fÄ±rkateynini ziyareti ve Barbaros Hayreddin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin KKTC aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izlemesi, kuvvetli mesajlar taÅŸÄ±yor.
Avrupa BirliÄŸi 'AlmanlaÅŸma' yolunda ANALÄ°Z
Avrupa BirliÄŸi 'AlmanlaÅŸma' yolunda | ANALÄ°Z

AB, son 10 yÄ±ldÄ±r en kÃ¶tÃ¼ zamanlarÄ±nÄ± geÃ§iriyor. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en umut verici barÄ±ÅŸ projesi olarak baÅŸlayan AB entegrasyon sÃ¼reci, son zamanlarda adeta komaya girmiÅŸ durumda
Sincar harekatÄ± ile terÃ¶r kaynaÄŸÄ±nda Ã¶nlenecek ANALÄ°Z
Sincar harekatÄ± ile terÃ¶r kaynaÄŸÄ±nda Ã¶nlenecek | ANALÄ°Z

Suriyeâ€™nin iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸi gÃ¼nden beri, TÃ¼rkiyeâ€™ye yÃ¶nelik terÃ¶rÃ¼n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi sÃ¶ylenebilir
Suriye'de yarÄ±ndan sonrasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebilmek ANALÄ°Z
Suriye'de yarÄ±ndan sonrasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebilmek | ANALÄ°Z

Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n bundan sonraki seyrini belirleyecek parametrelerden ilki, ABDâ€™nin, Baas rejiminin sivillere yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik olarak gÃ¶stereceÄŸi kararlÄ±lÄ±kla ilgili
Sincar operasyonu ve TÃ¼rkiye nin terÃ¶rle mÃ¼cadele stratejisi ANALÄ°Z
Sincar operasyonu ve TÃ¼rkiyeâ€™nin terÃ¶rle mÃ¼cadele stratejisi / ANALÄ°Z

TÃ¼rkiyeâ€™nin sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonu, sadece askeri gereklilikler deÄŸil gÃ¼venliÄŸin farklÄ± boyutlarÄ±yla deÄŸerlendirildiÄŸi bir baÄŸlamda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde anlam kazanÄ±yor.
Yeni bir Kore savaÅŸÄ± senaryosu ne kadar gerÃ§ekÃ§i ANALÄ°Z
Yeni bir Kore savaÅŸÄ± senaryosu ne kadar gerÃ§ekÃ§i | ANALÄ°Z

Suriye'ye yÃ¶nelik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Trump yÃ¶netiminin bir baÅŸka stratejik hedefi de aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu. Washington yÃ¶netimi NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YayÄ±lmasÄ±nÄ± Yasaklayan AnlaÅŸmaâ€™nÄ±n gÃ¼venirliÄŸini gÃ¼vence altÄ±na almak istiyor.
Fransa da ana akÄ±m siyaset devre dÄ±ÅŸÄ± ANALÄ°Z
Fransaâ€™da ana akÄ±m siyaset devre dÄ±ÅŸÄ± | ANALÄ°Z

Fransa'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turunda, bugÃ¼ne kadar seÃ§ilmiÅŸ cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n mensubu olduÄŸu iki bÃ¼yÃ¼k siyasi akÄ±mÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ±, seÃ§imlerin en Ã¶nemli sonucu oldu
Avrupa'nÄ±n diaspora yanÄ±lgÄ±sÄ± ANALÄ°Z
Avrupa'nÄ±n diaspora yanÄ±lgÄ±sÄ± | ANALÄ°Z

TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n rekor oy oranÄ± ile 16 Nisan referandumuna katÄ±lÄ±m saÄŸlamalarÄ±nÄ± sadece oy verme sÃ¼reÃ§lerinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± argÃ¼manÄ± izah etmek ile mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir
ABD'de 'siyasallaÅŸan' istihbarat ve Trump ANALÄ°Z
ABD'de 'siyasallaÅŸan' istihbarat ve Trump | ANALÄ°Z

Tarihsel sÃ¼reÃ§te, Ã¼lke iÃ§erisindeki gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinin doÄŸurduÄŸu siyasi entrikalarda, Ã§oÄŸu zaman istihbarat Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¶nemli rolÃ¼ olmuÅŸtur
Avrupa'da ayrÄ±mcÄ± siyasetin yeni hedefi Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k ANALÄ°Z
Avrupa'da ayrÄ±mcÄ± siyasetin yeni hedefi Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k | ANALÄ°Z

Hollandaâ€™daki seÃ§imler, kriz ve nihayet TÃ¼rkiye referandumu akabinde Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k konusundaki aÃ§Ä±klamalar konunun tamamen siyasi olduÄŸuna iÅŸaret etmektedir
Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± ve Rusya'nÄ±n tavrÄ± ANALÄ°Z
Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± ve Rusya'nÄ±n tavrÄ± | ANALÄ°Z

Moskova, Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi ve bunun yansÄ±malarÄ±yla muhatap olmak yerine daha kolay olan seÃ§eneÄŸe yÃ¶neldi ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bir propaganda kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±
Fransa'da Le Pen ve Macron ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyebilir ANALÄ°Z
Fransa'da Le Pen ve Macron ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyebilir | ANALÄ°Z

Fransa'daki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi yaklaÅŸÄ±rken Ulusal Cephenin adayÄ± Le Pen ve YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ hareketinin adayÄ± Macron anketlerde yÃ¼zde 23'er destekle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor
AvrupalÄ± TÃ¼rklere baskÄ±lar 'Evet' olarak dÃ¶ndÃ¼ ANALÄ°Z
AvrupalÄ± TÃ¼rklere baskÄ±lar 'Evet' olarak dÃ¶ndÃ¼ | ANALÄ°Z

Halk oylamasÄ± Ã¶ncesi tehdit, ÅŸiddet ve yasaklar dahil TÃ¼rklerin tercihlerini etkilemek iÃ§in her yolu deneyen Avrupa, "Evet" oyunun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engelleyemedi
Ä°ran'da seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ± ve Ruhani'nin geleceÄŸi ANALÄ°Z
Ä°ran'da seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ± ve Ruhani'nin geleceÄŸi | ANALÄ°Z

Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine sadece birkaÃ§ hafta kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, muhafazakÃ¢rlar hÃ¢lÃ¢ uygun bir aday belirleyebilme mÃ¼cadelesi veriyor
Ä°l il referandum sonuÃ§larÄ±
Ä°l il referandum sonuÃ§larÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referandum sonuÃ§larÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte illere gÃ¶re sandÄ±klardan Ã§Ä±kan sonuÃ§lar...
Avrupa'da biyoloji ya da 'Ä±rk'Ä±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ANALÄ°Z
Avrupa'da biyoloji ya da 'Ä±rk'Ä±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ | ANALÄ°Z

Hollanda'da geÃ§en yÄ±lda tespit edilen toplam ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olaylarÄ±nÄ±n iÃ§inde 'Ä±rk' Ã¶nemli bir kategoriyi oluÅŸturuyor. Irk temelli ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olaylarÄ±, toplam ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iÃ§inde yÃ¼zde 40 oranÄ±nda bir yekÃ»n teÅŸkil ediyor

Haberler

'SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'
SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'

'MÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±'
MÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±'

'KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde kritik dÃ¶nemeÃ§'
KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde kritik dÃ¶nemeÃ§'

KKTC Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
KKTC Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde FETÃ– soruÅŸturmasÄ±

'TÃ¼rkiye'nin mÃ¼zakere sÃ¼recine desteÄŸi son derece Ã¶nemli'
TÃ¼rkiye'nin mÃ¼zakere sÃ¼recine desteÄŸi son derece Ã¶nemli'

KÄ±brÄ±s'ta mÃ¼zakereler 2 ay aradan sonra yeniden baÅŸladÄ±
KÄ±brÄ±s'ta mÃ¼zakereler 2 ay aradan sonra yeniden baÅŸladÄ±

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri 11 Nisan'da yeniden baÅŸlÄ±yor
KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri 11 Nisan'da yeniden baÅŸlÄ±yor

Rum meclisi Enosis kararÄ±nÄ± geri Ã§ekti
Rum meclisi Enosis kararÄ±nÄ± geri Ã§ekti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 