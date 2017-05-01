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01:33, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
00:56, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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ErdoÄŸan Hindistan'da iÅŸ adamlarÄ± ile biraraya geldi
ErdoÄŸan Hindistan'da iÅŸ adamlarÄ± ile biraraya geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'de, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen CEO'larÄ±yla bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸiÂ Hindistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Yeni Delhi'de, Ã¼lkenin Ã¶nde gelenÂ CEO'larÄ±yla bir araya geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konakladÄ±ÄŸÄ± Taj Palace New Delhi Otel'de basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan da yer aldÄ±.

CAUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'A UÃ‡AKTA BRÄ°FÄ°NG

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan ziyaretinde kendisine eÅŸlik eden Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ile Ã¶zel uÃ§ak "TUR"da toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, toplantÄ±da geziye iliÅŸkin brifing aldÄ±.



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan TÃ¼rkiye hindistan
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