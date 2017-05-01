ErdoÄŸan Hindistan'da iÅŸ adamlarÄ± ile biraraya geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸiÂ Hindistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Yeni Delhi'de, Ã¼lkenin Ã¶nde gelenÂ CEO'larÄ±yla bir araya geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konakladÄ±ÄŸÄ± Taj Palace New Delhi Otel'de basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan da yer aldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan ziyaretinde kendisine eÅŸlik eden Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ile Ã¶zel uÃ§ak "TUR"da toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, toplantÄ±da geziye iliÅŸkin brifing aldÄ±.
IÄŸdÄ±r'da, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan 18 kiÅŸiden 14'Ã¼ yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" ana temasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi "2017 Kutlu DoÄŸum" programÄ± kapsamÄ±nda, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da etkinlik dÃ¼zenlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'de, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen CEO'larÄ±yla bir araya geldi
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BostanoÄŸlu'nun TCG Gaziantep fÄ±rkateynini ziyareti ve Barbaros Hayreddin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin KKTC aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izlemesi, kuvvetli mesajlar taÅŸÄ±yor.
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TÃœÄ°K'in 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler arasÄ±nda birinci olan Sinop, geÃ§en yÄ±l da ilk sÄ±rada yer aldÄ±
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Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 15 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi
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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° saat 16.55'te Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'ye gitti
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Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ ile ilgili alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin, "Ä°stanbul genelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 30 bin 101 Emniyet mensubumuz gÃ¶rev alacaktÄ±r." bilgisini aÃ§Ä±kladÄ±.
SÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Hatay, ÅžanlÄ±urfa, Kilis ve Mardin'e PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca son 2 yÄ±lda taciz ateÅŸi, havan ya da roket gibi mÃ¼himmatla 16 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi