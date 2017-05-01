01:05, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Londra'da 'Kutlu DoÄŸum' programÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" ana temasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi "2017Â Kutlu DoÄŸum" programÄ± kapsamÄ±nda, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da etkinlik dÃ¼zenlendi.

Hz. Muhammed'in dÃ¼nyaya geliÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak her yÄ±l nisan ayÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlanan Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da muhtelif etkinliklerle kutlanÄ±yor.Â

Bu yÄ±lki temasÄ± "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" olarak belirlenen "2017 Kutlu DoÄŸum" programÄ± kapsamÄ±nda Londra'nÄ±n kuzeyinde yer alan TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan toplumun yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Walthamstow bÃ¶lgesindeki Walthamstow Belediye SarayÄ±'nÄ±n konferans salonunda dÃ¼zenlenen etkinlik Ã§erÃ§evesinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez'in de Londra'daki etkinlik iÃ§in hazÄ±rlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajÄ± yayÄ±mlandÄ±.

GÃ–RMEZ: GÃœVEN SORUNU YAÅžANIYOR

GÃ¶rmez mesajÄ±nda, Londra'daki programa katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n aylar Ã¶ncesinden planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak programa katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu bildirdi.

Bu yÄ±lki Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n temasÄ±na vurgu yaparak, dÃ¼nyada gÃ¼ven bunalÄ±mÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve insanlarÄ±n birbirine gÃ¼venmemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen GÃ¶rmez, "GÃ¼ven toplumlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in gÃ¼venlik toplumlarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼k. Her yere kameralar dÃ¶ÅŸeniyor. BÃ¼tÃ¼n insanlarÄ±n her ÅŸeyi kaydediliyor. Bir Ã¼lkeden bir Ã¼lkeye giderken siz karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tabloyu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde, gÃ¼ven toplumlarÄ± olmaktan ne kadar uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

GÃ¶rmez, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ven kaybÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"AkarsularÄ±mÄ±z, denizlerimiz, yiyeceklerimiz, topraÄŸÄ±mÄ±z, teneffÃ¼s ettiÄŸimiz hava dahi bir gÃ¼ven sorunu yaÅŸÄ±yor. Ã–bÃ¼r taraftan Ä°slam coÄŸrafyasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k acÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Ä°man toplumlarÄ± eman kaybetti. Ä°slam toplumlarÄ± selam ve barÄ±ÅŸÄ± kaybetti. Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlardan dolayÄ± bilhassa Ã¼lke olarak, millet olarak biz de TÃ¼rkiye'de 15 Temmuz'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o ihanet, saldÄ±rÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nden sonra kendi Ã¼lkemizde de dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼m masumlarÄ±na umut olmuÅŸ tarih boyunca ve bugÃ¼n de umut olmaya devam eden kendi Ã¼lkemiz de gÃ¼ven bunalÄ±mÄ± yaÅŸÄ±yor. Toplumsal gÃ¼venimiz zedelendi."

Dr. Fatih Koca'nÄ±n ÅŸefliÄŸindeki ilahi korosunun ilahiler seslendirdiÄŸi programda ayrÄ±ca 2010 DÃ¼nya Kuran-Ä± Kerim gÃ¼zel okuma birincisi hafÄ±z Ali Tel Kuran-Ä± Kerim tilaveti yaptÄ±.

Programa, KKTC Londra Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Zehra BaÅŸaran, TÃ¼rkiye'nin Londra BaÅŸkonsolosu Ã‡Ä±nar Ergin, TÃ¼rkiye'nin Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸaviri Mahmut Ã–zdemir, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sosyal ve KÃ¼ltÃ¼rel Ä°Ã§erikli Din Hizmetleri Daire BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Han, Ã¼lkedeki Ã§eÅŸitli derneklerin temsilcileri ve her yaÅŸ grubundan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.