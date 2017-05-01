Londra'da 'Kutlu DoÄŸum' programÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" ana temasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi "2017Â Kutlu DoÄŸum" programÄ± kapsamÄ±nda, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da etkinlik dÃ¼zenlendi.
Hz. Muhammed'in dÃ¼nyaya geliÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak her yÄ±l nisan ayÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlanan Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da muhtelif etkinliklerle kutlanÄ±yor.Â
Bu yÄ±lki temasÄ± "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" olarak belirlenen "2017 Kutlu DoÄŸum" programÄ± kapsamÄ±nda Londra'nÄ±n kuzeyinde yer alan TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan toplumun yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Walthamstow bÃ¶lgesindeki Walthamstow Belediye SarayÄ±'nÄ±n konferans salonunda dÃ¼zenlenen etkinlik Ã§erÃ§evesinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez'in de Londra'daki etkinlik iÃ§in hazÄ±rlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajÄ± yayÄ±mlandÄ±.
GÃ¶rmez mesajÄ±nda, Londra'daki programa katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n aylar Ã¶ncesinden planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak programa katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu bildirdi.
Bu yÄ±lki Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n temasÄ±na vurgu yaparak, dÃ¼nyada gÃ¼ven bunalÄ±mÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve insanlarÄ±n birbirine gÃ¼venmemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen GÃ¶rmez, "GÃ¼ven toplumlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in gÃ¼venlik toplumlarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼k. Her yere kameralar dÃ¶ÅŸeniyor. BÃ¼tÃ¼n insanlarÄ±n her ÅŸeyi kaydediliyor. Bir Ã¼lkeden bir Ã¼lkeye giderken siz karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tabloyu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde, gÃ¼ven toplumlarÄ± olmaktan ne kadar uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.
GÃ¶rmez, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ven kaybÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"AkarsularÄ±mÄ±z, denizlerimiz, yiyeceklerimiz, topraÄŸÄ±mÄ±z, teneffÃ¼s ettiÄŸimiz hava dahi bir gÃ¼ven sorunu yaÅŸÄ±yor. Ã–bÃ¼r taraftan Ä°slam coÄŸrafyasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k acÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Ä°man toplumlarÄ± eman kaybetti. Ä°slam toplumlarÄ± selam ve barÄ±ÅŸÄ± kaybetti. Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlardan dolayÄ± bilhassa Ã¼lke olarak, millet olarak biz de TÃ¼rkiye'de 15 Temmuz'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o ihanet, saldÄ±rÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nden sonra kendi Ã¼lkemizde de dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼m masumlarÄ±na umut olmuÅŸ tarih boyunca ve bugÃ¼n de umut olmaya devam eden kendi Ã¼lkemiz de gÃ¼ven bunalÄ±mÄ± yaÅŸÄ±yor. Toplumsal gÃ¼venimiz zedelendi."
Dr. Fatih Koca'nÄ±n ÅŸefliÄŸindeki ilahi korosunun ilahiler seslendirdiÄŸi programda ayrÄ±ca 2010 DÃ¼nya Kuran-Ä± Kerim gÃ¼zel okuma birincisi hafÄ±z Ali Tel Kuran-Ä± Kerim tilaveti yaptÄ±.
Programa, KKTC Londra Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Zehra BaÅŸaran, TÃ¼rkiye'nin Londra BaÅŸkonsolosu Ã‡Ä±nar Ergin, TÃ¼rkiye'nin Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸaviri Mahmut Ã–zdemir, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sosyal ve KÃ¼ltÃ¼rel Ä°Ã§erikli Din Hizmetleri Daire BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Han, Ã¼lkedeki Ã§eÅŸitli derneklerin temsilcileri ve her yaÅŸ grubundan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.
IÄŸdÄ±r'da, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan 18 kiÅŸiden 14'Ã¼ yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" ana temasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi "2017 Kutlu DoÄŸum" programÄ± kapsamÄ±nda, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da etkinlik dÃ¼zenlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'de, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen CEO'larÄ±yla bir araya geldi
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BostanoÄŸlu'nun TCG Gaziantep fÄ±rkateynini ziyareti ve Barbaros Hayreddin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin KKTC aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izlemesi, kuvvetli mesajlar taÅŸÄ±yor.
TÃœYAP FuarcÄ±lÄ±k ve Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen Ä°stanbul Autoshow 2017 fuarÄ±nÄ±, 11 gÃ¼nde yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸi ziyaret etti
TÃœÄ°K'in 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler arasÄ±nda birinci olan Sinop, geÃ§en yÄ±l da ilk sÄ±rada yer aldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±
Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 15 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi
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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° saat 16.55'te Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'ye gitti
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Ä°HH, Orta Asyaâ€™da "15 Temmuz Demokrasi Åžehitleri"nin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak amacÄ±yla KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n kuzeyindeki Tokmok ve BalÄ±kÃ§Ä± ÅŸehirlerine Ã¼Ã§ cami inÅŸasÄ± projesi baÅŸlattÄ±
Zonguldak LimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k sahasÄ±nda bir tÄ±rda, antitank fÃ¼ze yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 2 dÃ¼rbÃ¼n ile 2 tetik mekanizmasÄ± ele geÃ§irildi
Ä°stanbul ValiliÄŸi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ ile ilgili alÄ±nan tedbirlere iliÅŸkin, "Ä°stanbul genelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 30 bin 101 Emniyet mensubumuz gÃ¶rev alacaktÄ±r." bilgisini aÃ§Ä±kladÄ±.
SÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Hatay, ÅžanlÄ±urfa, Kilis ve Mardin'e PKK/PYD/YPG mensuplarÄ±nca son 2 yÄ±lda taciz ateÅŸi, havan ya da roket gibi mÃ¼himmatla 16 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi