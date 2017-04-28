IÄŸdÄ±r'daki FETÃ– operasyonunda 14 gÃ¶zaltÄ±

ErdoÄŸan'dan ABD-YPG aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi