09:34, 01 Mayıs 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hyderabad House'ta baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, ayrıca şeref defterini imzalayacak.

- Jamia Millia İslamia Üniversitesince kendisine verilecek fahri doktora törenine iştirak edecek Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme gerçekleştirecek ve Mukherjee tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Yeni Delhi)

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin MYK ve MKYK toplantıları ile Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30/13.30/19.00)

3- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile diğer kuruluşlar Bakırköy Halk Pazarı'nda; Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda; Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Eskişehir Odun Pazarı'nda; Memur Sendikaları Konfederasyonu da Kütahya Zafer Meydanı'nda kutlama programı düzenleyecek.

(Ankara/11.00/İstanbul/13.00/Erzurum/09.30/Eskişehir/11.00/Kütahya/09.30)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçlarında Bursaspor-Galatasaray, Osmanlıspor-Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/Ankara/20.00)

2- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo 1. tur müsabakaları Garanti Koza Arena'da başlayacak.

(İstanbul/12.30)

3- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Arkas Spor ile Halkbank, TVF Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da karşılaşacak.

(İzmir/19.00)

4- Voleybolda Efeler Ligi play-off üçüncülük serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe ile Ziraat Bankası, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)



ÖZEL HABER

1- Yatırımcısından AVM eleştirilerine yanıt

- GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun:

- "AVM'ler turizm sektörünün önemli bir çekim gücü, dünyada da böyle. Dubai aslında bir perakende alışveriş şehridir, bundan turizm sağlar"

- "AVM'leri tu kaka yapıyoruz, öyle bir algı maalesef yanlış, çünkü istihdam sağlıyor. AVM bacasız fabrika. Dolayısıyla ciddi bir yabancı turist alıyor, döviz harcaması yapılıyor. Döviz getirmek için göbeğimiz çatlıyor. Perakende sektörü de önemli bir döviz harcama alanı"

- "Bu ticari bir şeydir. Eğer yanlış projeyse zaten konsept değiştiriyor, kapanıyor, yeni açılıyor. Dolayısıyla 'Ne olacak bu kadar çok AVM?' gibi dışarıdan ahkam kesmek bana göre yanlış bir şey"

2- Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 39 arttı

- Enerji ithalatı ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 artışla 9 milyar dolara yükseldi

- Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Dr. Volkan Özdemir:

- "Petrol fiyatlarının geçen yıla göre tekrar yükselişe geçmesi, Türkiye'nin enerji ithalatına da olumsuz yansıyor"

- "Türkiye'nin enerji ithalatının, bu yıl sonunda yeniden 40 milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor"

3- İslamiyet'i seçen Hollandalı damada Türk usulü düğün

- İslamiyet'i seçen Hollandalı Brandon Ravenberg, Hoorn şehrinde tanıştığı komşularının kızı Türk Dilara Barış ile Türk geleneklerine uygun yapılan düğünle dünyaevine girdi

- Gelin Barış:

- 'Hollanda'da bu gelenek olmadığından babaevinden gelin olarak çıkmak istedim''

- Damat Ravenberg:

- ''10 yıldır İslam'ı araştırıyordum. Dilara'nın bunda hiçbir etkisi olmadı, rızamla seçtim''