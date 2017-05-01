09:48, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Hatay'da orman yangÄ±nÄ±





SamandaÄŸ ilÃ§esindeki yangÄ±nda 5 hektar kÄ±zÄ±lÃ§am ormanÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'Ä±n SamandaÄŸ ilÃ§esinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 5 hektar kÄ±zÄ±lÃ§am ormanÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼. YaylacÄ±k Mahallesi Seldiren mevkisindeki ormanlÄ±k alanda gece saatlerinde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Hatay Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 10 arazÃ¶z, 5 su tankÄ±, 4 ilk mÃ¼dahale aracÄ±, 4 dozer, kÄ±rÄ±cÄ±, kepÃ§e ve 45 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme iÅŸÃ§isiyle yangÄ±na mÃ¼dahale etti. Kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda 5 hektar kÄ±zÄ±lÃ§am alanÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼. Alanda soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. KahramanmaraÅŸ Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Orman YangÄ±nlarÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, bÃ¼yÃ¼me eÄŸilimli yangÄ±nÄ±n ekiplerin hÄ±zlÄ± ve gayretli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YangÄ±nÄ±n piknik ateÅŸinden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde durduklarÄ±nÄ± ifade eden Ketmen, vatandaÅŸlarÄ±n Ã¶zellikle ormanlÄ±k alanda piknik yaparken daha dikkatli olmalarÄ±nÄ± istedi. Â

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