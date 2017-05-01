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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:12, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
09:52, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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Ä°stanbul'da vapur ve motor seferleri durdu
Ä°stanbul'da vapur ve motor seferleri durdu

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da vapur ve motor seferleri durduruldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda Taksim ve Ã§evresinde arttÄ±rÄ±lan gÃ¼venlik Ã¶nlemleri neticesinde, BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve KarakÃ¶y iskeleleri, Avrupa YakasÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'na, Anadolu YakasÄ±'ndan Avrupa YakasÄ±'na deniz motoru seferleri kapatÄ±ldÄ±.

KadÄ±kÃ¶yâ€™de bulunan iskeleler ve Ã§evresinde polis ekipleri gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.



Ä°lgili Konular 1 MayÄ±s
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