10:01, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Tunus'ta kabine revizyonu





Tunus'ta Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nde Maliye ve EÄŸitim bakanlarÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunus'ta Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nde iki bakanlÄ±kta deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Resmi haber ajansÄ± TAP'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Maliye BakanÄ± Lemya Zeribi ile EÄŸitim BakanÄ± Naci Cellul gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±. Haberde, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na kabinedeki KalkÄ±nma ve YatÄ±rÄ±m BakanÄ± FadÄ±l Abdulkafi'nin, EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim ve Bilimsel AraÅŸtÄ±rmalar BakanÄ± Selim Halbus'un atandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. GeÃ§en yÄ±l aÄŸustos sonunda kurulan Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nde gÃ¶rev alan Lemya Zeribi, Tunus dinarÄ±nÄ±n 17 Nisan'daki deÄŸer kaybÄ± nedeniyle eleÅŸtiriliyordu. Ã–ÄŸretmenler, Ã¶ÄŸrenciler ve EÄŸitim SendikasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± istenen Naci Cellul, Habib es-SÄ±yd hÃ¼kÃ¼metinde de EÄŸitim BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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