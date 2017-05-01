Tunus'ta kabine revizyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunus'ta Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nde iki bakanlÄ±kta deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Resmi haber ajansÄ± TAP'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Maliye BakanÄ± Lemya Zeribi ile EÄŸitim BakanÄ± Naci Cellul gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±.
Haberde, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na kabinedeki KalkÄ±nma ve YatÄ±rÄ±m BakanÄ± FadÄ±l Abdulkafi'nin, EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim ve Bilimsel AraÅŸtÄ±rmalar BakanÄ± Selim Halbus'un atandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
GeÃ§en yÄ±l aÄŸustos sonunda kurulan Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nde gÃ¶rev alan Lemya Zeribi, Tunus dinarÄ±nÄ±n 17 Nisan'daki deÄŸer kaybÄ± nedeniyle eleÅŸtiriliyordu.
Ã–ÄŸretmenler, Ã¶ÄŸrenciler ve EÄŸitim SendikasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± istenen Naci Cellul, Habib es-SÄ±yd hÃ¼kÃ¼metinde de EÄŸitim BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Tony Blair siyasete dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasÄ±nÄ±n USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na baÄŸlÄ± ikmal gemisine eÅŸlik etmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi iddia edildi
Tunus'ta Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nde Maliye ve EÄŸitim bakanlarÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'ta Yemen Planlama ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± ile Ã‡in'in Sana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, 4 milyon 350 bin dolar deÄŸerindeki baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±
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ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± AÄŸustos 2014'ten Mart 2017'ye kadar 396 sivilin "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸu bildirildi
LÃ¼bnan'da "Trablus GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Mehter TakÄ±mÄ±'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ile baÅŸladÄ±
FransÄ±z avukatlar cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'e oy verilmemesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu
FransÄ±zlarÄ±n yÃ¼zde 42'si Macron ve Le Pen'in Ã¼lkeyi birleÅŸtireceÄŸine inanmÄ±yor. Her iki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n da tam anlamÄ±yla dÃ¼rÃ¼st olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen FransÄ±zlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 47.
Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan silahlÄ± muhalif gruplardan Hizb-i Ä°slami Partisinin lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar Ã¼lkenin doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
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DEAÅž ve PYD/PKK'nÄ±n Suriyeâ€™de iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerden kaÃ§an aileler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda kurtarÄ±lan gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor
Manila'da toplanan ASEAN Ã¼lke liderleri, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemelerinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± bildirdi
ABD'nin, 2014 yÄ±lÄ±nda geri Ã§ekildiÄŸi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetine 300 asker gÃ¶nderdi
Makedonya Meclisi'nde aralarÄ±nda milletvekili, polis ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olaylarda saatlerce meclis binasÄ±nda rehin kalan AA kameramanÄ± Abdul, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±