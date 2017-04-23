10:01, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Ã‡in'den Yemen'e 4 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen Planlama ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± Muhammed es-Sadi, Ã‡in'in, Ã¼lkesine yardÄ±m iÃ§in 4 milyon 350 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸunu belirtti.

Yemen resmi haber ajansÄ± SABA'da yer alan habere gÃ¶re, Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'ta bir araya gelen Sadi ile Ã‡in'in Sana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Tian Qi, 4 milyon 350 bin dolar deÄŸerindeki baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in hazÄ±rlanan anlaÅŸma metnini imzaladÄ±.

Sadi, Ã¼lkesindeki savaÅŸ nedeniyle zor ekonomik ÅŸartlarla mÃ¼cadele eden Yemen halkÄ±na verdiÄŸi destekten dolayÄ± Ã‡in'e teÅŸekkÃ¼r etti.

YÄ±llardÄ±r siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã¼lke genelinde farklÄ± bÃ¶lgelerde devam ediyor.

Husiler ile Salih yanlÄ±larÄ±, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana'nÄ±n denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.

Taraflar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle 10 milyondan fazla Yemenli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, en az 40 bin kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kiÅŸi Ã¼lke iÃ§inde gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.