Ã‡in'den Yemen'e 4 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yemen Planlama ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± Muhammed es-Sadi, Ã‡in'in, Ã¼lkesine yardÄ±m iÃ§in 4 milyon 350 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸunu belirtti.
Yemen resmi haber ajansÄ± SABA'da yer alan habere gÃ¶re, Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'ta bir araya gelen Sadi ile Ã‡in'in Sana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Tian Qi, 4 milyon 350 bin dolar deÄŸerindeki baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in hazÄ±rlanan anlaÅŸma metnini imzaladÄ±.
Sadi, Ã¼lkesindeki savaÅŸ nedeniyle zor ekonomik ÅŸartlarla mÃ¼cadele eden Yemen halkÄ±na verdiÄŸi destekten dolayÄ± Ã‡in'e teÅŸekkÃ¼r etti.
YÄ±llardÄ±r siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã¼lke genelinde farklÄ± bÃ¶lgelerde devam ediyor.
Husiler ile Salih yanlÄ±larÄ±, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana'nÄ±n denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.
Taraflar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle 10 milyondan fazla Yemenli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, en az 40 bin kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kiÅŸi Ã¼lke iÃ§inde gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Tony Blair siyasete dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasÄ±nÄ±n USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na baÄŸlÄ± ikmal gemisine eÅŸlik etmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi iddia edildi
Tunus'ta Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nde Maliye ve EÄŸitim bakanlarÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'ta Yemen Planlama ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± ile Ã‡in'in Sana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, 4 milyon 350 bin dolar deÄŸerindeki baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±
BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinden KudÃ¼s'e gelen 12 TÃ¼rk kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'teki Darâ€™ul Tifl el-Arabi KÄ±z Okulu'nda Filistinli Ã¶ÄŸrencilerin evlerine bir hafta yatÄ±lÄ± misafir oldu
Venezuela gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± talebiyle gÃ¶sterilerin devam ettiÄŸi Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, maaÅŸlarÄ± artÄ±rma ve bedava ev daÄŸÄ±tma vaadinde bulundu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± AÄŸustos 2014'ten Mart 2017'ye kadar 396 sivilin "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸu bildirildi
LÃ¼bnan'da "Trablus GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Mehter TakÄ±mÄ±'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ile baÅŸladÄ±
FransÄ±z avukatlar cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'e oy verilmemesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu
FransÄ±zlarÄ±n yÃ¼zde 42'si Macron ve Le Pen'in Ã¼lkeyi birleÅŸtireceÄŸine inanmÄ±yor. Her iki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n da tam anlamÄ±yla dÃ¼rÃ¼st olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen FransÄ±zlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 47.
Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan silahlÄ± muhalif gruplardan Hizb-i Ä°slami Partisinin lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar Ã¼lkenin doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Suriye'nin gÃ¼neyindeki Dera il merkezinde, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Dera Beled semtine dÃ¼zenlenen ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve top atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu en az 10 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
DEAÅž ve PYD/PKK'nÄ±n Suriyeâ€™de iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerden kaÃ§an aileler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda kurtarÄ±lan gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor
Manila'da toplanan ASEAN Ã¼lke liderleri, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemelerinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± bildirdi
ABD'nin, 2014 yÄ±lÄ±nda geri Ã§ekildiÄŸi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetine 300 asker gÃ¶nderdi
Makedonya Meclisi'nde aralarÄ±nda milletvekili, polis ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olaylarda saatlerce meclis binasÄ±nda rehin kalan AA kameramanÄ± Abdul, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±