10:16, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

UluslararasÄ± Ä°stanbulensis Åžiir Festivali baÅŸlÄ±yor





Bu yÄ±l 5'ncisi dÃ¼zenlenecek olan Ä°stanbulensis Åžiir Festivali iÃ§in 20 Ã¼lkeden 50 ÅŸair katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼ltÃ¼r-sanat camiasÄ±nÄ±n yakÄ±ndan takip ettiÄŸi 5â€™inci UluslararasÄ± Ä°stanbulensis Åžiir Festivali'ne Ã§ok az bir zaman kaldÄ±. 03-06 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸirilecek olan Festivale 20 Ã¼lkeden 50 ÅŸair katÄ±lÄ±yor. Festivalin bu sene galasÄ± LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezinde yapÄ±lacak. 3 MayÄ±s tarihinde ÅŸiirler â€™DiriliÅŸâ€™ ruhuyla LÃ¼tfi KÄ±rdarâ€™dan yÃ¼kselecek. Yerli ve yabancÄ± ÅŸairlerin tanÄ±tÄ±mÄ±yla baÅŸlayacak olan galada Filistinli Ã¼nlÃ¼ grup Le Trio Joubran konser verecek. YABANCI KATILIMCILAR Bosna Hersekâ€™ten Cemalettin LatiÃ§, LÃ¼bnanâ€™dan Refet Muhammed ReÅŸid El-Mikati, Rusyaâ€™dan MeÅŸbaÅŸe Ä°shak, Filistinâ€™ten Ä°brahim Nasrallah, Meksikaâ€™dan Dolores Dorantes, Portekizâ€™den Rui Colas, Åžiliâ€™den Monica Canulef, Azerbaycanâ€™dan Humay Mahmudova, Arjantinâ€™den Florancia Aisha Duranti, Kenyaâ€™dan Muhammed Eno, Fasâ€™dan Ahmu El-Hasan El-Ahmedi, MÄ±sÄ±râ€™dan Arif Kharki Abu Khudairi, Abdurrahman Yusuf El-Kardavi, Irakâ€™tan Fevzi Kerim, MoÄŸolistanâ€™dan Leetiv Namdag Janchivin, Hollandaâ€™dan Erik Lindner, NorveÃ§â€™ten Ingrid Storholmen, Ukraynaâ€™dan Vasyl Makhno, Macaristanâ€™dan Krisztina Toth ve Slovenyaâ€™da Barbara Pogacnik katÄ±lÄ±mcÄ±lar arasÄ±nda yer alÄ±yor. YERLÄ° KATILIMCILAR TÃ¼rkiyeâ€™den ise festivale Cahit Koytak, HÃ¼srev Hatemi, Nurullah GenÃ§, Cevdet Karal, Ä°nci OkumuÅŸ, MÃ¼rsel SÃ¶nmez, Ä°smail KÄ±lÄ±Ã§arslan, Mustafa Akar, Ali AyÃ§il, Zeynep Arkan, Åžeref Akbaba, Metin Ã–nal MengÃ¼ÅŸoÄŸlu, Celal Fedai, HÃ¼seyin AkÄ±n,Hayriye Ãœnal, Ali Ural, AyÅŸe Sevim, Serdar KacÄ±r, Yusuf Åžahin, Hakan Arslanbenzer, Ä°hsan Deniz, UlaÅŸ Konuk, Ercan Ä°riÅŸ, Kadir Ãœnal,Ahmet Åžefik Vefa, Ahmet AkÄ±n, Hatice ErmiÅŸ Ã–zdemir, AbdunnasÄ±r DoÄŸru gibi isimler katÄ±lÄ±yor.

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