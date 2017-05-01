10:37, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Taksim'e yÃ¼rÃ¼mek isteyen 20 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±





1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ'ta toplanarak Taksim MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼mek isteyen yaklaÅŸÄ±k 20 kiÅŸilik grup polisin mÃ¼dahalesiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ'ta toplanarak Taksim MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba polis ekipleri mÃ¼dahale etti. BeÅŸiktaÅŸ MeydanÄ±'nda bir araya gelen HalkÄ±n KurtuluÅŸ Partisi Ã¼yesi bir grup, buradan Taksim'e Ã§Ä±kmak istedi. Ã‡evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan Ã‡evik Kuvvet ekipleri grubun Ã¶nÃ¼ne geÃ§erek daÄŸÄ±lmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. UyarÄ±lara raÄŸmen yÃ¼rÃ¼mek isteyen yaklaÅŸÄ±k 20 kiÅŸilik grup, polis ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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