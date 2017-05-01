Japonya'dan ABD donanmasÄ±na destek iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japonya'nÄ±n donanmasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k destroyer gemisini Pasifik'te bulunan ABD'ye ait askeri gemilere eÅŸlik etmesi iÃ§in gÃ¶revlendirdiÄŸi iddia edildi.
Japon donanmasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k savaÅŸ gemisi olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Izumo adlÄ± helikopter gemisinin bu sabah Tokyo yakÄ±nlarÄ±ndaki Yokosuka LimanÄ±'ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Japonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geminin 15 MayÄ±s'ta Singapur'da dÃ¼zenlenecek bir denizcilik etkinliÄŸinde yer almak Ã¼zere limandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ancak yerel basÄ±ndaki haberlerde Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasÄ±nÄ±n USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na baÄŸlÄ± ikmal gemisine eÅŸlik etmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi iddia edildi.
Ãœlkede geÃ§en yÄ±l onaylanan gÃ¼venlik mevzuatÄ± ile Japon ordusunun denizaÅŸÄ±rÄ± faaliyetlerde daha bÃ¼yÃ¼k roller Ã¼stlenmesi hedeflenmiÅŸti.
ABD'nin Pasifik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n emriyle Kuzey Kore'ye nÃ¼kleer giriÅŸimlerine son vermesi iÃ§in uyarÄ± olarak bÃ¶lgeye sevk edilmiÅŸti. ABD ve Japonya, geÃ§en hafta BatÄ± Pasifik'te USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu ve Japonya'ya ait iki destroyerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortak deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.
Kuzey Kore basÄ±nÄ±nda geÃ§en hafta yer alan haberlerde Kuzey Kore ordusunun, harp filosuyla bÃ¶lgeye intikal etme emri alan USS Carl Vinson uÃ§ak gemisini "tek darbede batÄ±rmaya muktedir olduÄŸu" iddia edilmiÅŸti.
GÃ¼ney Kore donanmasÄ± ile ABD'ye ait Carl Vinson uÃ§ak gemisinin dÃ¼n Japon Denizi'nde ortak deniz tatbikatÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirilmiÅŸti.
Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Tony Blair siyasete dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasÄ±nÄ±n USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na baÄŸlÄ± ikmal gemisine eÅŸlik etmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi iddia edildi
Tunus'ta Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nde Maliye ve EÄŸitim bakanlarÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'ta Yemen Planlama ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± ile Ã‡in'in Sana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, 4 milyon 350 bin dolar deÄŸerindeki baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±
BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinden KudÃ¼s'e gelen 12 TÃ¼rk kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'teki Darâ€™ul Tifl el-Arabi KÄ±z Okulu'nda Filistinli Ã¶ÄŸrencilerin evlerine bir hafta yatÄ±lÄ± misafir oldu
Venezuela gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± talebiyle gÃ¶sterilerin devam ettiÄŸi Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, maaÅŸlarÄ± artÄ±rma ve bedava ev daÄŸÄ±tma vaadinde bulundu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± AÄŸustos 2014'ten Mart 2017'ye kadar 396 sivilin "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸu bildirildi
LÃ¼bnan'da "Trablus GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Mehter TakÄ±mÄ±'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ile baÅŸladÄ±
FransÄ±z avukatlar cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'e oy verilmemesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu
FransÄ±zlarÄ±n yÃ¼zde 42'si Macron ve Le Pen'in Ã¼lkeyi birleÅŸtireceÄŸine inanmÄ±yor. Her iki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n da tam anlamÄ±yla dÃ¼rÃ¼st olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen FransÄ±zlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 47.
Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan silahlÄ± muhalif gruplardan Hizb-i Ä°slami Partisinin lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar Ã¼lkenin doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Suriye'nin gÃ¼neyindeki Dera il merkezinde, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Dera Beled semtine dÃ¼zenlenen ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve top atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu en az 10 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
DEAÅž ve PYD/PKK'nÄ±n Suriyeâ€™de iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerden kaÃ§an aileler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda kurtarÄ±lan gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor
Manila'da toplanan ASEAN Ã¼lke liderleri, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemelerinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± bildirdi
ABD'nin, 2014 yÄ±lÄ±nda geri Ã§ekildiÄŸi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetine 300 asker gÃ¶nderdi
Makedonya Meclisi'nde aralarÄ±nda milletvekili, polis ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olaylarda saatlerce meclis binasÄ±nda rehin kalan AA kameramanÄ± Abdul, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±