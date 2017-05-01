11:05, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Japonya'dan ABD donanmasÄ±na destek iddiasÄ±





Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasÄ±nÄ±n USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na baÄŸlÄ± ikmal gemisine eÅŸlik etmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'nÄ±n donanmasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k destroyer gemisini Pasifik'te bulunan ABD'ye ait askeri gemilere eÅŸlik etmesi iÃ§in gÃ¶revlendirdiÄŸi iddia edildi. Japon donanmasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k savaÅŸ gemisi olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Izumo adlÄ± helikopter gemisinin bu sabah Tokyo yakÄ±nlarÄ±ndaki Yokosuka LimanÄ±'ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Japonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geminin 15 MayÄ±s'ta Singapur'da dÃ¼zenlenecek bir denizcilik etkinliÄŸinde yer almak Ã¼zere limandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ancak yerel basÄ±ndaki haberlerde Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasÄ±nÄ±n USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na baÄŸlÄ± ikmal gemisine eÅŸlik etmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi iddia edildi. Ãœlkede geÃ§en yÄ±l onaylanan gÃ¼venlik mevzuatÄ± ile Japon ordusunun denizaÅŸÄ±rÄ± faaliyetlerde daha bÃ¼yÃ¼k roller Ã¼stlenmesi hedeflenmiÅŸti. ABD'nin Pasifik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n emriyle Kuzey Kore'ye nÃ¼kleer giriÅŸimlerine son vermesi iÃ§in uyarÄ± olarak bÃ¶lgeye sevk edilmiÅŸti. ABD ve Japonya, geÃ§en hafta BatÄ± Pasifik'te USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu ve Japonya'ya ait iki destroyerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortak deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti. Kuzey Kore basÄ±nÄ±nda geÃ§en hafta yer alan haberlerde Kuzey Kore ordusunun, harp filosuyla bÃ¶lgeye intikal etme emri alan USS Carl Vinson uÃ§ak gemisini "tek darbede batÄ±rmaya muktedir olduÄŸu" iddia edilmiÅŸti. GÃ¼ney Kore donanmasÄ± ile ABD'ye ait Carl Vinson uÃ§ak gemisinin dÃ¼n Japon Denizi'nde ortak deniz tatbikatÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirilmiÅŸti.

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