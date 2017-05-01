MecidiyekÃ¶y'de polis mÃ¼dahalesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yÃ¼rÃ¼mek istedi. Grup, MecidiyekÃ¶y'e geldiÄŸinde polis mÃ¼dahale etti.
Biber gazÄ±yla yapÄ±lan mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda grup Ã¼yeleri ara sokaklara kaÃ§tÄ±.
HakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 2 ayrÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅžanlÄ±urfa GAP HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ayhan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Gayrettepe'de toplanarak Taksim'e yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba MecidiyekÃ¶y'de polis mÃ¼dahale etti.
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ'ta toplanarak Taksim MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼mek isteyen yaklaÅŸÄ±k 20 kiÅŸilik grup polisin mÃ¼dahalesiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bu yÄ±l 5'ncisi dÃ¼zenlenecek olan Ä°stanbulensis Åžiir Festivali iÃ§in 20 Ã¼lkeden 50 ÅŸair katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da vapur ve motor seferleri durduruldu.
IÄŸdÄ±r'da, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan 18 kiÅŸiden 14'Ã¼ yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu yÄ±l "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" ana temasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi "2017 Kutlu DoÄŸum" programÄ± kapsamÄ±nda, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da etkinlik dÃ¼zenlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'de, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen CEO'larÄ±yla bir araya geldi
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BostanoÄŸlu'nun TCG Gaziantep fÄ±rkateynini ziyareti ve Barbaros Hayreddin PaÅŸa sismik araÅŸtÄ±rma gemisinin KKTC aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izlemesi, kuvvetli mesajlar taÅŸÄ±yor.
TÃœYAP FuarcÄ±lÄ±k ve Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen Ä°stanbul Autoshow 2017 fuarÄ±nÄ±, 11 gÃ¼nde yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸi ziyaret etti
TÃœÄ°K'in 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler arasÄ±nda birinci olan Sinop, geÃ§en yÄ±l da ilk sÄ±rada yer aldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±
Tunceli'de terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle 31 ayrÄ± bÃ¶lgenin 15 MayÄ±s'a kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi bildirildi
DiyarbakÄ±r'da Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Peygamber SevdalÄ±larÄ± Platformunca "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° saat 16.55'te Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'ye gitti