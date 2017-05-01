11:28, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

MecidiyekÃ¶y'de polis mÃ¼dahalesi





Gayrettepe'de toplanarak Taksim'e yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba MecidiyekÃ¶y'de polis mÃ¼dahale etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yÃ¼rÃ¼mek istedi. Grup, MecidiyekÃ¶y'e geldiÄŸinde polis mÃ¼dahale etti. Biber gazÄ±yla yapÄ±lan mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda grup Ã¼yeleri ara sokaklara kaÃ§tÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.