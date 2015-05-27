Blair siyasete geri dönüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD’yle birlikte Irak savaşına girme kararıyla büyük tepki çeken Blair, “Brexit siyasetle daha fazla ilgilenmek için beni doğrudan teşvik etti” dedi.
İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Blair, siyasete döneceğini şu sözlerle duyurdu: “Ellerinizi kirletme ihtiyacı duyarsınız ve ben de duyacağım.”
Brexit’le ilgili nihai anlaşmanın ne olduğunu henüz bilmediklerini ifade eden Blair, “Biz çok basit bir İngiliz ortak aklını savunuyoruz, bir başka ifadeyle, Muhafazakarların ortaya ilk atacakları şeyi görelim. Zira Muhafazakar Parti ne pahasına olursa olsun Brexit’i getirmeye kararlı” dedi.
Seçmenlere bir de uyarıda bulunan eski İşçi Partili Başbakan, “Tek pazar bizi ticari anlaşmaların Şampiyonlar Ligi’ne sokar. Bir serbest ticaret anlaşması ise ikinci lig gibidir. Kendimizi küme düşürüyoruz” şeklinde konuştu.
Blair şu sözleriyle siyasete dönme amacının yalnızca Brexit’le bağlantılı olmadığını da açık etti:
“Değişimle tanımlanan bir dünyada yaşıyoruz. Kültürel gerilimler var, insanlar göç konusunda, toplumlarının değişim şekli, ekonomik gerilimler konularında endişe duyuyor. İnsanlar işlerinin niteliği, bir işlerinin olup olmayacağı konularında endişeli.”
Politik tartışmayı biçimlendirmeye çalışmak üzere aktif rol oynayacağını ifade eden Blair, “Başımı kapıdan dışarı uzattığım an biliyorum ki, tepemden aşağıya bir kova bilinmez dökülecek fakat bunun için gerçekten heyecan duyuyorum” dedi.
Bir şeyler söylememiş olmasının ülkeyi umursamadığı anlamına gelmeyeceğini, aksine İngiltere’yi umursadığını söyleyen Blair, tekrar milletvekili olmak adına, sürekli dünyayı gezdiği hayır işleri için hafta 7 gün çalışmayı bırakmayacağını da sözlerine ekledi.
Parlamento için yarışmayacağını vurgulayan Blair, “Bir şeyleri siyasi bir harekete dönüştürebileceğimden emin değilim ama insanların destekleyeceği bir fikirler bütünü olduğunu düşünüyorum” dedi.
Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasının USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'na bağlı ikmal gemisine eşlik etmek üzere gönderildiği iddia edildi
Tunus'ta Ulusal Birlik Hükümeti'nde Maliye ve Eğitim bakanları görevden alındı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile Çin'in Sana Büyükelçisi, 4 milyon 350 bin dolar değerindeki bağış için anlaşma yaptı
Balıkesir'in Edremit ilçesinden Kudüs'e gelen 12 Türk kız öğrenci, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Dar’ul Tifl el-Arabi Kız Okulu'nda Filistinli öğrencilerin evlerine bir hafta yatılı misafir oldu
Venezuela görevden alınması talebiyle gösterilerin devam ettiği Devlet Başkanı Nicolas Maduro, maaşları artırma ve bedava ev dağıtma vaadinde bulundu
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, göreve başladığı Ağustos 2014'ten Mart 2017'ye kadar 396 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu bildirildi
Lübnan'da "Trablus Günü" etkinlikleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş ile başladı
Fransız avukatlar cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesi için çağrıda bulundu
Fransızların yüzde 42'si Macron ve Le Pen'in ülkeyi birleştireceğine inanmıyor. Her iki cumhurbaşkanı adayının da tam anlamıyla dürüst olmadığını düşünen Fransızların oranı yüzde 47.
Afganistan'da geçen yıl hükümetle barış anlaşması imzalayan silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde törenle karşılandı
Suriye'nin güneyindeki Dera il merkezinde, muhaliflerin kontrolündeki Dera Beled semtine düzenlenen şiddetli hava saldırıları ve top atışları sonucu en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi
DEAŞ ve PYD/PKK'nın Suriye’de işgal ettiği bölgelerden kaçan aileler, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kurtarılan güvenli bölgelere sığınıyor
Manila'da toplanan ASEAN ülke liderleri, Kuzey Kore'nin füze denemelerinden endişe duyduklarını bildirdi
ABD'nin, 2014 yılında geri çekildiği Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetine 300 asker gönderdi
Makedonya Meclisi'nde aralarında milletvekili, polis ve basın mensuplarının da bulunduğu onlarca kişinin yaralandığı olaylarda saatlerce meclis binasında rehin kalan AA kameramanı Abdul, yaşadıklarını anlattı