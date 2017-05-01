11:53, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ayhan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





HakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 2 ayrÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅžanlÄ±urfa GAP HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ayhan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len biri terÃ¶r olmak Ã¼zere 2 soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Ayhan, ÅžanlÄ±urfa Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince ÅžanlÄ±urfa GAP HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi. Emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Ayhan'Ä±n, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. ÅžanlÄ±urfa 7. Asliye Ceza Mahkemesince "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", ÅžanlÄ±urfa 4. Asliye Ceza Mahkemesince de Demokratik BÃ¶lgeler Partisi Ä°l BaÅŸkanÄ± olduÄŸu 2009'da yÃ¶netimdeki "defter kaydÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼k" suÃ§undan aÃ§Ä±lan davada yargÄ±lanan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda, savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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