GÃ¼ncelleme: 18:30, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ayhan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±





TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ayhan, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ HDPÂ ÅžanlÄ±urfa MilletvekiliÂ Ä°brahim Ayhan, ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Ayhan, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan GAP HavaalanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Ayhan'Ä±n, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±ndÄ±. Ayhan, daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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