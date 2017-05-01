Filistin'den Ä°ran'a tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin yÃ¶netimi, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Åžeyhulislam'Ä±n, "Filistin yÃ¶netimi ve Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, Gazze'ye haksÄ±z ÅŸekilde vekalet savaÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterdi.
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nebil Ebu Rudayne, resmi haber ajansÄ± WAFA'da yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyhulislam'Ä±n, Abbas'a ve Filistin halkÄ±nÄ±n direniÅŸine yÃ¶nelik ifadeleri, kabul edilemez ve sorumsuzca." ifadesini kullandÄ±.
Tahran yÃ¶netiminin Hamas'a verdiÄŸi desteÄŸe iÅŸaret ederek, "mecut bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼kte ve devamÄ±nda rolÃ¼ olan bir Ã¼lkenin Filistin ve halkÄ± hakkÄ±nda konuÅŸmaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri sÃ¼ren Ebu Rudayne, izlenen bu politikanÄ±n bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼n sÃ¼rmesini cesaretlendirdiÄŸini ve Gazze Åžeridi'ndeki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Ä°ran yÃ¶netimine "Filistin'in iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale etmeyi bÄ±rakmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Ebu Rudayne, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:
"Arap dÃ¼nyasÄ±ndaki iÃ§ savaÅŸlarÄ± besleyen Ä°ran'Ä±n, Ä°srail ve Arap halklarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ±ndan baÅŸka kimseye hizmet etmeyen bir dil kullanmasÄ± uygun deÄŸildir. Tahran yÃ¶netiminden, 'Filistin halkÄ±na, direniÅŸine, KudÃ¼s ve kutsal deÄŸerler iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadeleye' yÃ¶nelik hakaret iÃ§eren bu gibi aÃ§Ä±klamalara mÃ¼saade etmemesini istiyoruz."
ÅžEYHULÄ°SLAM'DAN FÄ°LÄ°STÄ°N YÃ–NETÄ°MÄ°NE "GAZZE'YE VEKALETEN SAVAÅž AÃ‡TI" SUÃ‡LAMASI
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyhulislam, Hamas'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "Er-Risale Net" isimli internet sitesine verdiÄŸi demeÃ§te, Filistin yÃ¶netimi ve Abbas'Ä±n haksÄ±z bir ÅŸekilde Gazze'ye vekaleten savaÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, bunun ABD ve Ä°srail tarafÄ±ndan teÅŸvik edilen bir suÃ§ olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
Åžeyhulislam ayrÄ±ca Ã¼lkesinin Gazze ve direniÅŸine destek verdiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, bÃ¶lÃ¼nmenin son bulmasÄ± iÃ§in Gazze'ye yÃ¶nelik daha Ã¶nce uygulanmamÄ±ÅŸ bazÄ± adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ± sinyalini vermiÅŸti.
Fetih Hareketi Merkezi Komitesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Hamas'Ä±n Gazze'deki hakimiyetine iÅŸaret edilerek, bÃ¶lÃ¼nmenin son bulmasÄ± iÃ§in gereken tÃ¼m adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ± ve Gazze'deki "ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± oluÅŸumun ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±" belirtilmiÅŸti.
Â
Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunan Ä°talya BaÅŸbakanÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleleri ele aldÄ±
Pakistan'da organ mafyasÄ±na yapÄ±lan baskÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 doktor ve 3 iÅŸ birlikÃ§inin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±
Halep'in Uveycil kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda 9 Ã§ocuÄŸun da bulunduÄŸu 18 sivil Ã¶ldÃ¼
AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar iÃ§in mevziler kazÄ±ldÄ±
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, "HÃ¼kÃ¼metin sÃ¶zÃ¼nÃ¼ dinleyip evlerini terk etmeyen yÃ¼z binlerce aile, benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ acÄ± ve kÃ¶tÃ¼ bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±" dedi
Moskova'dan Bangkok'a giden yolcu uÃ§aÄŸÄ± tÃ¼rbÃ¼lansa girdi, 27 yolcu yaralandÄ±
Ä°srail, 50 yÄ±ldÄ±r iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu KudÃ¼s'te yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim yerlerini geniÅŸletmeye devam ediyor
Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar Sri Lanka'da yakalandÄ±
Beyaz Saray'da ticaret ve imalat politikalarÄ± ofisinin kurulmasÄ± ve ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla yeni kararname Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Nepal'in ilk kadÄ±n YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸkanÄ± Sushila Karki hakkÄ±nda "tarafsÄ±z davranmamak" ve "yÃ¼rÃ¼tme erkine mÃ¼dahale etmek" suÃ§lamasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudayne, "Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyhulislam'Ä±n, Abbas'a ve Filistin halkÄ±nÄ±n direniÅŸine yÃ¶nelik ifadeleri, kabul edilemez ve sorumsuzca" dedi
Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Tony Blair siyasete dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasÄ±nÄ±n USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na baÄŸlÄ± ikmal gemisine eÅŸlik etmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi iddia edildi
Tunus'ta Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nde Maliye ve EÄŸitim bakanlarÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'ta Yemen Planlama ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± ile Ã‡in'in Sana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, 4 milyon 350 bin dolar deÄŸerindeki baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±
BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinden KudÃ¼s'e gelen 12 TÃ¼rk kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'teki Darâ€™ul Tifl el-Arabi KÄ±z Okulu'nda Filistinli Ã¶ÄŸrencilerin evlerine bir hafta yatÄ±lÄ± misafir oldu