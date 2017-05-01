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15:18, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi
Filistin
12:13, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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Filistin'den Ä°ran'a tepki
Filistin'den Ä°ran'a tepki

Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudayne, "Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyhulislam'Ä±n, Abbas'a ve Filistin halkÄ±nÄ±n direniÅŸine yÃ¶nelik ifadeleri, kabul edilemez ve sorumsuzca" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin yÃ¶netimi, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Åžeyhulislam'Ä±n, "Filistin yÃ¶netimi ve Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, Gazze'ye haksÄ±z ÅŸekilde vekalet savaÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterdi.

Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nebil Ebu Rudayne, resmi haber ajansÄ± WAFA'da yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyhulislam'Ä±n, Abbas'a ve Filistin halkÄ±nÄ±n direniÅŸine yÃ¶nelik ifadeleri, kabul edilemez ve sorumsuzca." ifadesini kullandÄ±.

Tahran yÃ¶netiminin Hamas'a verdiÄŸi desteÄŸe iÅŸaret ederek, "mecut bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼kte ve devamÄ±nda rolÃ¼ olan bir Ã¼lkenin Filistin ve halkÄ± hakkÄ±nda konuÅŸmaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri sÃ¼ren Ebu Rudayne, izlenen bu politikanÄ±n bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼n sÃ¼rmesini cesaretlendirdiÄŸini ve Gazze Åžeridi'ndeki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°ran yÃ¶netimine "Filistin'in iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale etmeyi bÄ±rakmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Ebu Rudayne, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Arap dÃ¼nyasÄ±ndaki iÃ§ savaÅŸlarÄ± besleyen Ä°ran'Ä±n, Ä°srail ve Arap halklarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ±ndan baÅŸka kimseye hizmet etmeyen bir dil kullanmasÄ± uygun deÄŸildir. Tahran yÃ¶netiminden, 'Filistin halkÄ±na, direniÅŸine, KudÃ¼s ve kutsal deÄŸerler iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadeleye' yÃ¶nelik hakaret iÃ§eren bu gibi aÃ§Ä±klamalara mÃ¼saade etmemesini istiyoruz."

ÅžEYHULÄ°SLAM'DAN FÄ°LÄ°STÄ°N YÃ–NETÄ°MÄ°NE "GAZZE'YE VEKALETEN SAVAÅž AÃ‡TI" SUÃ‡LAMASI

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyhulislam, Hamas'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "Er-Risale Net" isimli internet sitesine verdiÄŸi demeÃ§te, Filistin yÃ¶netimi ve Abbas'Ä±n haksÄ±z bir ÅŸekilde Gazze'ye vekaleten savaÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, bunun ABD ve Ä°srail tarafÄ±ndan teÅŸvik edilen bir suÃ§ olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Åžeyhulislam ayrÄ±ca Ã¼lkesinin Gazze ve direniÅŸine destek verdiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, bÃ¶lÃ¼nmenin son bulmasÄ± iÃ§in Gazze'ye yÃ¶nelik daha Ã¶nce uygulanmamÄ±ÅŸ bazÄ± adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ± sinyalini vermiÅŸti.

Fetih Hareketi Merkezi Komitesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Hamas'Ä±n Gazze'deki hakimiyetine iÅŸaret edilerek, bÃ¶lÃ¼nmenin son bulmasÄ± iÃ§in gereken tÃ¼m adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ± ve Gazze'deki "ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± oluÅŸumun ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±" belirtilmiÅŸti.

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