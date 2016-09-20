Marmaray'da yeni dÃ¶nem yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AyrÄ±lÄ±k Ã‡eÅŸmesi'nde, Marmaray Projesi kapsamÄ±nda AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AYGM) tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 17 aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 28 Nisan'da sona erdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Arslan, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±yla Marmaray seferleri yarÄ±ndan itibaren 333'e Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Marmaray'Ä±n hafta iÃ§i ve hafta sonu iÅŸleyiÅŸi hakkÄ±nda da bilgi veren Arslan, hafta iÃ§i toplam 333 tren seferinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼nÃ¼n yoÄŸun olan 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 5 dakika aralÄ±klarla trenlerin hizmet vereceÄŸini belirtti.
Arslan, gÃ¼nÃ¼n yoÄŸun olmayan saatlerinde ise 10.00-16.00 arasÄ±nda 7 dakika aralÄ±klarla, 06.00-07.00-20.00-23:10 saatlerinde 10 dakika, 23.10-24.00 saatleri arasÄ±nda ise 15-20 dakika aralÄ±klarla tren seferlerinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
"200 MÄ°LYON YOLCU TAÅžIDI"
Pazar ve tatil gÃ¼nlerinde 10 dakika aralÄ±klarla 217 tren seferinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Arslan, AyrÄ±lÄ±k Ã‡eÅŸmesi-KazlÄ±Ã§eÅŸme arasÄ±nda hizmet veren Marmaray'a olan talebin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Bakan Arslan, Marmaray'da aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana yaklaÅŸÄ±k 200 milyon yolcu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Projenin diÄŸer kesimlerinde ise inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla devam ediyor. 2018 sonunda Gebze-HalkalÄ± hattÄ±nda hizmet vermeye baÅŸlayacak." diye konuÅŸtu.
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