12:32, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Nepal'in YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸkanÄ± gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±





Nepal'in ilk kadÄ±n YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸkanÄ± Sushila Karki hakkÄ±nda "tarafsÄ±z davranmamak" ve "yÃ¼rÃ¼tme erkine mÃ¼dahale etmek" suÃ§lamasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nepal'de YÃ¼ksek Mahkeme'nin ilk kadÄ±n baÅŸkanÄ±, parlamentoya sunulan azil talebinin imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±. YÃ¼ksek Mahkeme SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahendra Nath Upadhaya, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin ilk kadÄ±n YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸkanÄ± Sushila Karki hakkÄ±nda "tarafsÄ±z davranmamak" ve "yÃ¼rÃ¼tme erkine mÃ¼dahale etmek" suÃ§lamasÄ±yla parlamentoya sunulan azil talebinin milletvekillerinin yarÄ±sÄ± tarafÄ±ndan imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Upadhaya, azil talebinin iktidarda bulunan iki partinin Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunun imzasÄ±nÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karki'nin gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SeÃ§imlerin GÃ¼venliÄŸinden Sorumlu Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Bimalendra Nidhi de karara tepki olarak gÃ¶revinden istifa etti. BakanlÄ±k BasÄ±n MÃ¼ÅŸaviri Ramjee Dahal, Nidhi'nin sÃ¶z konusu kararÄ±nÄ± yasama ve yargÄ± arasÄ±ndaki mesafeyi aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bu nedenle gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini bildirdi. Nidhi'nin istifasÄ±nÄ±n 2 hafta sonra dÃ¼zenlenecek yerel seÃ§imlerde sorunlara yol aÃ§masÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. Nisan 2016'da gÃ¶reve gelen ve gelecek ay emekli olacak Karki, yÃ¼rÃ¼tme erkine mÃ¼dahale etmek ve yanlÄ± kararlar vermekle suÃ§lanÄ±yordu. YolsuzluÄŸa karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi "sÄ±fÄ±r tolerans" ile tanÄ±nan Karki hakkÄ±nda sunulan azil talebinin onaylanmasÄ± iÃ§in talebin parlamentoda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p 601 milletvekilinden en az Ã¼Ã§te ikisinin onayÄ±nÄ± almasÄ± gerekiyor.

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