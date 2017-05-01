12:41, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Beyaz Saray, ticaret ve imalat politikalarÄ± ofisi kuracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da ticaret ve imalat politikalarÄ± ofisinin kurulmasÄ± ve ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla dÃ¼n iki baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±.

Kararnamelere gÃ¶re, sÃ¶z konusu ofis, AmerikalÄ± iÅŸÃ§ilerin ve Ã¼reticilerin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruma, ekonomiyi canlandÄ±rma, ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± azaltma, imalat ve savunma sanayi ile ilgili Ã¶nerilerde bulunma gibi gÃ¶revleri Ã¼stlenecek.

Beyaz Saray dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, adÄ± geÃ§en ofisin aynÄ± zamanda Beyaz Saray ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼teceÄŸini belirtti.

Trump'Ä±n dÃ¼n imzaladÄ±ÄŸÄ± diÄŸer baÅŸkanlÄ±k kararnamesinde ise, ticaret bakanÄ± ve temsilcilerinin, ABD'nin tÃ¼m ikili ve Ã§ok taraflÄ± ticaret ve yatÄ±rÄ±m anlaÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmesi talep edildi. DeÄŸerlendirilecek bilgiler arasÄ±nda, ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±na neden olan Ã¼lkelerle ticari iliÅŸkiler de bulunuyor. Kararnameye gÃ¶re, deÄŸerlendirme raporunun 180 gÃ¼n iÃ§inde Trump'a sunulmasÄ± gerekiyor.