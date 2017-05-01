12:48, 01 MayÄ±s 2017 Pazartesi

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¶Ã§ teknesi Sri Lanka'da yakalandÄ±





Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar Sri Lanka'da yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sri Lanka'da iÃ§inde 32 kiÅŸinin bulunduÄŸu bir tekneye el konulduÄŸu bildirildi. Sri Lanka Deniz Kuvvetleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Chaminda Walakuluge, devriye gezen sahil gÃ¼venlik ekiplerinin Ã¼lke sularÄ±na giren tekneyi fark ettiÄŸini belirtti. Teknede, ikisi 15 gÃ¼nlÃ¼k ve 4 aylÄ±k bebek, 14'Ã¼ de Ã§ocuk toplam 30 MyanmarlÄ± bulunduÄŸunu bildiren Walakuluge, bu kiÅŸilerin Ã¼lkelerindeki ÅŸiddetten kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar olabileceÄŸini kaydetti. Walakuluge, teknedeki 2 Hintlinin ise insan taciri olma ihtimali Ã¼zerinde durulduÄŸunu ifade etti. Teknedeki kiÅŸilerin Hindistan'a 4 yÄ±l Ã¶nce iltica ettiklerini sÃ¶ylediklerini aktaran Walakuluge, emniyette tutulan 32 kiÅŸinin soruÅŸturmasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi. Ã–te yandan sÃ¶z konusu kiÅŸilerin, Hindistan'dan neden ayrÄ±lmak istedikleri ya da nereye gitmeyi hedefledikleri hakkÄ±nda herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Myanmar'da MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Arakan eyaletinde geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki kontrol noktalarÄ±na yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda, sivil halka yÃ¶nelik tecavÃ¼z, iÅŸkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¼ndemine gelmiÅŸti.

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