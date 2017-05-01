Ä°srail DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ YahudileÅŸtirmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UluslararasÄ± toplumun tepkisine raÄŸmen Ä°srail, 50 yÄ±ldÄ±r iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼Â "YahudileÅŸtirme politikasÄ±nÄ±"Â sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Ä°srail yÃ¶netimi son bir haftada DoÄŸu KudÃ¼s'te 15 bin yeni konut inÅŸa etme kararÄ± aldÄ±. Bu konutlarÄ±n ÅŸehirdeki mevcut Yahudi yerleÅŸim birimlerine ekleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, "Yahudi yerleÅŸim yerleri inÅŸasÄ±nÄ± biraz durdurma" talebine raÄŸmen Tel Aviv yÃ¶netiminin bu kararÄ± almasÄ± dikkat Ã§ekti.
Ä°srail'in bu yerleÅŸim birimlerine eklediÄŸi her bir konut, demografik yapÄ±nÄ±n Yahudiler lehine deÄŸiÅŸmesi anlamÄ±na geliyor. Ä°srail makamlarÄ± bir yandan Yahudi yerleÅŸim yerlerini geniÅŸletirken, diÄŸer taraftan da ÅŸehirdeki yerleÅŸik Arap nÃ¼fusun yeni konut inÅŸa etmesinin Ã¶nÃ¼ne engeller Ã§Ä±karÄ±yor.
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Filistin topraklarÄ±ndaki Yahudi yerleÅŸim birimlerinin tarihÃ§esi ÅŸÃ¶yle;
Ä°srail, 1967â€™de BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ iÅŸgal etmesinin ardÄ±ndan bÃ¶lgede Yahudi yerleÅŸim yerleri inÅŸa etmeye baÅŸladÄ±. Sol eÄŸilimli Ä°ÅŸÃ§i Partisi yÃ¶netimindeki Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 1967-1977 yÄ±llarÄ±ndaki sÃ¼reÃ§te DoÄŸu KudÃ¼s ve Ã§evresi ile BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n doÄŸusundaki Ã–lÃ¼ Deniz (Lut GÃ¶lÃ¼) etrafÄ±nda yoÄŸun bir Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸasÄ± programÄ± iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±.
Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nden yÃ¶netimi devralarak hÃ¼kÃ¼meti kuran aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Likud Partisi de 1977-1987 yÄ±llarÄ±ndaki sÃ¼reÃ§te, Yahudi yerleÅŸim yeri inÅŸasÄ± programÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rerek, BatÄ± Åžeria Ã§evresinde yaÅŸayan Yahudi sayÄ±sÄ±nÄ± bir milyona ulaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefledi.
1990'da dÃ¶nemin Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini ilan ederek, BatÄ± Åžeriaâ€™da Yahudi yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± inÅŸa etme planÄ±na hÄ±z verdi. Bu sÃ¼reÃ§te Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, bÃ¶lgedeki illegal Yahudi yerleÅŸim birimlerinin birbirleriyle ve diÄŸer Ä°srail kentleriyle ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã¼zere BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n iÃ§ bÃ¶lgelerinden geÃ§en "gÃ¼venli" yollar inÅŸa etti.
Eski Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Ariel Åžaronâ€™un 1996â€™da "BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n her tarafÄ±nda yerleÅŸim birimi inÅŸa etme" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla, Yahudi yerleÅŸim yerleri doÄŸrudan BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n iÃ§ bÃ¶lgelerinde de inÅŸa edilmeye baÅŸlandÄ±.
Ä°srail, 1968â€™de ilk defa Gazze Åžeridi'nde, bÃ¶lgeyi kontrol altÄ±na alarak birÃ§ok stratejik noktada Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸa etmeye baÅŸladÄ±.
Gazze Åžeridiâ€™nde 23 bin metrekarelik alan Ã¼zerinde 19 Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸa eden Ä°srail, bu yerleri "gÃ¼venli alan" adÄ± altÄ±nda ilhak etti.
Gazzeâ€™de yÃ¼kselen silahlÄ± direniÅŸle beraber 2003'te dÃ¶nemin Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Åžaron, ilk defa bÃ¶lgedeki Yahudi yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ±n boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "AyrÄ±m PlanÄ±"nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.
Gazze'de bÃ¼yÃ¼k bir silahlÄ± direniÅŸle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Ä°srail, 15 Haziran 2005â€™te Gazze Åžeridiâ€™ndeki yasadÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimlerini boÅŸalttÄ±ktan sonra yÄ±karak Gazze'den Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±.
Filistinlilere gÃ¶re, BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼sâ€™teki Yahudi yerleÅŸim birimleri, sÄ±radan yerleÅŸim alanlarÄ±ndan daha Ã§ok yollarÄ±, Ã¼niversiteleri, okullarÄ± ve saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸu komple bir sÃ¶mÃ¼rge sistemi haline geldi.
Ä°srail ise Yahudi yerleÅŸim birimlerinin inÅŸa edilmemesi Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na kulak tÄ±kayarak yapÄ±lan bu Ã§aÄŸrÄ±larÄ± "Yahudilerin BatÄ± Åžeriaâ€™dan tamamen Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±" olarak deÄŸerlendiriyor ve bunu "etnik temizlik" yapma Ã§aÄŸrÄ±larÄ± ÅŸeklinde nitelendiriyor.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Filistin topraklarÄ±nda inÅŸa edilen yerleÅŸim birimlerinin, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me giden yoldaki "en bÃ¼yÃ¼k engel" olduÄŸunu belirterek, sÃ¶z konusu yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸa ulaÅŸma ihtimalini zayÄ±flattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da inÅŸa edilen Yahudi yerleÅŸim birimlerine Yahudi olmayanlarÄ±n giriÅŸinin yasak olduÄŸu kaydedildi.Â
Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunan Ä°talya BaÅŸbakanÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleleri ele aldÄ±
Pakistan'da organ mafyasÄ±na yapÄ±lan baskÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 doktor ve 3 iÅŸ birlikÃ§inin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±
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AkÃ§akale ilÃ§esinde Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§lar iÃ§in mevziler kazÄ±ldÄ±
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuceyfi, "HÃ¼kÃ¼metin sÃ¶zÃ¼nÃ¼ dinleyip evlerini terk etmeyen yÃ¼z binlerce aile, benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ acÄ± ve kÃ¶tÃ¼ bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±" dedi
Moskova'dan Bangkok'a giden yolcu uÃ§aÄŸÄ± tÃ¼rbÃ¼lansa girdi, 27 yolcu yaralandÄ±
Ä°srail, 50 yÄ±ldÄ±r iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu KudÃ¼s'te yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim yerlerini geniÅŸletmeye devam ediyor
Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar Sri Lanka'da yakalandÄ±
Beyaz Saray'da ticaret ve imalat politikalarÄ± ofisinin kurulmasÄ± ve ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla yeni kararname Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
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Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Tony Blair siyasete dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Izumo'nun Pasifik Okyanusu'nda bulunan ABD donanmasÄ±nÄ±n USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'na baÄŸlÄ± ikmal gemisine eÅŸlik etmek Ã¼zere gÃ¶nderildiÄŸi iddia edildi
Tunus'ta Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti'nde Maliye ve EÄŸitim bakanlarÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'ta Yemen Planlama ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± ile Ã‡in'in Sana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, 4 milyon 350 bin dolar deÄŸerindeki baÄŸÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±
BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinden KudÃ¼s'e gelen 12 TÃ¼rk kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'teki Darâ€™ul Tifl el-Arabi KÄ±z Okulu'nda Filistinli Ã¶ÄŸrencilerin evlerine bir hafta yatÄ±lÄ± misafir oldu